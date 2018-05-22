1 Кто следит за качеством продукта? За качество мясной продукции, которая производится на предприятии "Алтайский бройлер", отвечает ветеринарная служба. Основная цель службы – вырастить здоровое поголовье, а главная задача – предотвратить заболевания цыплят и предпринять профилактические меры защиты, чтобы избежать заноса возбудителей инфекции на территории, где выращивают птицу, а также где производят готовый продукт.

2 Как следят за безопасностью? Тушка цыпленка-бройлера производится в соответствии с требованиями ГОСТа. Это подразумевает строгий контроль не только на стадии выработки готовой мясной продукции, но и за процессом выращивания птицы.



Для того, чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное — безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер, которые позволяют вырастить здоровых бройлерных цыплят. Это, в свою очередь, является залогом того, что на наших столах будет чистый от различных добавок и безопасный для употребления продукт.



Контроль качества происходит на каждом этапе хозяйственной деятельности.

- Проводится постоянная лабораторная проверка сырья для производства кормов, а также готовых комбикормов собственного производства на соответствие требуемого качества и питательности

- Осуществляется ветеринарный лабораторный контроль по качеству инкубационного яйца

- Зооветеринарная лаборатория предприятия ведёт постоянный контроль за здоровьем и физиологическим развитием организма цыплят-бройлеров с 1-го дня жизни и в течение всего периода выращивания

- В рамках производственного контроля ежедневно проводятся проверки каждой партии произведённой готовой мясной продукции

- Согласно производственной программе, в государственных аккредитованных лабораториях проводятся лабораторные исследования мясной продукции в рамках государственного контроля за качеством

- Профилактические меры. Для выращивания здорового птицепоголовья соблюдаются все производственно-технологические режимы, санитарно-гигиенические нормы, требования ветеринарного законодательства, а также дополнительные законодательные правила и приказы, направленные на выполнение основных требований к "предприятиям закрытого типа" и создание биологической защиты производственных территорий и выращиваемых бройлеров. "Алтайский бройлер" — это предприятие закрытого типа, где строго соблюдается санитарно-пропускной режим. Пройти на территорию, где выращивается птица, можно только тем сотрудникам, кто связан с обслуживанием цыплят, и только после санитарно-гигиенической подготовки.

3 Чем кормят цыплят? Цыплята растут 36-38 суток на высокопитательных комбикормах собственного производства. За это время они достигают запланированного веса. В среднем примерно 2,3 килограмма. Основу корма составляет пшеница, растительное масло, соевый шрот. Кроме того, в корм добавляют витаминно-минеральный комплекс. Если цыплята росли здоровыми и сытыми, то привесы будут большие, а мясо будет насыщено питательными веществами. А значит, покупатель получит здоровый и полезный продукт.

4 Мясо привозят в магазины охлаждённым или замороженным? "Алтайский бройлер" выпускает тушки цыплят-бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты в охлаждённом и замороженном термическом состоянии. Важно понимать, что охлаждённое мясо цыплят-бройлеров вырабатывается строго по заявкам клиентов, поскольку у такого продукта срок хранения ограничен. На производстве продукция вырабатывается, охлаждается или замораживается до нужной температуры, а затем отгружается и доставляется специализированным транспортом в магазины.

5 А как замораживают продукт? Заморозка расфасованной мясной продукции происходит в камерах шоковой заморозки при температуре -35 градусов Цельсия.

У такой технологии масса преимуществ:

- кристаллы льда, образующиеся при шоковой заморозке, имеют меньший размер и большую плотность. При обычной заморозке кристаллы значительно крупнее и повреждают клеточную структуру мышечной ткани, потому при размораживании такого продукта пострадает не только вкус, но и качество;

- шоковая заморозка позволяет сохранить гораздо больше полезных веществ в продукте;

- шоковая заморозка защищает продукцию от развития микроорганизмов, тем самым подготавливает мясо цыплят-бройлеров к длительному хранению в морозильных камерах.

