Что изменится?

Появится новая разметка. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом. Желтые и синие полосы будут появляться на российских дорогах уже с 1 июня 2018 года.

А еще появятся новые обозначения по ГОСТу. Например, стрелки в зонах поворотов, "вафельницы" на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, а также знак станции зарядки электромобилей.