Вдруг вам (или нам) повезет и мы купим счастливый лотерейный билет. Планировать траты на полученный выигрыш можно уже сегодня. Вот только когда будете распределять суммы на покупки, не забудьте про обязательный налог, который придется уплатить.
Потому что так положено по Налоговому кодексу РФ. Кодекс определяет, что выигрыш в лотереи или в любом другом пространстве – это доход, поэтому нужно заплатить НДФЛ.
Налогообложение может проводить резидент или счастливый обладатель выигрышного билета.
Нет конечно. Последняя редакция на федеральный НК вступила в силу в январе 2018-го года. Собрание определило Часть №2 с изменениями и дополнениями выделяет предусмотренные отношения между тем, кто будет выигрывать, и государством Россия.
Другими словами, любой конкурс, лотерея и другой азартный источник прибыли должен облагаться налогом. Если, например, вы выиграли не деньги, а машину или квартиру, то государство также потребует составлять декларацию или счет вида фактуры.
В соответствии с НК ГЛ №2 (дата принятия – январь 2018) устанавливаемые вычеты являются обязательными.
Нет, 300 рублей оставьте себе полностью. Не облагается только сумма или товар, стоимостью до четырех тысяч.
Счет в налоговой составит 13%, если происходит оформление российской лотереи для гражданина России. Если человек часто меняет место нахождения на заграничное, проживая в США, в Беларуси, в Украине, в Казахстане или других странах, то пошлина достигнет 30%. Для стимулирующей лотереи устанавливаются более крупные ставки – 35%.
Комментарии
Эти все правила прописаны у самого организатора лотереи. Гослото- у нас выигрывают!!!