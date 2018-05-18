Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году

Фото: bpfgroup.ru
Чисто там, где не мусорят, а зелено там, где вовремя убирают старые деревья и высаживают новые. В прошлом году в Барнауле наряду со сносом аварийных деревьев активно занимались реновацией зеленых насаждений. А как будет в 2018 году?
В текущем году будет два направления. Так, в рамках ежегодного озеленения Барнаул планирует "прирасти" 600 деревьями (это тополя пирамидальные, березы, вязы, липы, ивы, яблони, черемуха, рябина) и 600 кустарниками, в том числе в виде живой изгороди.
Деревья уже высажены по улицам Георгиева, Георгия Исакова, Смирнова, Взлетная, Северному Власихинскому проезду, проспекту Калинина. Живая изгородь появилась на проспекте Ленина от площади Октября до Нового рынка и от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов, на проспекте Коммунаров.
Работу ведет МУП "Городское зеленое хозяйство".
Второе направление — выполнение программы реновации. Будет благоустроено 24 зеленых зоны на улицах Анатолия, Чкалова, Аванесова, Димитрова, Парфенова и других. Там высадят 450 деревьев, в том числе яблони, березы, липы, тополя, черемуху, и 2900 кустарников — сирень, гортензию, можжевельник, спирею. А еще реконструируют более 9 900 кв. м газона, установят поребрик и устроят тротуары.
В 2018 году на улицах Барнаула зацветут петунии, бархатцы, цинерария, шалфей, кохии, флоксы и другие яркие цветы. Всего более 530 тысяч штук.
А еще в этом году город украсят несколько новых клумб. Например, на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, проспекта Калинина и улицы Профинтерна, по улице Молодежной, 12, проспекту Калинина, 56.
Эта работа организована также по двум направлениям. Первое — это муниципальный контракт. Он реализуется каждый год. В 2018 году его исполняет МУП "Городское зеленое хозяйство". Такая работа проводится, как правило, на основании жалоб жителей. В большинстве случаев это аварийные насаждения, которые грозят скоро упасть или уже приносят больше вреда, чем пользы. Каждый год формируется план сноса и обрезки деревьев. По муниципальному контракту в городе будет снесено 565 аварийных и сухостойных деревьев.
Второе направление — начавшаяся в прошлом году реновация зеленых насаждений. В ходе нее планируется провести замену аварийных деревьев на новые. Вырубка устаревших насаждений носит точечный характер, не массовый, производится исключительно там, где в этом есть необходимость. По предварительным подсчетам, в этом году сносу могут подлежать не более 300 деревьев.
Но не вырубкой единой. Каждый год в городе проводится санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка деревьев и кустов, а также полив, подкормка, рыхление, содержание. Это немалый объем работы.
Конечно, сносу подлежат не любые деревья.
Главное основание — их ветхость и аварийность. Сначала специалисты оценивают состояние каждого дерева в отдельности. Значение имеют разные признаки аварийности: нарушение целостности корневой системы, наклон более 45%, механические повреждения, отслойка коры, наличие дупел, сухостойкость, усыхание. Также под снос могут пойти деревья, утратившие свой декоративный вид.
Пока в городе еще много старых сухих деревьев, которые растут с середины прошлого века. Но в последние годы город значительно обновился в плане озеленения.
Из бюджета Барнаула выделено более 15 млн рублей на озеленение и содержание территории города, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, а также на посадку и снос зеленых насаждений.
Еще 29 млн рублей поступит из краевого бюджета. Средства выделены решением правительства Алтайского края. Это как раз та самая программа реновации.
В 2017 году под снос пошло порядка 2000 деревьев. Но на их месте появилось 4997 молоденьких яблонь, лип, рябин, черемух, осин, кленов, тополей и елей, а также кустарников. Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.
В прошлом году на озеленение и благоустройство Барнаула направлено рекордно много — более 110 млн рублей. Это средства городского и краевого бюджетов.
В 2017 году в законодательстве произошли важные изменения. Теперь собственники квартир многоквартирного дома могут самостоятельно принять решение о сносе дерева на территории двора. И не обязательно, чтобы насаждение было старым и аварийным. Возможно, им придется пожертвовать, чтобы построить детскую игровую площадку или расширить автомобильную парковку у дома.
Для принятия такого решения достаточно провести собрание собственников жилья, получить более 51% голосов "за" и оформить протокол.
Те же правила действуют и для организаций, которым принадлежит земельный участок.
Комментарии
Срубили деревья полноценные, а высадили хиленькие веточки от которых ни толка ни пользы нет (и ближайшие года не будет). Спасибо за ПУСТЫНЮ и КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ наше доблестное руководство и "Городское зеленое хозяйство"
Амител, деньги совсем не пахнут? *Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.*
18.05.2018 11:34
- гость -
Амител, деньги совсем не пахнут? *Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.*
Как будто мы в городе не живём, не видим. Я всё вижу, знаю где были деревья, а где их сейчас нет и не будет уже никогда, потому что эти участки в асфальт закатали.
Кстати живые изгороди сейчас садят в один ряд, а в СССР в Барнауле живую изгородь из кустов садили в несколько рядов.
Посадите на проспекте Красноармейском деревья, где зеленая трава.