Как выбрать правильный картофель на посадку?

Какая разница, где покупать картофель?

Разница есть, утверждают специалисты, и весьма существенная.

Приобретая картофель "с рук", вы можете в итоге купить не тот сорт, на который рассчитывали, а клубни могут быть поражены болезнями и вредителями. Таким образом, при посадке такого картофеля вы рискуете занести и на свой участок возбудителей болезней и вредителей.

Поэтому приобретать нужно только сертифицированный материал.

"У несертифицированного посадочного материала не только неизвестны сорт и сортовая чистота, но и не учтена степень поражения болезнями и повреждения вредителями растений", — подчеркивают в управлении.