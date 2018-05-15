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Кто все эти люди: имена кандидатов в новый состав правительства России

, ИА "Амител"
Дмитрий Медведев представит Владимиру Путину кандидатов в новый состав правительства

Фото: vk.com/dm


Во вторник, 15 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев должен назвать новый список членов кабинета министров. Однако часть имен, по предварительным данным, уже известна. И скорее всего, изменений не предвидится. Рассказываем, кто и какую должность займет.

1
Первый вице-премьер
Пост вице-премьера, по мнению Медведева, должен занять Антон Силуанов, возглавляющий сейчас Минфин.
2
Вице-премьер по здравоохранению

Им станет, по предварительным данным, Татьяна Голикова. Ее выдвинули на пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения.

С 1997 по 2007 год Голикова работала в Министерстве финансов: прошла путь от рядового сотрудника до заместителя министра. Затем была назначена министром здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации. Сейчас возглавляет Счетную палату.

3
Вице-премьер по сельскому хозяйству
Им должен стать Алексей Гордеев. Сейчас Гордеев работает в Администрации президента. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, после чего Академию народного хозяйства.
4
Вице-премьер по строительству
Одно из самых обсуждаемых назначений. Виталий Мутко может получить должность вице-премьера по вопросам строительства.
5
Вице-премьер по транспорту
Дмитрий Медведев планирует отдать эту должность Максиму Акимову.
6
Вице-премьер по промышленности и энергетике
Дмитрий Козак может занять пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики. Известно, что до 1999 года Козак в основном занимался юриспруденцией. Затем он занимал ключевые посты в аппарате правительства и администрации президента.
7
Вице-премьер по культуре и спорту
Ольгу Голодец выдвинули на должность вице-премьера по вопросам культуры и спорта. В правительстве она возглавляет социальный блок.
8
Глава аппарата правительства

Главой аппарата правительства предложили выбрать Константина Чуйченко. В настоящее время Чуйченко является помощником президента и членом совета директоров ОАО "Газпром-медиа".

9
Министерство иностранных дел
Что касается должности министра иностранных дел, то здесь все не так очевидно, как кажется. По некоторым данным, им может стать Антон Вайно, возглавляющий сейчас администрацию главы государства. По словам некоторых экспертов, нынешнему и.о. главы МИД Лаврову разрешили покинуть должность министра иностранных дел после неоднократных просьб.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.05.2018 10:15
- гость -

вот кого кого, а Лаврова жалко! единственный адекватный здравый мужик

0  0
15.05.2018 10:18
- гость -

И правда новый кабинет. Не зря мы его выбирали, теперь прорыв обеспечен.

0  0
15.05.2018 10:20
- гость -

Ура! Татьяна Голикова снова будет курировать здравоохранение! Это значит, очень скоро мы получим совершенно новую, "модернизированную" и "оптимизированную" модель здравозахоронения в стране!

0  0
15.05.2018 10:21
Циничный котик

Эх, ма, Рассея, умом тебя не понять , старый Новый год, новый старый президент, новое старое правительство, гнилое, тухлятиной пахнущее болото, без перспектив.

0  0
15.05.2018 10:24
- гость -

Все правильно сделал! Мутка - в строители. Голикову - в медицину. Антошу Силуанова, бездаря экономического - в первые замы! Все это похоже на откровенное издевательство!!!

0  0
15.05.2018 10:28
- гость -

15.05.2018 10:24
- гость -
Все правильно сделал! Мутка - в строители. Голикову - в медицину. Антошу Силуанова, бездаря экономического - в первые замы! Все это похоже на откровенное издевательство!!!

А вы чего ждали от вновь избранного в четвертый раз путина, прорывных экономических реформ или борьбы с коррупцией?

0  0
15.05.2018 10:28
ИМХО

Одобряю. Команда профессионалов. Люди, привыкшие держать слово. Люди реальных дел. Это значит, России обеспечен устойчивый экономический рост в ближайшей перспективе.

0  0
15.05.2018 10:40
- гость -

Для полноты картины следует назначить министром обороны - Серегу Зверева, министром здравоохранения поставить Татьяну Навку, а министром образования и науки назначить очень умного человека - Александра Карелина!

0  0
15.05.2018 10:42
- гость -

путину слава. слава, слава!!!! Какая тонкая , политически продуманная, расстановка фигур в правительстве, как и учли на гэбистстких курсах, безгранична власть в окружении бездарей и подхалимов

0  0
15.05.2018 10:44
- гость -

Лавров единственный кто работал поэтому и не нужен стал, на его фоне все лоботрясами и бездарями казались.

