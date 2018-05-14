Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Неустойчивая погода продолжит властвовать в Алтайском крае на этой неделе — в регионе ожидаются дожди, грозы, сильный ветер, похолодание вплоть до отрицательных температур, а местами и мокрый снег.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, дважды на этой неделе районы края окажутся под влиянием холодных атмосферных фронтов — 15-16 мая и 18-19 мая.

В первой половине недели ночные температуры воздуха в регионе составят +1...+8 градусов, днем температуры будут колебаться в пределах +10...+15 градусов.

В эти дни в крае прогнозируют дожди, местами по югу с грозами. До 15-20 метров в секунду усилится ветер, а местами при порывах его скорость будет достигать 25 метров в секунду.

Улучшение погодных условий ожидается 17 мая — днем воздух прогреется вплоть до 20 градусов, однако уже с 18 на 19 мая Алтайский край вновь окажется в зоне холодных фронтов. В ночь на субботу температура воздуха опустится до -3 градусов, а местами ожидается мокрый снег. Днем 19 мая будет всего +3...+10 градусов.