Что это за очередной рост платы?

С мая 2018 года в Алтайском крае изменились нормативы на потребление холодной и горячей воды, а также на водоотведение. В некоторых муниципалитетах нормативы повысились, а значит, должна повыситься и плата за эти услуги. Но просто так сделать услугу дороже по закону нельзя.

В каждом регионе ежегодно устанавливается предельный индекс платы граждан. Он дается в процентах и означает, что выше этого процента общая плата за коммунальные услуги подняться не может. Кстати, как раз с 1 июля в регионе этот предельный индекс составит 6,5%. То есть платеж может вырасти на 6,5%.

Но вышло так, что внеплановое повышение норматива вызовет внеплановое повышение платы. И в некоторых муниципалитетах оно просто не "впишется" в предельные индексы. Выход — в повышении предельного индекса.