0  0
15.05.2018 10:45
- гость -

Не доработка, Валуева надо однозначно назначить министром иностранных дел, лицо России , так сказать.

0  0
15.05.2018 11:03
- гость -

БОГА нет?

0  0
15.05.2018 11:05
- гость -

Лавров, и еще Шойгу - единственные люди, честно горбатившиеся все это время. Лавров вывозил всю внешнюю политику. Шойгу восстановил то, что перед ним развалили Васильева с Толиком Сердюковым.

0  0
15.05.2018 11:07
- гость -

А говорили, что Карлина в министры с/х? Хотя нет, уже стар, и провинился на выборах...

0  0
15.05.2018 11:10
- гость -

С такой командой крах просто гарантирован.

0  0
15.05.2018 11:11
- гость -

А где урякины? Выборы кончились?

0  0
15.05.2018 11:18
Грантштейн

Откровенно говоря, даже читать эти фамилии противно.
Я был практически уверен, что правительство отправят в отставку, и если не все 100%, то процентов на 80 необходимо было обновить Кабинет министров.
Теперь я вижу, что всё это было напрасно.
Я крайне разочарован такими решениями. И меняю свое отношение к Главе государства с нейтрального на негативное. Это именно его компетенция - определение лиц, выполняющих внутреннюю политику государства. С Мутко-Голиково-Гордеевыми - это продолжение говно-политики. Значит Путин решил, что эта бездарная группа людей обеспечит ему "прорывные" решения в его уже всем очевидный последний срок? Мда... Я был более высокого мнения об его умственных способностях...
Крайняя степень возмущения.

0  0
15.05.2018 11:22
- гость -

Грантштейн, до тебя как до утки всё доходит на седьмые сутки

0  0
15.05.2018 11:24
Vanadiy2014

У генки нашего эклерова позднее зажигание.

0  0
15.05.2018 11:26
Раganka

Бездарный развиватель экономики теперь вице-премьер, сухой экономист возглавит здравоохранение и социальную политику, железнодорожник возглавит сельское хозяйство, мореход Мутко возглавит строительство, а транспорт возлавит педагог, юрист возглавит промышленность и энергетику.

ЧТО ЭТО??? КАК народу в ЭТОМУ относиться???

0  0
15.05.2018 11:28
Раganka

Это пипец к нам бежит со скоростью света.

0  0
15.05.2018 11:29
- гость -

В последние месяцы предыдущего срока Путина, пропутинские политологи заговорили, мол "Царь хороший, а вот команда его - не очень. Неисполнительная и непрофессиональная". Так что вместе с уверенностью, что Путин будет президентом еще 6 лет, была надежда на смену хотя бы кабинета министров. И что будет принесен в жертву Медведев и отправлен на заслуженный отдых куда-нибудь в Сколково. Во всяком случае, этим шагом Путин бы успокоил на какое-то время недовольство, постепенно нарастающее в массах. Ан нет! Он поступил совершенно иначе: оставил все как есть, заморозив все на неопределенный срок. И сразу же появились разговоры на тему "еще одного срока", "преемника в виде Медведева" и так далее... Короче, кина не будет - электричество кончилось!

0  0
15.05.2018 11:30
- гость -

Значит Путин решил, что эта бездарная группа людей обеспечит ему "прорывные" решения в его уже всем очевидный последний срок? Мда... Я был более высокого мнения об его умственных способностях...
---------------------
С умственными способностями у него всё в порядке. Просто он на олигархов работает, а народу врёт. Некоторые даже ему верят.

0  0
15.05.2018 11:32
Грантштейн

15.05.2018 11:22
- гость -
В очередной раз напоминаю о необходимости обращения к незнакомым людям на "вы".
И если обращать внимание на персонажа с искалеченным сознанием, известного здесь под кличкой "Ванадий", я просто считаю ниже собственного достоинства, то надеюсь вы воспримите мой добрый совет.

0  0
15.05.2018 11:32
- гость -

15.05.2018 11:26
Раganka
Бездарный развиватель экономики теперь вице-премьер, сухой экономист возглавит здравоохранение и социальную политику, железнодорожник возглавит сельское хозяйство, мореход Мутко возглавит строительство, а транспорт возлавит педагог, юрист возглавит промышленность и энергетику.

ЧТО ЭТО??? КАК народу в ЭТОМУ относиться???

Ложили они на народ с прибором, а народ, а что народ, проживая жизнь в заднице некоторые пытаются выбраться из неё, а большинство старательно там обустраиваются, приживаются и вылазить из неё они уже не хотят

0  0
15.05.2018 11:33
- гость -

15.05.2018 11:29
- гость -

0  0
15.05.2018 11:34
- гость -

Ну вот, не слушали вы Навального. А он дело говорил. Да, а где сейчас Грудинин? Или Собчак-противвсех? Прогнали вам кино под названием "честные и конкурентные выборы", теперь вот кушайте наздоровье-с!

