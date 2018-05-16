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К нам пришел Минпросвещ: как изменится структура правительства России

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Кабмин обзаведется новым министерством и новым министром

Фото: mosprogulka.ru


По российскому закону с приходом нового президента (или возвращением старого) правительство слагает полномочия и собирается заново. Главное во всем этом — кто войдет в обновленное правительство. Перемены будут, но их не много. Обо всем по порядку.

1
Сколько министров будет в новом правительстве?
В новом кабмине будет 10 вице-премьеров и 22 министра. В предыдущем варианте в кабмине был 21 министр.
2

Какие перемены произойдут в кабмине?

Основная структура останется прежней. Как сказал премьер Дмитрий Медведев президенту Владимиру Путину на встрече в Сочи во вторник, 15 мая, "действующая структура правительства доказала свою работоспособность", а потому принципиальных изменений в структуре не предлагается

Тем не менее в правительстве появится новое министерство. Ранее было Министерство образования и науки. Теперь будет Министерство просвещения, которое займется общим образованием (школы и среднее специальное образование). А также будет образовано Министерство науки и высшего образования, в которое вольется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Кстати, теперь Рособрнадзор (Агентство по надзору за образованием) будет подчиняться напрямую правительству.

У Минкомсвязи поменяется название и отчасти идея существования — Министерство цифрового развития.

Перемены коснутся также Минэкономразвития. Ведомство отдаст функции по работе с торговыми представительствами (у России за рубежом таких 57) Министерству промышленности.

3
Какие в итоге министерства будут в правительстве России?
  1. Министерство внутренних дел
  2. Министерство иностранных дел
  3. Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
  4. Министерство обороны
  5. Министерство юстиции
  6. Министерство здравоохранения
  7. Министерство культуры
  8. Министерство науки и высшего образования
  9. Министерство просвещения
  10. Министерство природных ресурсов и экологии
  11. Министерство промышленности и торговли
  12. Министерство по развитию Дальнего Востока
  13. Министерство по делам Северного Кавказа
  14. Министерство сельского хозяйства
  15. Министерство спорта
  16. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
  17. Министерство транспорта
  18. Министерство труда и социальной защиты
  19. Министерство финансов
  20. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
  21. Министерство экономического развития
  22. Министерство энергетики
4
Кого прочат в министры?

Антон Силуанов должен занять пост первого вице-премьера, он же будет совмещать должность министра финансов, которую сегодня и занимает. Совмещать должности с вице-премьерскими будут полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и глава аппарата правительства.

Вице-премьером по цифровой экономике, транспорту и связи могут назначить Максима Акимова, сейчас он является замглавы аппарата правительства. А на пост "цифрового" министра — Константина Носкова (руководитель аналитического центра при правительстве).

Татьяна Голикова должна получить пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. Пока же она возглавляет Счетную палату. Курировать сельское хозяйство поручат Алексею Гордееву из администрации президента. Строительством будет заниматься нынешний министр спорта Виталий Мутко. А Ольгу Голодец уже ждут в кресле заместителя председателя правительства по культуре и спорту.

Официально имена министров назовут только 18 мая.
 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.05.2018 10:45
- гость -

Давно такого мощьного обновлённого правительства у Нас не было!

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16.05.2018 10:47
- гость -

Множатся чиновники. Россияне богатые, и ещё одно министерство прокормят.

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16.05.2018 10:51
месный

тоесть в бюджете бабок мало и вместо их экономии увеличивают численность нахлебников. Ничё так решение. Экономичное прям.

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16.05.2018 11:00
- гость -

да-с, минобразина нам будет не хватать...

0  0
16.05.2018 11:19
Р

Министерства финансов и экономического развития разделены, а вот промышленности и торговли одно.
А ведь и в жизни так!!!
Экономическое развитие не дает народу достойную зарплату, а промышленность заменена торговлей.
Или мне это одному показалось?

0  0
16.05.2018 11:47
месный

16.05.2018 11:19
Р

Всё дело в том, что люди дорогое продают за дёшево (свой труд) а дешевое покупают за дорого (товары).

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