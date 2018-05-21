Понедельник, 21 Май, 13:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
510987
21°
Обь
450см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Убийство многодетной матери на Кубани: что случилось и накажут ли виновных

, ИА "Амител"
Задержаны двое подозреваемых, но жители боятся, что виновные уйдут от ответственности


Страшное преступление произошло 13 мая в поселке Псебай Краснодарского края: 40-летняя женщина была зверски изуродована и убита. У женщины остались пятеро детей, младшему из которых всего два года. Основным подозреваемым в преступлении является 16-летний подросток. Однако жители поселка уверены, что в происшествии замешана целая банда несовершеннолетних, у которых имеются влиятельные покровители. 18 мая люди вышли на митинг. Рассказываем, что случилось.

1
Что произошло в Псебае?

Вечером 13 мая около 2 часов ночи на улице поселка было обнаружено изуродованное тело 40-летней Натальи Дмитриевой. По сообщениям местных СМИ, рядом с телом спал 16-летний Максим Б. Он и стал основным подозреваемым в убийстве. По сообщению регионального Следственного комитета, подросток напал на женщину, когда она возвращалась из кафе. Он признался, что конфликт между ним и Натальей произошел после того, как он предложил проводить ее до дома. Школьник ударил женщину камнем по голове, а потом задушил.

Местные жители услышали крики жертвы, но когда приехала полиция, женщина уже была мертва.

Очевидцы рассказали "Комсомольской правде", что Наталья в кафе встречалась с подругами, но когда к ним стали приставать нетрезвые подростки, решили покинуть заведение, чтобы не связываться с пьяной компанией. Но те последовали за женщинами.

2
Почему жители поселка вышли на митинг?

И полицейских, и жителей ужаснуло состояние тела погибшей: оно было изуродовано, а внутренности вытащены наружу. По мнению жителей, в совершении этого преступления виновен не один подросток. Люди говорят о целой банде несовершеннолетних, которые уже успели совершить целый ряд правонарушений, но якобы им удавалось уйти от ответственности, поскольку у них были влиятельные покровители. Как пишет "Новая Кубань" , это ЧП заставило людей поселка 18 мая выйти на митинг.

Сельчане опасаются, что виновники этого преступления уйдут от наказания. Якобы отец задержанного подростка уже собирает справки о невменяемости сына.

В Сети появилась петиция с требованием наказать причастных к зверскому убийству по всей строгости. "Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", помогите добиться справедливости", — говорится в петиции. На данный момент ее подписали более 12 500 человек.

3
Сколько сейчас подозреваемых в преступлении?

На данный момент задержаны два человека. Первый — 16-летний подросток Максим Б.

О втором задержанном следователи сообщили 18 мая. Это совершеннолетний житель Мостовского района.

Ранее было заявлено, что, давая признательные показания, подросток не сообщил о неких "повреждениях тела женщины", видимо, это и позволило предположить, что в истязаниях принимал участие кто-то еще.

Также правоохранители просят всех очевидцев и свидетелей сообщать всю возможную информацию об этом деле.

4

Что говорят следователи?

Следователи говорят, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. В СУ СК РФ, а с подозреваемыми проведены первоначальные неотложные следственные действия.

Также сообщается, что "для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы".

"Самым тщательным образом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления по краю", — говорится в релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Другие подробности не раскрываются в интересах следствия.

5
Правда, что у подозреваемых "высокопоставленные покровители"?

Жители села утверждают, что отец задержанного подростка является главным лесничим района. Но во время митинга администрация поселка официально заявила: отец Максима Б. работает в частном предприятии, пишет 360tv.ru.

Тем не менее, по сообщениям людей, мужчина якобы решает все спорные вопросы силой и уже много раз вытаскивал сына из полиции.

6
Власти намерены помочь семье погибшей?

Да. Власти Краснодарского края взяли на контроль расследование резонансного преступления. Также сообщается, что семье погибшей женщины будет оказана вся необходимая помощь. По сообщению местных СМИ, супруг погибшей сейчас находится в больнице с сердечным приступом.

Материалы по теме


 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.05.2018 12:43
- гость -

Подонки....

0  0
21.05.2018 12:48
- гость -

Сволота, в тюрьме им гнить пока не сдохнут..

0  0
21.05.2018 12:57
- гость -

Давайте петицию подпишем. Если жители её создали и продвигают, значит надо помочь, видимо гласность нужна.

