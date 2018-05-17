В чем опасность заболевания?

Артериальная гипертония опасна своим скрытым течением. Часто пациенты обращаются к врачу, когда уже поражены органы и системы из-за многолетнего высокого давления.

"Гипертония — это убийца № 1 среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от нее за последние 25 лет выросла с 98 до 107 человек на 100 тысяч населения. Это заметный рост. Только 50% больных лечатся эффективно, и только 10% достигают целевого уровня артериального давления, то есть ниже 130 на 80. Это в три раза ниже, чем в странах Европы и США. Россия по распространенности занимает третье место после Украины и Польши, у нас 37%. То есть болеет каждый третий", — сказал доктор.

По расчетам специалистов, к 2030 году ожидается несколько "эпидемий": будет вдвое больше больных с сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

Что касается Алтайского края, то заболевание распространено широко, но не критично. Алтай — сельский регион, гипертония же удел больших промышленных городов.