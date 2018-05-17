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Кто такой Юрий Котлер и была ли его смерть убийством

, ИА "Амител"
Члена высшего совета "Единой России" и бывшего топ-менеджера нашли застреленным в собственной квартире

Фото: elentur.com.ua


50-летний Юрий Котлер, бывший топ-менеджер нескольких крупных компаний и член экспертного совета партии "Единая Россия" был найден мертвым в своей квартире в Москве в минувшую среду, 16 мая. Следствию предстоит выяснить, убийство это было или он решил свести счеты с жизнью.

1
Что произошло?

Есть две версии. Одни СМИ пишут, что Юрий Котлер не выходил на связь три дня, и его помощник обратился в полицию. Другие – что тревогу забила его жена, которая сейчас живет во Франции.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что 16 мая 2018 года в квартире жилого дома на улице Большая Никитская обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Сейчас проходит доследственная проверка.

В СМИ появились фото с места события, но портал Amic.ru не будет их публиковать по этическим причинам. На фото видно, что на кровати на спине лежит мужчина в халате.

2
Кто такой Юрий Котлер?

Юрий Котлер начинал карьеру как журналист и пресс-секретарь. В девяностых годах он работал в "РИА Новости", The Time и The New York Times. Также поработал в пресс-службе федерального управления по делам о несостоятельности и банкротстве при Госкомимуществе РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 1997 году получил пост директора по связям с общественностью и советника председателя совета директоров ЗАО "Интеррос-Согласие", НПФ "Интеррос-Достоинство" и ЗАО "Интеррослизинг".

В 2000-2003 годах работал ассоциированным партнером и старшим консультантом компании Ward Howell. Затем три года возглавлял департамент по связям с общественностью МФО "Менатеп". В 2006-м стал членом совета директоров ЗАО "Миэль Недвижимость". С 2007 по 2008 год — вице-президент управляющей компании "Тройка Диалог".

В 2013 году Юрий Котлер стал старшим вице-президентом ВТБ. Через пару лет стал заместителем гендиректора — руководителем московского представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт". По слухам, оттуда его уволили за многочисленные прогулы. Хотя, по некоторой информации, он там работал до зимы 2018 года.

Последним его местом работы считается микрофинансовая организация "Домашние деньги", где он с марта состоял в совете директоров. В апреле организация допустила технический дефолт на 840 млн рублей из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме".

Также он возглавлял Институт современного лидерства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

3
Каковы версии?

"По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена", — сообщили в московском Следкоме.

Рядом с трупом Котлера правоохранители нашли оружие и предсмертную записку. В ней якобы сказано, что всё это совершено по личным мотивам.

По слухам, причиной такого поступка могло стать дело группы компаний "Сумма". В апреле 2018 года Юрий Котлер подал иск к "Новороссийскому морскому торговому порту", входящему в ГК. Он предъявил требования к взысканию невыплаченной заработной платы и денежной компенсации за просрочку невыплаты заработной платы. Кстати, владельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова в марте 2018 года арестовали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Кроме того, банк ВТБ подал иск с требованием признать его банкротом за долг в 50 млн рублей по кредиту на квартиру. Заседание суда было назначено на ноябрь 2018 года. Квартира стоила 80 млн рублей.

Вот что написал политолог Евгений Минченко в телеграм-канале Politburo 2.0 о встрече с Котлером 10 мая на экспертном совете "Единой России":

"Был он бодр и весел, перешептывался и хихикал с соседями. Не производил впечатление человека с серьезными проблемами".

4
Как он был связан с политикой?
В 2000 году Юрий Котлер работал в предвыборном штабе Владимира Путина, как раз в то время он являлся руководителем пресс-службы и советником председателя Совета Центра стратегических разработок.
В 2012 году он вошел в состав Бюро Высшего совета "Единой России" и стал руководить партийным проектом "Кадровый резерв — профессиональная команда страны". Также являлся советником председателя Высшего совета партии.

В феврале 2018 года его включили в список из 30 экспертов, согласованных президиумом генсовета "ЕР" для проведения ребрендинга партии.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2018 16:40
- гость -

Вот такой "кадровый резерв", понимаииишшшь!!!

0  0
17.05.2018 17:04
Вася Пупкин

Все его должности мутные и смерть его тоже мутная.

0  0
17.05.2018 17:04
- гость -

"не будет их публиковать по этическим причинам"
Грешен, прочитал это как "по этническим причинам"

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