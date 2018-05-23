Фото www.ridus.ru
Деятельность сервиса бронирования отелей всех стран мира хотят запретить в России. Минкультуры уже поручило Ростуризму проработать этот вопрос. Почему один из самых популярных инструментов для организации самостоятельных путешествий может оказаться под запретом, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Это система интернет-бронирования отелей. Ее основали в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году ее купила за 133 млн долларов компания The Priceline Group. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.
Сегодня Booking.com — это, пожалуй, самый популярный сервис для бронирования отелей, гостиниц по всему миру.
Поручение рассмотреть возможность блокировки сервиса дал департамент туризма и региональной политики Министерства культуры. Инициатива запрета исходит от главы крупной туристической компании Сергея Войтовича.
Он заявил, что через Booking.com проходит более 70% индивидуальных бронирований в отелях страны. При этом корпорация из США получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.
Кроме того, этот сервис фактически предоставляет туристические услуги и занимается туроператорской деятельностью. Путешественники могут выбрать гостиницу, авиабилеты, трансферы. Однако Booking.com не является туроператором и не платит соответствующие взносы.
Предлагается ограничить возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, которые находятся на территории нашей страны, пишет РБК.
Вне территории России запрет не будет распространяться. Туристы и дальше смогут бронировать гостиницы в других странах.
Комментарии
Идиотов не сеют и не жнут...
Ну вы поняли
Это элементарное сведение счетов с конкурентом, а не забота о туристах. Пытаются подвести под "анти-санкции", а на самом деле мысленно считают свои заработки. Уберут Букинг - сами займут этот рынок. А мне, как туристу, абсолютно поровну, кто получит комиссию за мое расселение Джон или Иван. И выбор отеля будет только по линии цена-качество, а не по территориальной принадлежности.
У Букинг, как у крупнейшего мирового игрока, самые лучшие условия по ценам, зачастую у них дешевле, чем напрямую в отеле.
И если в случае с Телеграм мне было всё равно, то в случае с Букингом я резко против. Остановите волну .....тых решений, возьмитесь за голову.
Зачем вы запрещаете Букинг? Вы кому навредите? Хотите ответить им по полной - прекратите продавать им газ и нефть)
Но вы не станете этого делать, ибо знаете, что не будете продавать вы, будут другие, а вы останитесь без бабла.
Вам проще щеки надуть, запретить Букинг, дать заработать какому-то ручному мальченке, при этом опустошив карманы населения.
это часом не скрытая реклама этого сайта?
23.05.2018 12:56
- гость -
это открытый пиар де_билизма в РФ на высшем уровне.
Грантштейн
Не соглашусь, что на Букинге зачастую дешевле, чем в отеле. Проверено многократно.
И никаким туроператором Букинг не является - онм посредники, деньги платят туристы по прибытию в отель. Просто больше стало самостоятельных туристов, вот туротрасль наша и заволновалась)))))))
да господи, рутрекер уже сколько заблокирован - пофигу, работает.
23.05.2018 13:36
- гость -
Я не называл их туроператором, они посредники, но крупнейшие в мире. Сейчас любой может зайти на букинг и заказать себе номер, и никакие операторы и агентства не нужны.
А по ценам, у меня было несколько раз именно дешевле через Букинг, чем напрямую. Причем это было зарубежом.
Вам проще щеки надуть, запретить Букинг, дать заработать какому-то ручному мальченке, при этом опустошив карманы населения.
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мальчонку зовут резидента сколково Ostrovok.ru
23.05.2018 14:10
ПлохойХорошийЗлой
Я-ж говорю - ручной.
мальчонку зовут резидента сколково Ostrovok.ru
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мы вот сейчас его поосуждаем
а завтра он обидится на РФ и уедет в свободную страну
потом не захочет выполнять какие-то условия, и его систему заблокируют в России
и так по кругу
Да, да! Эти ненормальные уже заблокировали Телеграмм и Торренты. Пусть и Букинг блокируют.
Пользовались несколько раз этой системой и по России и по миру. Очень удобно. Туроператорам России это не выгодно, вот и придумали запрет.... Жаль если пропихнут))