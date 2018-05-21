Страшное преступление произошло 13 мая в поселке Псебай Краснодарского края: 40-летняя женщина была зверски изуродована и убита. У женщины остались пятеро детей, младшему из которых всего два года. Основным подозреваемым в преступлении является 16-летний подросток. Однако жители поселка уверены, что в происшествии замешана целая банда несовершеннолетних, у которых имеются влиятельные покровители. 18 мая люди вышли на митинг. Рассказываем, что случилось.
Вечером 13 мая около 2 часов ночи на улице поселка было обнаружено изуродованное тело 40-летней Натальи Дмитриевой. По сообщениям местных СМИ, рядом с телом спал 16-летний Максим Б. Он и стал основным подозреваемым в убийстве. По сообщению регионального Следственного комитета, подросток напал на женщину, когда она возвращалась из кафе. Он признался, что конфликт между ним и Натальей произошел после того, как он предложил проводить ее до дома. Школьник ударил женщину камнем по голове, а потом задушил.
Местные жители услышали крики жертвы, но когда приехала полиция, женщина уже была мертва.
Очевидцы рассказали "Комсомольской правде", что Наталья в кафе встречалась с подругами, но когда к ним стали приставать нетрезвые подростки, решили покинуть заведение, чтобы не связываться с пьяной компанией. Но те последовали за женщинами.
И полицейских, и жителей ужаснуло состояние тела погибшей: оно было изуродовано, а внутренности вытащены наружу. По мнению жителей, в совершении этого преступления виновен не один подросток. Люди говорят о целой банде несовершеннолетних, которые уже успели совершить целый ряд правонарушений, но якобы им удавалось уйти от ответственности, поскольку у них были влиятельные покровители. Как пишет "Новая Кубань" , это ЧП заставило людей поселка 18 мая выйти на митинг.
Сельчане опасаются, что виновники этого преступления уйдут от наказания. Якобы отец задержанного подростка уже собирает справки о невменяемости сына.
В Сети появилась петиция с требованием наказать причастных к зверскому убийству по всей строгости. "Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", помогите добиться справедливости", — говорится в петиции. На данный момент ее подписали более 12 500 человек.
На данный момент задержаны два человека. Первый — 16-летний подросток Максим Б.
О втором задержанном следователи сообщили 18 мая. Это совершеннолетний житель Мостовского района.
Ранее было заявлено, что, давая признательные показания, подросток не сообщил о неких "повреждениях тела женщины", видимо, это и позволило предположить, что в истязаниях принимал участие кто-то еще.
Также правоохранители просят всех очевидцев и свидетелей сообщать всю возможную информацию об этом деле.
Что говорят следователи?
Следователи говорят, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. В СУ СК РФ, а с подозреваемыми проведены первоначальные неотложные следственные действия.
Также сообщается, что "для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы".
"Самым тщательным образом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления по краю", — говорится в релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Другие подробности не раскрываются в интересах следствия.
Жители села утверждают, что отец задержанного подростка является главным лесничим района. Но во время митинга администрация поселка официально заявила: отец Максима Б. работает в частном предприятии, пишет 360tv.ru.
Тем не менее, по сообщениям людей, мужчина якобы решает все спорные вопросы силой и уже много раз вытаскивал сына из полиции.
Да. Власти Краснодарского края взяли на контроль расследование резонансного преступления. Также сообщается, что семье погибшей женщины будет оказана вся необходимая помощь. По сообщению местных СМИ, супруг погибшей сейчас находится в больнице с сердечным приступом.
Комментарии
Подонки....
Сволота, в тюрьме им гнить пока не сдохнут..
Давайте петицию подпишем. Если жители её создали и продвигают, значит надо помочь, видимо гласность нужна.
надеюсь им тоже выпустят кишки
Куда смотрит доблестное казачества?