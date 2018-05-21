На российских дорогах появится новая разметка. К привычным белым полосам добавятся желтый и синий цвета. Что будет означать разметка и зачем она нужна, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Появится новая разметка. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом. Желтые и синие полосы будут появляться на российских дорогах уже с 1 июня 2018 года.
А еще появятся новые обозначения по ГОСТу. Например, стрелки в зонах поворотов, "вафельницы" на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, а также знак станции зарядки электромобилей.
Эти цвета лучше видно на дороге. Например, желтая разметка будет особо актуальна в тех регионах, где выпадает много снега.
А синим цветом будут обозначать зоны платной и бесплатной парковок. И не только.
До сих пор желтая разметка применялась на парковках для обозначения зон запрета стоянки.
По стандарту, дорожная разметка, которая регламентирует правила движения на дорогах, может быть и желтого, и белого цвета. Речь идет о разметке, которая делит потоки и полосы движения. Это одинарная и двойная сплошная линии, прерывистая, а также комбинация прерывистой и сплошной. Зоны, где запрещен обгон, будут желтого цвета.
Синими могут стать прерывистые линии, указывающие направления движения на перекрестках.
Как пишет "Ъ", новые обозначения помогут не пропустить участникам движения зону разворота или запрета выезда на перекресток. Кроме того, разработчики нового стандарта пояснили изданию, что постарались сделать разметку максимально удобной для водителей.
Нововведение вступает в силу с 1 июня. Но это не значит, что на всех дорогах во всех городах России сразу же появится новая разметка.
"Даже ГОСТ не гарантирует скорого появления разметки на дорогах. Все нововведения должны пройти несколько этапов согласования и будут наноситься при плановой замене покрытия", — пишет "Ъ".
Комментарии
лучше бы наносить научились, чтоб через месяц не смывалась.
Для кого синий, а для кого и холубой. Нововведение, будет указывать водителям нужное им направление движения.
""вафельницы" на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов" - по ПДД и так запрещено въезжать на перекресток если впереди образовался затор! Зачем еще масло маслом мазать или наши законоплеты сами правил не знают и для них самое главное что-нибудь ляпнуть...
Лучше бы дороги сначала сделали, а то наносить-то куда будут! На ямы и щебень что-ли?
>> Например, желтая разметка будет особо актуальна в тех регионах, где выпадает много снега.
Это гениально!
резметка наверно будет толщиной сантиметров 10 хотябы?
21.05.2018 12:17
что непонятного? вафельница - это сетка для видеофиксации, подобное применяется в технологиях лазерного сканирования объекта. Не понимают водятлы по-хорошему, что нельзя лезть на перекресток - ну так будут по-плохому: фоточка и штраф!
Фафельница - это можно больше денег украсть на краске. Разметку наносят в конце лета, когда подлатают дороги. Потом её засыпает снегом и по весне она смывается вместе с дорогой.
"желтая разметка будет особо актуальна в тех регионах, где выпадает много снега."
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Что за "гигант мысли" родил такое умозаключение? Автора!!!