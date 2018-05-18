Пятница, 18 Май, 12:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,82
€ 73,02
487917
10°
Обь
457см +41

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие зеленые насаждения появятся, какие из-за их аварийного состояния снесут и как добиться сноса дерева во дворе

Фото: bpfgroup.ru


Чисто там, где не мусорят, а зелено там, где вовремя убирают старые деревья и высаживают новые. В прошлом году в Барнауле наряду со сносом аварийных деревьев активно занимались реновацией зеленых насаждений. А как будет в 2018 году?

1
Какие деревья и кустарники будут высажены и сколько в 2018 году? На каких участках?

В текущем году будет два направления. Так, в рамках ежегодного озеленения Барнаул планирует "прирасти" 600 деревьями (это тополя пирамидальные, березы, вязы, липы, ивы, яблони, черемуха, рябина) и 600 кустарниками, в том числе в виде живой изгороди.

Деревья уже высажены по улицам Георгиева, Георгия Исакова, Смирнова, Взлетная, Северному Власихинскому проезду, проспекту Калинина. Живая изгородь появилась на проспекте Ленина от площади Октября до Нового рынка и от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов, на проспекте Коммунаров.

Работу ведет МУП "Городское зеленое хозяйство".

Второе направление — выполнение программы реновации. Будет благоустроено 24 зеленых зоны на улицах Анатолия, Чкалова, Аванесова, Димитрова, Парфенова и других. Там высадят 450 деревьев, в том числе яблони, березы, липы, тополя, черемуху, и 2900 кустарников — сирень, гортензию, можжевельник, спирею. А еще реконструируют более 9 900 кв. м газона, установят поребрик и устроят тротуары.

2
Сколько будет высажено цветов и каких?

В 2018 году на улицах Барнаула зацветут петунии, бархатцы, цинерария, шалфей, кохии, флоксы и другие яркие цветы. Всего более 530 тысяч штук.

А еще в этом году город украсят несколько новых клумб. Например, на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, проспекта Калинина и улицы Профинтерна, по улице Молодежной, 12, проспекту Калинина, 56.

3
Сколько деревьев будет заменено в 2018 году? На каких участках?

Эта работа организована также по двум направлениям. Первое — это муниципальный контракт. Он реализуется каждый год. В 2018 году его исполняет МУП "Городское зеленое хозяйство". Такая работа проводится, как правило, на основании жалоб жителей. В большинстве случаев это аварийные насаждения, которые грозят скоро упасть или уже приносят больше вреда, чем пользы. Каждый год формируется план сноса и обрезки деревьев. По муниципальному контракту в городе будет снесено 565 аварийных и сухостойных деревьев.

Второе направление — начавшаяся в прошлом году реновация зеленых насаждений. В ходе нее планируется провести замену аварийных деревьев на новые. Вырубка устаревших насаждений носит точечный характер, не массовый, производится исключительно там, где в этом есть необходимость. По предварительным подсчетам, в этом году сносу могут подлежать не более 300 деревьев.

Но не вырубкой единой. Каждый год в городе проводится санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка деревьев и кустов, а также полив, подкормка, рыхление, содержание. Это немалый объем работы.

4
Как выбирают, какие именно деревья необходимо снести?

Конечно, сносу подлежат не любые деревья.

Главное основание — их ветхость и аварийность. Сначала специалисты оценивают состояние каждого дерева в отдельности. Значение имеют разные признаки аварийности: нарушение целостности корневой системы, наклон более 45%, механические повреждения, отслойка коры, наличие дупел, сухостойкость, усыхание. Также под снос могут пойти деревья, утратившие свой декоративный вид.

Пока в городе еще много старых сухих деревьев, которые растут с середины прошлого века. Но в последние годы город значительно обновился в плане озеленения.

5
Сколько средств из городского и краевого бюджетов выделено Барнаулу на озеленение в 2018 году?

Из бюджета Барнаула выделено более 15 млн рублей на озеленение и содержание территории города, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, а также на посадку и снос зеленых насаждений.

Еще 29 млн рублей поступит из краевого бюджета. Средства выделены решением правительства Алтайского края. Это как раз та самая программа реновации.

6
Сколько деревьев было высажено в 2017 году?

В 2017 году под снос пошло порядка 2000 деревьев. Но на их месте появилось 4997 молоденьких яблонь, лип, рябин, черемух, осин, кленов, тополей и елей, а также кустарников. Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.

В прошлом году на озеленение и благоустройство Барнаула направлено рекордно много — более 110 млн рублей. Это средства городского и краевого бюджетов.

7
Прижились ли посадки 2017 года?
В целом — да. Но до конца мая подрядные организации проведут обследование высаженных в 2017 году деревьев и кустарников и, в случае усыхания, проведут их замену по гарантийным обязательствам.
8
Куда обращаться жителям, желающим убрать аварийное дерево у себя во дворе?

В 2017 году в законодательстве произошли важные изменения. Теперь собственники квартир многоквартирного дома могут самостоятельно принять решение о сносе дерева на территории двора. И не обязательно, чтобы насаждение было старым и аварийным. Возможно, им придется пожертвовать, чтобы построить детскую игровую площадку или расширить автомобильную парковку у дома.

