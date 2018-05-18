Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году

Какие деревья и кустарники будут высажены и сколько в 2018 году? На каких участках?

В текущем году будет два направления. Так, в рамках ежегодного озеленения Барнаул планирует "прирасти" 600 деревьями (это тополя пирамидальные, березы, вязы, липы, ивы, яблони, черемуха, рябина) и 600 кустарниками, в том числе в виде живой изгороди.

Деревья уже высажены по улицам Георгиева, Георгия Исакова, Смирнова, Взлетная, Северному Власихинскому проезду, проспекту Калинина. Живая изгородь появилась на проспекте Ленина от площади Октября до Нового рынка и от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов, на проспекте Коммунаров.

Работу ведет МУП "Городское зеленое хозяйство".

Второе направление — выполнение программы реновации. Будет благоустроено 24 зеленых зоны на улицах Анатолия, Чкалова, Аванесова, Димитрова, Парфенова и других. Там высадят 450 деревьев, в том числе яблони, березы, липы, тополя, черемуху, и 2900 кустарников — сирень, гортензию, можжевельник, спирею. А еще реконструируют более 9 900 кв. м газона, установят поребрик и устроят тротуары.