А по закону только денежный выигрыш облагается налогом?

Нет конечно. Последняя редакция на федеральный НК вступила в силу в январе 2018-го года. Собрание определило Часть №2 с изменениями и дополнениями выделяет предусмотренные отношения между тем, кто будет выигрывать, и государством Россия.

Другими словами, любой конкурс, лотерея и другой азартный источник прибыли должен облагаться налогом. Если, например, вы выиграли не деньги, а машину или квартиру, то государство также потребует составлять декларацию или счет вида фактуры.

В соответствии с НК ГЛ №2 (дата принятия – январь 2018) устанавливаемые вычеты являются обязательными.