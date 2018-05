Кто такой Юрий Котлер и была ли его смерть убийством

Кто такой Юрий Котлер?

Юрий Котлер начинал карьеру как журналист и пресс-секретарь. В девяностых годах он работал в "РИА Новости", The Time и The New York Times. Также поработал в пресс-службе федерального управления по делам о несостоятельности и банкротстве при Госкомимуществе РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 1997 году получил пост директора по связям с общественностью и советника председателя совета директоров ЗАО "Интеррос-Согласие", НПФ "Интеррос-Достоинство" и ЗАО "Интеррослизинг".

В 2000-2003 годах работал ассоциированным партнером и старшим консультантом компании Ward Howell. Затем три года возглавлял департамент по связям с общественностью МФО "Менатеп". В 2006-м стал членом совета директоров ЗАО "Миэль Недвижимость". С 2007 по 2008 год — вице-президент управляющей компании "Тройка Диалог".

В 2013 году Юрий Котлер стал старшим вице-президентом ВТБ. Через пару лет стал заместителем гендиректора — руководителем московского представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт". По слухам, оттуда его уволили за многочисленные прогулы. Хотя, по некоторой информации, он там работал до зимы 2018 года.

Последним его местом работы считается микрофинансовая организация "Домашние деньги", где он с марта состоял в совете директоров. В апреле организация допустила технический дефолт на 840 млн рублей из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме".

Также он возглавлял Институт современного лидерства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.