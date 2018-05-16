Основная структура останется прежней. Как сказал премьер Дмитрий Медведев президенту Владимиру Путину на встрече в Сочи во вторник, 15 мая, "действующая структура правительства доказала свою работоспособность", а потому принципиальных изменений в структуре не предлагается

Тем не менее в правительстве появится новое министерство. Ранее было Министерство образования и науки. Теперь будет Министерство просвещения, которое займется общим образованием (школы и среднее специальное образование). А также будет образовано Министерство науки и высшего образования, в которое вольется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Кстати, теперь Рособрнадзор (Агентство по надзору за образованием) будет подчиняться напрямую правительству.

У Минкомсвязи поменяется название и отчасти идея существования — Министерство цифрового развития.

Перемены коснутся также Минэкономразвития. Ведомство отдаст функции по работе с торговыми представительствами (у России за рубежом таких 57) Министерству промышленности.