0  0
21.05.2018 13:00
- гость -

надеюсь им тоже выпустят кишки

0  0
21.05.2018 13:04
- гость -

Куда смотрит доблестное казачества?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:11
От пустыря до ярмарок и концертов: как менялась площадь Сахарова в Барнауле 0
13:04
Ужесточить санкции против Кремля из-за коррупции призвали в Британии 3
12:50
Житель Алтайского края перевернулся на грузовике на Чуйском тракте 1
12:42
Проект Алтайского края по Открытому правительству признали лучшим в стране 1
12:31
Тепло вернули в барнаульские детсады и больницы из-за холодной погоды 5
12:22
Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье 7
12:17
Убийство многодетной матери на Кубани: что случилось и накажут ли виновных 5
12:13
Из пуховика в шорты: всё самое смешное о погоде в Сибири 0
12:06
Поиски пропавшего 19-летнего юноши ведут в Барнауле уже полтора месяца 1
11:52
Дорожников Бийска обвинили в укладке асфальта в дождь и мокрый снег 6
11:40
Как провести свободное время и куда сходить в Барнауле с 21 по 25 мая 0
11:34
ООН: население Украины через 30 лет сократится до уровня 1950 года 5
11:21
Заиграет новыми красками: зачем на дорогах появится синяя разметка 7
11:17
Водитель погиб после столкновения авто с попуткой и столбом в Бийске 0
11:03
Подростки зверски убили многодетную мать на Кубани 27
10:51
Сказка наяву: королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл в фотографиях 5
10:40
Жесткое столкновение трамвая и легковушки произошло в Барнауле 4
10:32
Швеция обошла Россию в рейтинге Международной федерации хоккея 4
10:24
Холодный май со снегом в Алтайском крае установил новые погодные рекорды 1
10:18
Бесплатное обучение: как стать специалистом по недвижимости за четыре дня 0
10:13
Клинтон надела шапку-ушанку: "Не можешь их победить, вступай в их ряды" 4
10:02
Иногда год – это много: онколог о росте заболеваемости меланомой на Алтае 2
09:47
Мошенники под личиной врачей-косметологов обманывают барнаульцев 4
09:34
Милонов назвал Бузову "рептилоидом" после ее желания спеть на "Евровидении" 6
09:23
16-летнюю девушку и ее отца убили в Кемерово 2
09:12
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России 27
09:03
Яровая ответила на статью Bild об "оскорбительном" букете для Меркель 7
08:53
Два экипажа ДПС гонялись в Барнауле за "девяткой" с нетрезвой компанией 19
08:45
Жителя Алтайского края задержали в Москве за кражу борсетки 1
08:30
Пять причин выбрать автосервис федеральной сети FIT SERVICE в Барнауле 3
08:21
Инкассаторы по инструкции не имели права покидать тонущий автомобиль 8
08:17
Где живут клещи и как они нападают на людей 14
08:06
Автоцентр АНТ презентует новый Mitsubishi Eclipse Cross в Барнауле 6
07:50
Чем ФИФА обязана 21 мая и почему дождь в этот день – хорошая примета 1
07:34
"Не кормить, а поставить на ноги": правда о барнаульском фонде "Облака" 6
07:19
Я разочарована в депутатстве: глава КПРФ Алтая Прусакова о работе и личном 27
07:03
Усадьбу с бильярдной и кинозалом продают под Барнаулом за 24 млн рублей 15
07:00
Летучие мыши, живая музыка и кэндо: чем удивила "Музейная ночь" барнаульцев 0
06:48
Гид по зарплатам: сколько получают жители Алтая и другие сибиряки 16
06:32
Самая красивая армия в мире: израильские девушки в военной форме 6
06:17
Летнее тепло придет в Алтайский край 21 мая 0
06:01
"Времена вседозволенности": барнаульский МС о клубной жизни города нулевых 1
23:03
Маск анонсировал полноприводный электрокар с двумя двигателями 3
22:07
Поддельную купюру в 5 тысяч рублей обнаружили в барнаульском магазине 0
21:05
Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать крымских клиентов 0
20:02
Более тысячи жителей Горного Алтая пострадали от укусов клещей 0
19:34
Порошенко заявил о намерении выйти из заключенных в рамках СНГ договоров 1
19:10
СМИ сочли букет Путина для Меркель как "оскорбление" 6
18:46
Гроза и похолодание до -2 ждут жителей Алтайского края в ночь на 21 мая 1
18:20
СМИ: Абрамовичу отказали в продлении британской визы 4
17:43
Установлена личность жертвы нападения на церковь в Грозном 1
17:12
Пять человек стали жертвами ДТП в Ростовской области 1
16:41
Григорий Лепс пошутил по поводу сломанных ребер на концерте в Кремле 1
16:18
17 миллионов рублей потратят на благоустройство дворов в Заринске 0
15:40
Следователи проводят проверку по факту гибели четверых омичей при пожаре 0
15:12
Два инцидента на Алтае включили в список самых загадочных исчезновений в РФ 18
