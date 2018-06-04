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Что такое региональный маткапитал на третьего ребенка и кому он положен

, ИА "Амител"
Кроме государственного материнского капитала, некоторые семьи в Алтайском крае имеют право на региональную выплату

Фото: pillow.su


Все знают о материнском семейном капитале – мере федеральной соцподдержки. При этом далеко не всем известно о том, что определенной категории семей в Алтайском крае положена дополнительная выплата – так называемый региональный материнский капитал. Давайте разберемся, что это такое, а также кто и как им может воспользоваться.

1
Что такое региональный материнский капитал?
Региональный маткапитал – это мера соцподдержки семей в Алтайском крае, в которых рождается третий или последующий ребенок. Выплата предусмотрена законом №100-ЗС от 31 августа 2011 года "О материнском семейном капитале в Алтайском крае" Постановлением административного органа региона от 10 ноября 2011 года №646.
2
Каков размер регионального маткапитала?
Сумма региональной поддержки многодетных семей в 2018 году остается на уровне прошлого года и составляет 55 387,5 руб.   
3
Кто может получить региональный маткапитал?

Право на это имеют жители Алтайского края (являющиеся гражданами РФ на дату рождения):

  • женщина, которая родила или усыновила третьего или последующего ребенка не ранее 1 января 2011 года;
  • мужчина, если он один воспитывает трех и более детей с 2011 года;
  • ребенок, если его родители умерли или были лишены родительских прав.

Важно: ребенок, на которого оформляется выплата, должен иметь прописку на территории Алтайского края.

При этом не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав или если на момент усыновления они являлись пасынками (падчерицами).

4
Можно ли получить такой маткапитал деньгами?
Нет, он, как и федеральный маткапитал, выдается не наличными деньгами, а путем зачисления средств на специальный банковский счет, который регистрируется после получения денежного сертификата. Потратить их можно только путем безналичных перечислений по специально заключенным договорам. Законом предусмотрен конкретный перечень целей, на которые может быть потрачен материнский капитал за третьего или последующего ребенка. Это необходимо, чтобы избежать расходования средств на личные нужды родителей, не связанные с улучшением качества жизни семьи в целом и проживающих в ней детей.
5
Как можно потратить этот маткапитал?
Использовать эти деньги можно после того, как ребенку исполнится три года — на платное обучение, проживание в учебном общежитии, за детский сад, на приобретение или строительство жилья. Но есть и исключение – ждать три года не обязательно, если семья желает улучшить жилищные условия посредством покупки готовой недвижимости или строительства дома, но обязательно на территории Алтайского края. Можно воспользоваться всей суммой или только ее частью. При этом средства маткапитала нельзя использовать на погашение долга или компенсацию расходов на жилье, которое было приобретено до 2011 года.
6
Как долго будут выдавать региональный маткапитал в Алтайском крае?
Региональный материнский капитал, который дают семьям, родившим или усыновившим третьего (или последующего) ребенка в Алтайском крае, действует до 31 Декабря 2021 года. 
7
Такая помощь предоставляется только один раз?
Да, как и на государственный материнский капитал – при рождении третьего ребенка или последующего, если на третьего, к примеру, сертификат не оформлялся. Также можно оформить сертификат сейчас, если дети родились после 2011 года, но ранее документ не оформлялся. 
8
Можно ли использовать региональную выплату до трехлетия ребенка?

Да, можно. Семья имеет право до исполнения ребенку трех лет направить средства регионального маткапитала на решение жилищного вопроса – покупку или строительство. Сделать это можно посредством оформления займа. В Барнауле, к примеру, одной из стабильно существующих компаний, предоставляющих такие займы под материнский капитал, является ООО "Финанс Гарант".

Совет от профессионалов: проще и дешевле оформлять сразу оба маткапитала — федеральный и региональный.

9
Как оформить такой заём?
Все просто. После обращения в компанию с заявкой решение по предоставлению займа принимается в течение одного дня. После подачи необходимого пакета документов в течение суток специалисты компании "Финанс Гарант" готовят договор займа и прочие необходимые для сделки документы. Затем происходит регистрация сделки в МФЦ. Когда документы о регистрации готовы, на счет клиента зачисляются денежные средства в размере маткапитала. Далее он выплачивает компании комиссию за пользование займом, рассчитывается с продавцом и сдает документы в Управление социальной защиты населения на распоряжение средствами маткапитала. После рассмотрения заявления соцзащита закрывает задолженность по займу, а "Финанс Гарант" снимает залог с объекта недвижимости. И Вы – счастливый обладатель нового жилья!

ООО "Финанс Гарант"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 222/2 (2 этаж)
Тел.: 8 (3852) 69-24-69
Электронная почта: bp22@inbox.ru 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2018 09:16
- гость -

Маткапитал - это "Капитал" Карла Маркса.

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