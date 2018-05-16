Фото: mosprogulka.ru
По российскому закону с приходом нового президента (или возвращением старого) правительство слагает полномочия и собирается заново. Главное во всем этом — кто войдет в обновленное правительство. Перемены будут, но их не много. Обо всем по порядку.
Какие перемены произойдут в кабмине?
Основная структура останется прежней. Как сказал премьер Дмитрий Медведев президенту Владимиру Путину на встрече в Сочи во вторник, 15 мая, "действующая структура правительства доказала свою работоспособность", а потому принципиальных изменений в структуре не предлагается
Тем не менее в правительстве появится новое министерство. Ранее было Министерство образования и науки. Теперь будет Министерство просвещения, которое займется общим образованием (школы и среднее специальное образование). А также будет образовано Министерство науки и высшего образования, в которое вольется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Кстати, теперь Рособрнадзор (Агентство по надзору за образованием) будет подчиняться напрямую правительству.
У Минкомсвязи поменяется название и отчасти идея существования — Министерство цифрового развития.
Перемены коснутся также Минэкономразвития. Ведомство отдаст функции по работе с торговыми представительствами (у России за рубежом таких 57) Министерству промышленности.
- Министерство внутренних дел
- Министерство иностранных дел
- Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Министерство обороны
- Министерство юстиции
- Министерство здравоохранения
- Министерство культуры
- Министерство науки и высшего образования
- Министерство просвещения
- Министерство природных ресурсов и экологии
- Министерство промышленности и торговли
- Министерство по развитию Дальнего Востока
- Министерство по делам Северного Кавказа
- Министерство сельского хозяйства
- Министерство спорта
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Министерство транспорта
- Министерство труда и социальной защиты
- Министерство финансов
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- Министерство энергетики
Антон Силуанов должен занять пост первого вице-премьера, он же будет совмещать должность министра финансов, которую сегодня и занимает. Совмещать должности с вице-премьерскими будут полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и глава аппарата правительства.
Вице-премьером по цифровой экономике, транспорту и связи могут назначить Максима Акимова, сейчас он является замглавы аппарата правительства. А на пост "цифрового" министра — Константина Носкова (руководитель аналитического центра при правительстве).
Татьяна Голикова должна получить пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. Пока же она возглавляет Счетную палату. Курировать сельское хозяйство поручат Алексею Гордееву из администрации президента. Строительством будет заниматься нынешний министр спорта Виталий Мутко. А Ольгу Голодец уже ждут в кресле заместителя председателя правительства по культуре и спорту.
Официально имена министров назовут только 18 мая.
Комментарии
Давно такого мощьного обновлённого правительства у Нас не было!
Множатся чиновники. Россияне богатые, и ещё одно министерство прокормят.
тоесть в бюджете бабок мало и вместо их экономии увеличивают численность нахлебников. Ничё так решение. Экономичное прям.
да-с, минобразина нам будет не хватать...
Министерства финансов и экономического развития разделены, а вот промышленности и торговли одно.
А ведь и в жизни так!!!
Экономическое развитие не дает народу достойную зарплату, а промышленность заменена торговлей.
Или мне это одному показалось?
16.05.2018 11:19
Р
Всё дело в том, что люди дорогое продают за дёшево (свой труд) а дешевое покупают за дорого (товары).