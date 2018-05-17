Кто такой Юрий Котлер и была ли его смерть убийством

Что произошло?

Есть две версии. Одни СМИ пишут, что Юрий Котлер не выходил на связь три дня, и его помощник обратился в полицию. Другие – что тревогу забила его жена, которая сейчас живет во Франции.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что 16 мая 2018 года в квартире жилого дома на улице Большая Никитская обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Сейчас проходит доследственная проверка.

В СМИ появились фото с места события, но портал Amic.ru не будет их публиковать по этическим причинам. На фото видно, что на кровати на спине лежит мужчина в халате.