14:46
Около 60 нарушений выявили в ходе проверок в ТЦ "Ткацкий-2" в Горном Алтае 0
14:11
В Иркутске 41 человека эвакуировали из-за пожара на продуктовом складе 0
13:43
В Барнауле произошла серьезная авария с участием Porsche Cayenne 12
13:14
Сломанная ветром сосна перегородила дорогу в Бийске 1
12:46
Барнаульцы делятся фото с "Музейной ночи – 2018" 3
12:16
В бундестаге заявили, что антироссийские санкции вредят Европе 1
11:42
США и КНР договорились не допустить торговую войну 4
11:12
СМИ: турецкая разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана 0
10:41
Детей стали чаще сбивать на дорогах в Бийске 0
10:12
Автомобиль вылетел на трамвайные пути в Барнауле 3
09:46
Рубцовские полицейские пресекли в городе деятельность наркопритона 0
09:21
Четверо боевиков напали на церковь в Грозном 6
08:41
СМИ назвали Путина хозяином мировой политической арены 71
08:22
На Украине пообещали наказать блогера, проехавшего по Крымскому мосту 5
07:45
Ежедневник: почему 20 мая обязательно надо искупаться 6
07:30
Как россияне будут отдыхать на День России 6
07:24
Противопожарная система не сработала в барнаульской высотке во время пожара 34
07:03
Квартиру с французскими окнами и парковкой продают в Барнауле за 10 млн руб 4
06:44
Река рек: что нужно знать о великой Волге 3
06:23
Потепление начинается в Алтайском крае после снега и волны холода 4
06:01
Охотники за браконьерами: как егеря на Алтае охраняют уникальные заказники 9
23:02
В Пулково пьяный пассажир пытался сорвать погоны с сотрудника полиции 0
22:01
Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер 7
21:04
Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в Москве 0
20:03
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой 8
19:38
"Если РФ хочет выйти в финал": Бузова готова поехать на "Евровидение-2019" 6
19:03
Российский МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу 0
18:39
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзоре 4
18:13
Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая 3
17:42
На Украине рассказали о "трех вариантах" возвращения Донбасса 10
17:14
Саундтрек к фильму Серебренникова "Лето" выиграл приз Каннского фестиваля 1
16:51
Мужчина прыгнул на рельсы в петербургском метро 0
16:14
Порошенко рассказал о планах на Крымский мост 11
15:51
Шарапова считает, что ее карьера находится в завершающей стадии 1
15:20
В Барнауле кусок асфальта ушел под землю 7
14:39
СМИ: на борту разбившегося на Кубе самолета находилось 110 человек 1
14:16
У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета 11
13:42
Летний беговой сезон открыли в Алтайском крае 3
13:13
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
12:44
Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей 4
12:14
В Барнауле два автомобиля слетели в кювет в разное время 5
11:44
СМИ: американские бомбардировщики изменили полет после угроз КНДР 6
11:13
Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика 19
10:41
Снег выпал 19 мая в Алтайском крае и соседних регионах 18
10:14
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 19
09:43
Интернет-мошенники украли у жительницы Барнаула 7 тысяч рублей 0
09:28
Стрельба произошла на выпускном вечере в американской школе 0
09:04
Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний 2
08:39
Немецкие власти потребовали отозвать около 60 тысяч автомобилей Porsche 0
08:26
Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы 1
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 2
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 10
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом, и День пионерии 1
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 3
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 11
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 1
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 8
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 7
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 11
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будут работать летом 2018 года в Барнауле 3
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 4
03:01
СМИ сообщают о выживших в катастрофе Boeing 737 на Кубе 0
02:01
Видео с места крушения Boeing 737 на Кубе появилось в Сети 0
01:51
Пассажирский Boeing 737 разбился на Кубе 0
00:13
Ученые предрекают эпидемию, от которой не будет спасения 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.