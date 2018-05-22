Для того, чтобы мясо было вкусным, полезным, а главное — безопасным, разработан и соблюдается комплекс мер, которые позволяют вырастить здоровых бройлерных цыплят. Это, в свою очередь, является залогом того, что на наших столах будет чистый от различных добавок и безопасный для употребления продукт.
Контроль качества происходит на каждом этапе хозяйственной деятельности.
- Проводится постоянная лабораторная проверка сырья для производства кормов, а также готовых комбикормов собственного производства на соответствие требуемого качества и питательности
- Осуществляется ветеринарный лабораторный контроль по качеству инкубационного яйца
- Зооветеринарная лаборатория предприятия ведёт постоянный контроль за здоровьем и физиологическим развитием организма цыплят-бройлеров с 1-го дня жизни и в течение всего периода выращивания
- В рамках производственного контроля ежедневно проводятся проверки каждой партии произведённой готовой мясной продукции
- Согласно производственной программе, в государственных аккредитованных лабораториях проводятся лабораторные исследования мясной продукции в рамках государственного контроля за качеством
- Профилактические меры. Для выращивания здорового птицепоголовья соблюдаются все производственно-технологические режимы, санитарно-гигиенические нормы, требования ветеринарного законодательства, а также дополнительные законодательные правила и приказы, направленные на выполнение основных требований к "предприятиям закрытого типа" и создание биологической защиты производственных территорий и выращиваемых бройлеров. "Алтайский бройлер" — это предприятие закрытого типа, где строго соблюдается санитарно-пропускной режим. Пройти на территорию, где выращивается птица, можно только тем сотрудникам, кто связан с обслуживанием цыплят, и только после санитарно-гигиенической подготовки.
У такой технологии масса преимуществ:
- кристаллы льда, образующиеся при шоковой заморозке, имеют меньший размер и большую плотность. При обычной заморозке кристаллы значительно крупнее и повреждают клеточную структуру мышечной ткани, потому при размораживании такого продукта пострадает не только вкус, но и качество;
- шоковая заморозка позволяет сохранить гораздо больше полезных веществ в продукте;
- шоковая заморозка защищает продукцию от развития микроорганизмов, тем самым подготавливает мясо цыплят-бройлеров к длительному хранению в морозильных камерах.
Цыплёнок-бройлер на птицефабрике растёт очень интенсивно, но не более 40 дней. Тем не менее, мясо цыплят-бройлеров нежное и насыщенное полезными для человека веществами. На сельхозпредприятиях создаются условия, исключающие попадание в организм цыплёнка вирусов и инфекций. Мясная продукция в этом случае сертифицирована по ГОСТу или ТУ, проверена, имеет сертификаты соответствия и прочие документы, подтверждающие её безопасность. Кроме того, доступность фабричных бойлеров для покупателей значительно выше, чем домашней птицы, ввиду их представленности на полках каждого магазина.
Цыплёнок-бройлер на домашнем подворье растёт с весны по осень, т.е. только в тёплое время года. В отличие от цыплят, выращенных промышленным способом, имеет возможность находиться в естественной природной среде (на улице). Поэтому птица менее защищена от возможного действия вредных факторов, таких как болезни и паразиты. Мясо домашней птицы не проверено на соответствие требованиям безопасности, не имеет соответствующих документов. Покупать домашнюю курочку рекомендуем только у знакомых и проверенных продавцов.
Домашние подворья, выращивающие цыплят-бройлеров на продажу, также заботятся об их здоровье. Ведь от состояния поголовья зависят сохранность, привесы, а, соответственно, и прибыль, полученная в будущем. Поэтому домашним бройлерам, как правило, тоже дают с кормом лекарственные препараты. Но не факт, что это делается под контролем ветеринаров. Если сельскохозяйственные предприятия, выращивающие птицу, законодательно обязаны проверять свою продукцию на безопасность для здоровья человека в специальных лабораториях, то к личным подворьям таких требований нет.
К продукции, выпущенной по ГОСТу, технология, связанная с инъектированием птицы, не имеет никакого отношения.
АО "Алтайский бройлер":
Алтайский край, г. Бийск,
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