1  0
15.05.2018 11:35
месный

15.05.2018 11:18
Грантштейн

неужели и до гранёного наконец-то что-то дошло.

2  0
15.05.2018 11:38
Раganka

А вы знаете что Мутко с первого раза не поступил в Вуз при советах и учился сначала в ПТУ.
Как такому!!! человеку можно вообще что-то доверять развивать в стране????

0  0
15.05.2018 11:38
- гость -

У Путина, как у выходца из гэбистской среды, работа строится не иначе как в виде сверхсекретных спецопераций. Это, видимо тоже какая-то многоходовочка. Вот увидите.

0  0
15.05.2018 11:39
- гость -

Раganka,

ноу криминалити!

1  0
15.05.2018 11:41
- гость -

Койки двигают

1  0
15.05.2018 11:41
Грантштейн

15.05.2018 11:35
месный
Не наконец-то, а я смотрю на события, на случившиеся факты. Факт утверждения Медведева премьер-министром меня возмутил. Вот я и отреагировал, так как вижу не случайность назначения, а пролонгацию и одобрение Президентом прежних действий правительства, хотя ранее, на словах, Путин критиковал правительство. Теперь, после его одобрения паззл сложился.

0  0
15.05.2018 11:41
БОСС

Гранштейн, признайся что ты - Казимир Алмазов. Узнаю тебя по почерку!

0  0
15.05.2018 11:42
Vanadiy2014

15.05.2018 11:32
Грантштейн

Геноцид Эклеров, вы так топили за ВВП, так обосновывали типа легитимность его очередного срока и вдруг такой поворот ) Поздно, батенька, вы свою роль отработали, можете быть свободным как то, что своё отработало ) А так же недовольным, возмущённым и даже оппозиционным ) Только в оппозиции такие даром не нужны.

0  0
15.05.2018 11:42
- гость -

15.05.2018 11:34
- гость -
а вы батенька, за Собчак голосовали?

0  0
15.05.2018 11:44
- гость -

А мы, тетенька, вообще на "выборы" не ходили!

0  0
15.05.2018 11:46
месный

15.05.2018 11:44
- гость -

дак а выборов то и не было. было наглое переназначение и надувалово конкретное

1  0
15.05.2018 11:46
- гость -

15.05.2018 11:39
- гость -
ноу криминалити!

а вы бы пригласили управляющим на свой бизнес недоумка?

0  0
15.05.2018 11:51
Грантштейн

15.05.2018 11:41
БОСС
Вам так необходимо уточнить "исторические" корни какого-либо комментатора АМИКа?
Тут и Геноцида называли, и Казимира.... Зачем вам это?
Тут столько комментаторов сменилось...

0  0
15.05.2018 11:59
Помолчали бы все

А кого ставить?! Кого ставить на эти места? У этих хоть какой-то опыт есть, по крайней мере управленцы. И они в курсе ситуации. Придет совсем новый, пусть он семь пядей во лбу, но он вообще будет неэффективным! Не нравится - валите из страны. Или идите и меняйте что-то. Но на деле, а не в комментах изрыгайте желчь.

0  0
15.05.2018 12:07
- гость -

15.05.2018 11:59
Помолчали бы все

талантливый при желании войдет в курс дела месяца за 3-4 и оставшиеся 5. 5 лет сделает невозможное.

0  0
15.05.2018 12:09
месный

15.05.2018 11:59
Помолчали бы все

идите и меняйте говориш. а как?

вот один хочет что-то поменять, но ему сразу два уголовных дела сфабриковали, и чтобы он не мог что-то менять ещё и закон в нарушение конституции поправили, да и выбрали кого в президенты - тоже в нарушение конституции. Даже тех кто ходит на законные митинги (по конституции) за то, чтобы что-то поменять, пачками сгребают и даже некоторым весьма реальные дела уголовные фабрикуют. А тех кто на людей нападает они найти никак не могут, хотя их все уже давно знают. Власть не хочет, чтобы кто-то , что-то менял их там всё устраивает, чтобы и дальше - у нас всё было и нам за это ничего не было.

1  0
15.05.2018 12:12
- гость -

То есть когда до этого 6 лет был ведмедев, кранштейн терпеливо ждал, что путен переизберётся и всё и всех поменяет. А он ничего менять не хочет. Ему и так хорошо.

1  0
15.05.2018 12:14
Vanadiy2014

15.05.2018 12:12
- гость -

кранштейн терпеливо ждал

Лох не мамонт, лох не вымрет.

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