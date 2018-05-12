Суббота, 12 Май, 07:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

18+


$ 61,74
€ 73,51
524754
12°
Обь
476см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Счастье вдруг: как правильно платить налог на выигрыш в лотерею

, ИА "Амител"
Выигрыш- это доход. А доходы облагаются налогом


Вдруг вам (или нам) повезет и мы купим счастливый лотерейный билет. Планировать траты на полученный выигрыш можно уже сегодня. Вот только когда будете распределять суммы на покупки, не забудьте про обязательный налог, который придется уплатить.

1
Почему я должен платить налог с выигрыша?

Потому что так положено по Налоговому кодексу РФ. Кодекс определяет, что выигрыш в лотереи или в любом другом пространстве – это доход, поэтому нужно заплатить НДФЛ.

Налогообложение может проводить резидент или счастливый обладатель выигрышного билета.

Материалы по теме

 

2
Как оформить выигрыш?
Надо оформить декларацию. Ее можно бесплатно скачать или смотреть онлайн. Организатор не обязывается платить НДФЛ, поэтому русское законодательство будет требовать организации оплаты налоговых ставок от игрока. Иногда государственный налог может оформляться агентами организации.
3
А по закону только денежный выигрыш облагается налогом?

Нет конечно. Последняя редакция на федеральный НК вступила в силу в январе 2018-го года. Собрание определило Часть №2 с изменениями и дополнениями выделяет предусмотренные отношения между тем, кто будет выигрывать, и государством Россия.

Другими словами, любой конкурс, лотерея и другой азартный источник прибыли должен облагаться налогом. Если, например, вы выиграли не деньги, а машину или квартиру, то государство также потребует составлять декларацию или счет вида фактуры.

В соответствии с НК ГЛ №2 (дата принятия – январь 2018) устанавливаемые вычеты являются обязательными.

4
С много придется платить?
Это будет зависеть от того, какой размер и сумма дохода. Потому что налог на последний определяет процент от всей суммы. Чтобы подсчитать, с какой суммой придется расстаться, можно почитать НК с комментариями.
5
Абсолютно все выигрыши облагаются налогом? Даже если я 300 рублей выиграю?

Нет, 300 рублей оставьте себе полностью. Не облагается только сумма или товар, стоимостью до четырех тысяч.

Счет в налоговой составит 13%, если происходит оформление российской лотереи для гражданина России. Если человек часто меняет место нахождения на заграничное, проживая в США, в Беларуси, в Украине, в Казахстане или других странах, то пошлина достигнет 30%. Для стимулирующей лотереи устанавливаются более крупные ставки – 35%.

Материалы по теме

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.05.2018 07:25
Гость

Эти все правила прописаны у самого организатора лотереи. Гослото- у нас выигрывают!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:34
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща? 0
07:22
Как получить ежемесячную выплату на ребенка из материнского капитала 0
07:15
Куда сходить в Барнауле на выходных и где побывать 12 и 13 мая 0
07:03
Усадьбу из ангарской сосны продают в Барнауле за 14,9 млн рублей 0
06:48
Счастье вдруг: как правильно платить налог на выигрыш в лотерею 1
06:32
И неловко, и смешно: неудачные дизайнерские решения в одежде 0
06:17
Ливни и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая 0
06:01
Don't worry, be happy: как вырастет цена на бензин в Алтайском крае к лету 4
05:04
Появились сообщения о закрытии ТЦ "Россия" в Барнауле 0
04:01
Украинский журналист назвал страну "недогосударством" 0
03:04
Скончалась актриса Мария Шверубович 0
02:04
Москвичи встретили известную актрису Еву Грин в местной "Пятерочке" 0
01:01
Маск продемонстрировал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом 0
00:04
Силач из Казахстана протянул по рельсам 180-тонный тепловоз с вагоном 0
23:46
В Минфине объяснили причину снижения расходов на пенсии в 2018 году 0
23:32
Савченко за 50 дней голодовки похудела на 17 килограммов 0
23:08
СМИ: стало известно, как будут наказывать россиян за соблюдение санкций США 0
22:48
Агутин считает, что шоу "Голос" нужно на время закрыть 0
22:32
Солист "Воплей Видоплясова" рассказал об ушедших с концерта россиянах 1
22:14
В американской школе произошла стрельба 0
21:55
Агутин прокомментировал выступление Самойловой на "Евровидении" 0
21:35
Индийские военные нашли необычное применение танку Т-90С 0
21:14
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату 2
20:57
Названы кандидаты на пост главы министерства образования РФ 0
20:28
Адвокаты Савченко отказались представлять ее интересы в суде 0
20:13
Запрет на ввоз лекарств решили убрать из законопроекта о контрсанкциях 0
19:53
ПФР увеличит расходы на выплату пенсий в 2018 году почти на 99 млрд рублей 0
19:39
СМИ: Киев задумался об отмене празднования 9 мая 0
19:08
Коротко о главном: планетарий, крах на "Евровидении" и деньги из мусора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 мая
18:52
Сотовая связь стала дешевле в России 1
18:32
МИД: силовики предотвратили теракт на шествии "Бессмертного полка" 2
18:23
Тулеев возглавил медиарейтинг глав парламентов в апреле 0
18:11
Генпрокуратура сообщила о снижении уровня преступности в РФ за пять лет 0
17:50
Энцефалит, тиф и боррелиоз: опасные клещи кусают жителей Алтайского края 0
17:35
Московский Кремль будет открыт для туристов летом дольше 1
17:30
Барнаульский футболист вошел в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 1
17:22
Житель Барнаула хотел купить биткоины, а лишился 100 тысяч рублей 3
17:15
Новосибирский колледж возобновил работу после стрельбы 0
17:06
Главу филиала Паспортно-визового сервиса МВД ждет суд на Алтае 3
17:02
В Парламентском центре обсудили план мероприятий Десятилетия детства 0
16:51
Nike разработала самонадевающиеся кроссовки 0
16:50
Горячий вопрос: выбираем накопительный водонагреватель 0
16:41
Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" выступит в Барнауле 9
16:33
Минфин предложил сократить расходы на пенсии в России в 2018 году 13
16:22
Екатерина Андреева вновь будет вести "Время" 0
16:13
Экскурсионный сезон стартует в Барнауле 12 мая 0
16:04
Губернатор Александр Карлин вручил высокие награды жителям Алтая 0
15:51
Житель Дагестана пострадал в результате перестрелки двух полицейских 0
15:32
СМИ: Суд разрешил Украине отбирать имущество России по всему миру 17
15:21
Каратэ-пацан: как спортсмены со всей Азии съехались на турнир в Барнаул 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.