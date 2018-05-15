Вице-премьер по здравоохранению

Им станет, по предварительным данным, Татьяна Голикова. Ее выдвинули на пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения.

С 1997 по 2007 год Голикова работала в Министерстве финансов: прошла путь от рядового сотрудника до заместителя министра. Затем была назначена министром здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации. Сейчас возглавляет Счетную палату.