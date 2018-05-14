Как выбрать правильный картофель на посадку?

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Сезон посадки картофеля уже стартует в Алтайском крае. Холодная весна не отменяет работ на садовых участках, а всего лишь сдвигает сроки. И сейчас садоводы и огородники проводят ревизию семян и закупают новые сорта, чтобы вырастить лучший урожай. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказывает, с чем могут столкнуться покупатели, приобретающие семенной картофель в несанкционированных местах, и как выбрать правильный картофель, чтобы он был и вкусным, и урожайным.
Разница есть, утверждают специалисты, и весьма существенная.
Приобретая картофель "с рук", вы можете в итоге купить не тот сорт, на который рассчитывали, а клубни могут быть поражены болезнями и вредителями. Таким образом, при посадке такого картофеля вы рискуете занести и на свой участок возбудителей болезней и вредителей.
Поэтому приобретать нужно только сертифицированный материал.
"У несертифицированного посадочного материала не только неизвестны сорт и сортовая чистота, но и не учтена степень поражения болезнями и повреждения вредителями растений", — подчеркивают в управлении.
Не стоит в этом быть настолько уверенным. При существующем разнообразии сортов, скорости их распространения между садоводами, разнообразии условий выращивания достоверно определить сорт картофеля по клубням очень сложно даже эксперту.
Кроме того, принадлежность к заявленному сорту, сортовая чистота семенного картофеля оцениваются дважды: на основе полевых обследований и клубневого анализа. Вряд ли при покупке "с рук" у вас будут эти данные.
В любом специализированном магазине или у организации-производителя. Главное при этом, чтобы качество было подтверждено сертификатами или копиями сертификатов, заверенными в органах по сертификации, выдавших сертификат, а на упаковке с посадочным материалом указаны сведения о происхождении и качестве, дублирующие указанные в сертификатах.
На вопросы, возникающие при приобретении семян и посадочного материала, ответят в отделе семенного контроля по телефону: (3852) 66-84-34.
Комментарии
Приехать в базарный день на базар и просто выбрать мешка эдак четыре.
- Люблю картошку, когда сальцом ее намять!