Что произошло в Псебае?

Вечером 13 мая около 2 часов ночи на улице поселка было обнаружено изуродованное тело 40-летней Натальи Дмитриевой. По сообщениям местных СМИ, рядом с телом спал 16-летний Максим Б. Он и стал основным подозреваемым в убийстве. По сообщению регионального Следственного комитета, подросток напал на женщину, когда она возвращалась из кафе. Он признался, что конфликт между ним и Натальей произошел после того, как он предложил проводить ее до дома. Школьник ударил женщину камнем по голове, а потом задушил.

Местные жители услышали крики жертвы, но когда приехала полиция, женщина уже была мертва.

Очевидцы рассказали "Комсомольской правде", что Наталья в кафе встречалась с подругами, но когда к ним стали приставать нетрезвые подростки, решили покинуть заведение, чтобы не связываться с пьяной компанией. Но те последовали за женщинами.