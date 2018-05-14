Пожалуй, единственное, что может омрачить наступление тепла, — это отключение горячей воды. Традиционно во многих городах России в мае-июне начинаются испытания теплосетей и ремонт коммуникаций. На это время придется забыть о благах цивилизации в виде горячего душа или, например, комфортного мытья посуды. Зачем из года в год отключают горячую воду и как пережить этот период, читайте в материале Amic.ru.
С какого дня отключают горячую воду?
Уже сегодня, 14 мая, специалисты приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей города на прочность и плотность. Работы будут длиться 3,5 недели. Вновь горячая вода пойдет из кранов 6 июня.
Зачем отключают воду? Без этого не обойтись?
Увы, но нет. С 14 по 23 мая СГК планирует провести испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого с 24 мая по 6 июня энергетики приступят к ремонту коммуникаций. Это потребует отключения горячего водоснабжения. На такие мучения приходится идти ради качественной подготовки к следующей зиме. Согласитесь, в холодное время года отсутствие горячей воды приравнивается к трагедии.
А другого способа проверить сети нет? Такого, чтобы не отключать горячую воду?
Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально, отмечают в подразделении СГК в Барнауле.
"Мы понимаем, что проведение этих работ приносит горожанам некоторый дискомфорт, однако испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в ходе летней ремонтной кампании", — говорит директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.
Как будут проходить испытания?
Теплоноситель в тепловых сетях в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30-35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки, в этот период горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях.
Как пережить этот период?
Есть несколько вариантов. Первый — терпеть все 3,5 недели и пользоваться чайниками, кипятильниками, тазиками и так далее. Второй — не терпеть. Как вариант, можно купить водонагреватель. В барнаульских магазинах проточный водонагреватель стоит в среднем 2,5 тыс. рублей, накопительный – около 12 тыс. Вот только нужен ли он, если вы им будете пользоваться всего 3, 5 недели в год?
Комментарии
Идея публикации для Амика - а сравните высказывания причастных к ремонтным работам людей в разные года? Ведь мы помним, как нам обещали, что вот теперь-то можно обойтись без отключений! Или - вот теперь-то сроки отключений будут минимизированы до (условно) одной недели!
Ведь было же всё это, лень просто самому в архивных новостях искать.
каждый год одно и тоже....купите уже себе водогреи)
Что нужно знать? С.Лавров сказал на этот счет кратко: "д#лы, !" Ночные температуры около "0", а этим приспичило! Что изменится, если делать эти процедуры с начала июля? -Когда закончится издевательство ежегодное?
Нужен капитальный ремонт и перекладка сгнивших труб теплосетей и коммуникаций, проложенных ещё во времена СССР. А не красить губы Барнаулу всякими там арбатами и набережными.
14.05.2018 12:50
Гость
неистово плюсую и аплодирую стоя
Нужен капитальный ремонт и перекладка сгнивших труб теплосетей и коммуникаций, проложенных ещё во времена СССР. А не красить губы Барнаулу всякими там арбатами и набережными.
__
Вы хот представляете, какая это сумма? Это не миллиона, это миллиарды. Вы в себя придите, пожалуйста
неистово плюсую и аплодирую стоя
А слабо на столе попрыгать?
14.05.2018 12:58
- гость -
А слабо не вякать, когда не просят?
14.05.2018 13:00
- гость -
Быстро на стол залезла и прыгать!
Для 13:03
Никогда не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти!
13:07 +100500!!!
14.05.2018 13:07
Гость
Пойдешь, а точнее побежишь, туда куда скажу и будешь делать, то что скажу. Еще и уточнять будешь, все ли правильно делаешь.
14.05.2018 13:11
- гость -
ну пааааааааааапааа!
девочки, не ссорьтесь
14.05.2018 13:11
Школота, уроки сделаны? А то скоро мамка придёт и ремня тебе всыпет!!!