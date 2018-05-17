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17 мая Россия отмечает Всемирный день борьбы с гипертонией. До сих пор ли нормой считается 120 на 80, правда ли, что кофе надо исключить как причину повышения давления, и можно ли вылечиться от скачущего кровяного давления раз и навсегда? На эти вопросы в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле ответил врач высшей категории, кардиолог Диагностического центра Алтайского края Сергей Иванов.
Гипертония — это хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем артериального давления. А выше до недавнего времени считалось от 140 на 90. Хотя в прошлом году американские медики снизили планку до 130 на 80. Именно эту планку сегодня берут за основу и многие российские врачи.
Привычные всем показатели 120 на 80 до сих пор остаются нормой.
Артериальная гипертония опасна своим скрытым течением. Часто пациенты обращаются к врачу, когда уже поражены органы и системы из-за многолетнего высокого давления.
"Гипертония — это убийца № 1 среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от нее за последние 25 лет выросла с 98 до 107 человек на 100 тысяч населения. Это заметный рост. Только 50% больных лечатся эффективно, и только 10% достигают целевого уровня артериального давления, то есть ниже 130 на 80. Это в три раза ниже, чем в странах Европы и США. Россия по распространенности занимает третье место после Украины и Польши, у нас 37%. То есть болеет каждый третий", — сказал доктор.
По расчетам специалистов, к 2030 году ожидается несколько "эпидемий": будет вдвое больше больных с сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией и сахарным диабетом.
Что касается Алтайского края, то заболевание распространено широко, но не критично. Алтай — сельский регион, гипертония же удел больших промышленных городов.
Гипертоников можно узнать по внешнему виду, говорит Сергей Иванов. Лишний вес (10 кг лишнего веса равны 4 единицам повышенного давления), широкая грудная клетка, короткая шея и руки. Гипертония очень вероятна у больных сахарным диабетом, мужчин старше 45 лет, женщин старше 65 лет.
Столкнуться с высоким давлением придется любителям фастфудов, ведущим сидячий образ жизни, курящим. Оказывается, большое значение имеет и сон. По словам Сергея Иванова, сон менее шести часов — это такой же фактор риска, как курение.
"В моей практике было много таких случаев: приходили молодые полные девушки с высоким давлением, которых сначала лечили медикаментозно, но потом они худели, и давление у некоторых само приходило в норму", — рассказал доктор.
Артериальная гипертония легко вычисляется на приеме у врача. Достаточно измерить давление в пару визитов. Да и в домашних условиях ее можно "диагностировать", если периодически и правильно измерять давление.
Но при этом артериальная гипертония может никак себя не проявлять. Многие пациенты болеют по нескольку лет, прежде чем узнают об этом. И ладно бы просто плохая новость — у вас гипертония. У многих уже имеется целый "букет" заболеваний органов и систем, вызванных именно АГ.
"Клиническая картина этого заболевания не имеет специфических черт. Головная боль, утомляемость, усталость, одышка — это не специфические симптомы, они возникают при целом ряде других заболеваний", — объясняет кардиолог.
Чтобы не сталкиваться с постоянными скачками давления, больше спите, правильно питайтесь (минимум соли), больше гуляйте, катайтесь на велосипеде, ходите на лыжах, плавайте. Полезны и игровые виды спорта, а вот тяжелые нагрузки, такие как боди-билдинг, наоборот, уровень артериального давления повышают.
Кстати, кофе и чай были недавно "реабилитированы". Стакан-два до обеда никак не повредят вашему сердцу.
Комментарии
все правильно, только вот не спасает это