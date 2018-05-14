А другого способа проверить сети нет? Такого, чтобы не отключать горячую воду?

Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально, отмечают в подразделении СГК в Барнауле.

"Мы понимаем, что проведение этих работ приносит горожанам некоторый дискомфорт, однако испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в ходе летней ремонтной кампании", — говорит директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.