6 Сегодня говорят, что бройлерных цыплят надо покупать только домашних, потому что магазинные уступают им во вкусе и качестве? Это правда? Бройлеры, выращенные в домашних условиях и на фабрике, имеют ряд отличий, но мясо каждой птицы по-своему вкусно и, без сомнений, полезное и питательное.



Цыплёнок-бройлер на птицефабрике растёт очень интенсивно, но не более 40 дней. Тем не менее, мясо цыплят-бройлеров нежное и насыщенное полезными для человека веществами. На сельхозпредприятиях создаются условия, исключающие попадание в организм цыплёнка вирусов и инфекций. Мясная продукция в этом случае сертифицирована по ГОСТу или ТУ, проверена, имеет сертификаты соответствия и прочие документы, подтверждающие её безопасность. Кроме того, доступность фабричных бойлеров для покупателей значительно выше, чем домашней птицы, ввиду их представленности на полках каждого магазина.



Цыплёнок-бройлер на домашнем подворье растёт с весны по осень, т.е. только в тёплое время года. В отличие от цыплят, выращенных промышленным способом, имеет возможность находиться в естественной природной среде (на улице). Поэтому птица менее защищена от возможного действия вредных факторов, таких как болезни и паразиты. Мясо домашней птицы не проверено на соответствие требованиям безопасности, не имеет соответствующих документов. Покупать домашнюю курочку рекомендуем только у знакомых и проверенных продавцов.

7 В магазинных цыплятах есть антибиотики? Здоровье цыплят – это залог получения питательного и полезного мясного продукта. Поэтому на птицефабриках лекарственные препараты применяются с профилактической целью в первые 10 дней жизни цыплят. Приём этих добавок осуществляется по научно обоснованной схеме под строгим контролем ветеринарных врачей. В последующем антибактериальные препараты не применяются, так как условия кормления и содержания птицы обеспечивают сохранение иммунитета и резистентности организма бройлеров. Таким образом, за 30 дней до убоя ветеринарные препараты выводятся из организма птицы. Предприятия регулярно проводят лабораторные испытания готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров на наличие антибиотиков. При отсутствии таковых и оформляется сертификат соответствия ГОСТу или ТУ.



Домашние подворья, выращивающие цыплят-бройлеров на продажу, также заботятся об их здоровье. Ведь от состояния поголовья зависят сохранность, привесы, а, соответственно, и прибыль, полученная в будущем. Поэтому домашним бройлерам, как правило, тоже дают с кормом лекарственные препараты. Но не факт, что это делается под контролем ветеринаров. Если сельскохозяйственные предприятия, выращивающие птицу, законодательно обязаны проверять свою продукцию на безопасность для здоровья человека в специальных лабораториях, то к личным подворьям таких требований нет.

8 Говорят, что курицам делают уколы, чтобы они были больше? На "Алтайском бройлере" никаких уколов цыплятам не ставят. Не используются никакие стимуляторы роста, в этом нет необходимости. Современные методы выращивания бройлеров позволяют цыплятам высокопродуктивных пород набирать максимальную массу, находясь в комфортных условиях содержания и питаясь только натуральными сбалансированными кормами.

9 Чем отличается мясо курицы с надписью: "Для жарки"? Есть отдельный вид продукции из мяса птицы, предназначенный для жарки и запекания. Её изготавливают с применением специального оборудования, на упаковке данной продукции должна быть надпись: "Для жарки". Приготовление таких полуфабрикатов предполагает инъектирование мяса солевым раствором или выдерживание в нём для придания объёма и сочности. Эти полуфабрикаты имеют экономичные цены. Советуем обращать внимание на надпись и состав продукта, который указан на упаковке.



К продукции, выпущенной по ГОСТу, технология, связанная с инъектированием птицы, не имеет никакого отношения.



АО "Алтайский бройлер":

Алтайский край, г. Бийск,

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