Для принятия такого решения достаточно провести собрание собственников жилья, получить более 51% голосов "за" и оформить протокол.

Те же правила действуют и для организаций, которым принадлежит земельный участок.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.05.2018 10:32
- гость -

Срубили деревья полноценные, а высадили хиленькие веточки от которых ни толка ни пользы нет (и ближайшие года не будет). Спасибо за ПУСТЫНЮ и КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ наше доблестное руководство и "Городское зеленое хозяйство"

0  0
18.05.2018 11:34
- гость -

Амител, деньги совсем не пахнут? *Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.*

0  0
18.05.2018 11:41
- гость -


18.05.2018 11:34
- гость -
Амител, деньги совсем не пахнут? *Именно за счет последних зелени в городе стало даже больше. Польза та же, а внешний вид лучше.*

Как будто мы в городе не живём, не видим. Я всё вижу, знаю где были деревья, а где их сейчас нет и не будет уже никогда, потому что эти участки в асфальт закатали.
Кстати живые изгороди сейчас садят в один ряд, а в СССР в Барнауле живую изгородь из кустов садили в несколько рядов.

0  0
18.05.2018 11:43
- гость -

Посадите на проспекте Красноармейском деревья, где зеленая трава.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:24
Трамп пошутил по поводу необычной звуковой иллюзии: "Я слышу covfefe" 0
12:13
Депутатов парламента Республики Алтай назвали самыми бедными 0
12:05
Должность специалиста по борьбе с коррупцией появится в России 1
11:52
Рубцовчанин пытался украсть в центре города школьную ограду 0
11:40
Сезон стрижки газонов стартовал в Барнауле 3
11:34
Возраст молодой семьи для жилищной субсидии предложили не ограничивать 1
11:22
Грузовик с краденым металлом и четырьмя мужчинами задержали в Бийске 1
11:11
Погода виновата: хозяйствам края помогут вовремя завершить уборку урожая 0
11:04
Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину 25
10:50
Названы перспективы строительства деревянных многоэтажек в России 5
10:45
Шедевры живописи покажут барнаульцам в "Ночь музеев" 0
10:35
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР 8
10:23
Экс-главу управляющей компании на Алтае осудили за сокрытие 106 млн рублей 2
10:20
АлтГТУ будет в тандеме с крупнейшей российской станкостроительной компанией 0
10:12
Депутат "воспитательно" ударил подростка, посмевшего с ним пререкаться 39
10:01
Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году 4
09:49
Где и когда барнаульцы смогут бесплатно провериться на меланому кожи 2
09:36
Матвиенко: Россия за 6 лет может войти в пятерку наиболее развитых стран 44
09:24
Всё для людей: бийчане жалуются на свалку рядом с Парком строителей 5
09:13
Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на обвинения 9
09:01
Кодекс историка может появиться в России: история должна быть правильной 12
08:51
Очевидцы: водитель такси мог спать в момент ДТП на "встречке" в Барнауле 4
08:41
Мину обнаружили в окрестностях Барнаула 6
08:30
Что ждет посетителей ТРЦ "Пионер" в ближайшие выходные 0
08:26
Дело о контрабанде диких животных под видом цирка расследовано на Алтае 0
08:17
ИСК "Союз" в детском конкурсе разыграет гироскутер, велосипед и самокат 0
08:06
Гаджеты придут на помощь барнаульцам в "Ночь музеев" 0
07:50
Классика с неожиданной стороны: в МТА покажут спектакль "Алексей Каренин" 0
07:25
Инфографика: готовим цыплёнка-бройлера вкусно 1
07:24
"Барнаул всегда был оплотом рок-культуры, а не попсы", – Вадим Климов 9
07:15
80 млн заемных средств выделили для предпринимателей Алтайского края 0
07:12
Курс доллара ударил по рынку автокредита на импортные авто в Алтайском крае 4
07:03
Квартиру с перепланировкой продают в элитной высотке в Барнауле за 9,8 млн 3
06:48
Легкие шашлыки: готовим индейку в маринаде из кефира 0
06:32
Прокуратура обнаружила нарушения в крупных спортивных центрах Барнаула 1
06:17
И придет буря: штормовая погода обрушится на Алтайский край 18 мая 1
06:01
Хакнуть медицину: в Барнауле расследуют "атаку" на Диагностический центр 1
05:58
Минфин опроверг информацию о своем варианте повышения пенсионного возраста 3
04:54
Новый кабмин может заняться консолидацией ресурсов и сохранением ситуации 2
03:41
Путину доложили о почти полной готовности мотоцикла проекта "Кортеж" 5
02:45
Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу 0
01:14
"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности с 31 мая 1
00:12
Ученые измерили давление внутри элементарной частицы 1
23:48
Сборная России проиграла хоккеистам Канады на чемпионате мира в Дании 19
23:36
Чиновникам предложили перенести отпуск ради выполнения "майского указа" 2
23:11
Россиянин пытался сбежать от полиции по веревке из простыней и разбился 2
22:56
"Самого сильного человека России" едва не задавили на челябинском рынке 1
22:39
Матвиенко: "Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет" 7
22:15
Доход супруги Кадырова за год снизился в 35 раз 3
21:40
Самойлова: слова на "Евровидении" не забывала, просто отдышалась от эмоций 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.