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С 1 июля в Алтайском крае произойдет повышение платы за коммунальные услуги — максимально на 6,5%. Однако в половине региона уже с мая может вырасти плата за потребление холодной, горячей воды и водоотведение. Но только для тех граждан, которые живут в квартирах без водосчетчиков. Почему и когда это произойдет?
С мая 2018 года в Алтайском крае изменились нормативы на потребление холодной и горячей воды, а также на водоотведение. В некоторых муниципалитетах нормативы повысились, а значит, должна повыситься и плата за эти услуги. Но просто так сделать услугу дороже по закону нельзя.
В каждом регионе ежегодно устанавливается предельный индекс платы граждан. Он дается в процентах и означает, что выше этого процента общая плата за коммунальные услуги подняться не может. Кстати, как раз с 1 июля в регионе этот предельный индекс составит 6,5%. То есть платеж может вырасти на 6,5%.
Но вышло так, что внеплановое повышение норматива вызовет внеплановое повышение платы. И в некоторых муниципалитетах оно просто не "впишется" в предельные индексы. Выход — в повышении предельного индекса.
Конкретного списка пока нет. По прогнозу Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, в 341 муниципальном образовании края из 661 с мая текущего года произойдет изменение платы по отношению к декабрю 2017 года.
Однако надо понимать, что муниципальные образования учитываются в этом перечне, даже если реальное изменение платы коснется только одной квартиры или дома.
По закону, чтобы установить предельный индекс выше установленного в регионе, нужно согласование на местном уровне. Управление по тарифам разослало обращения в города и районы, которых это может коснуться. И теперь именно местным депутатам предстоит решить, поднимать планку или нет.
На сколько именно вырастет плата, тоже пока непонятно.
Подчеркнем, что рост платы в мае-июне грозит только тем, кто живет в квартирах без приборов учета или не передает показания приборов учета (в данном случае считается по нормативу, даже если установлен прибор учета).
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению для квартир, не оборудованных приборами учета, были утверждены в конце апреля и в силу вступили 3 мая. Предыдущие действовали с 2014 года и были отменены по суду по иску прокуратуры.
Подробнее об этом читайте в материале: Патовая ситуация: Верховный суд отменил нормативы на воду в Алтайском крае
Новые нормативы выше предыдущих, но больше отражают реальное потребление коммунальных услуг. Начисление по новым нормативам будет проводиться уже с мая. И снова подчеркнем: только для тех граждан, которые живут в квартире без приборов учета или не передают показания водосчетчиков.
Для примера: раньше для многоквартирного дома в Барнауле норматив на холодную воду в месяц был в среднем 2,6 куб. м на человека, теперь 4,297 куб. м. На горячую воду был 1,7 куб. м, а стал 3,159 куб. м. И на водоотведение рост с 4,3 куб. м. до 7,456 куб. м.
Комментарии
раньше для многоквартирного дома в Барнауле норматив на холодную воду в месяц был в среднем 2,6 куб. м на человека, теперь 4,297 куб. м. На горячую воду был 1,7 куб. м, а стал 3,159 куб. м. И на водоотведение рост с 4,3 куб. м. до 7,456 куб. м.
уже традиционно за раньше забыли упомянуть повышающий коэффицинт 1,6 ...
17.05.2018 14:56
- гость -
Значит сейчас этот коэффициент будут применять и к без того повышенным ныне нормативам?Или нет?
Цена на воду как-будто ее с Байкала привезли. Берут из Оби, насыпят хлорки и населению. Что хлорка подорожала?
Не хлорка,совесть подешевела.