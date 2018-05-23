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Почему в России хотят запретить сервис бронирования гостиниц Booking.com

, ИА "Амител"
Популярный сервис бронирования гостиниц хотят запретить в России. Рассказываем, в чем дело

Фото www.ridus.ru


Деятельность сервиса бронирования отелей всех стран мира хотят запретить в России. Минкультуры уже поручило Ростуризму проработать этот вопрос. Почему один из самых популярных инструментов для организации самостоятельных путешествий может оказаться под запретом, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Booking.com?

Это система интернет-бронирования отелей. Ее основали в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году ее купила за 133 млн долларов компания The Priceline Group. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.

Сегодня Booking.com — это, пожалуй, самый популярный сервис для бронирования отелей, гостиниц по всему миру.

2
Почему Booking.com считается самым популярным сайтом для бронирования отелей?
Потому что (согласно данным компании) ежедневно на сайте бронируется более полутора миллионов ночевок. Россия, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, обеспечивает 7,49% заходов на сайт Booking.com и занимает по этому показателю первое место, пишет РБК.
3
И почему этот сервис хотят заблокировать в России?

Поручение рассмотреть возможность блокировки сервиса дал департамент туризма и региональной политики Министерства культуры. Инициатива запрета исходит от главы крупной туристической компании Сергея Войтовича.

Он заявил, что через Booking.com проходит более 70% индивидуальных бронирований в отелях страны. При этом корпорация из США получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.

Кроме того, этот сервис фактически предоставляет туристические услуги и занимается туроператорской деятельностью. Путешественники могут выбрать гостиницу, авиабилеты, трансферы. Однако Booking.com не является туроператором и не платит соответствующие взносы.

4
Если сервис запретят, им нельзя будет пользоваться?

Предлагается ограничить возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, которые находятся на территории нашей страны, пишет РБК.

Вне территории России запрет не будет распространяться. Туристы и дальше смогут бронировать гостиницы в других странах.

5
Так блокируют или не блокируют?
Ростуризм должен в ближайшее время запросить мнение профильных профессиональных сообществ. Свою позицию по вопросу запрета сервиса ведомство должно представить до 4 июня.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 12:37
- гость -

Идиотов не сеют и не жнут...

0  0
23.05.2018 12:39
Лавров

Ну вы поняли

0  0
23.05.2018 12:53
Грантштейн

Это элементарное сведение счетов с конкурентом, а не забота о туристах. Пытаются подвести под "анти-санкции", а на самом деле мысленно считают свои заработки. Уберут Букинг - сами займут этот рынок. А мне, как туристу, абсолютно поровну, кто получит комиссию за мое расселение Джон или Иван. И выбор отеля будет только по линии цена-качество, а не по территориальной принадлежности.
У Букинг, как у крупнейшего мирового игрока, самые лучшие условия по ценам, зачастую у них дешевле, чем напрямую в отеле.
И если в случае с Телеграм мне было всё равно, то в случае с Букингом я резко против. Остановите волну .....тых решений, возьмитесь за голову.
Зачем вы запрещаете Букинг? Вы кому навредите? Хотите ответить им по полной - прекратите продавать им газ и нефть)
Но вы не станете этого делать, ибо знаете, что не будете продавать вы, будут другие, а вы останитесь без бабла.
Вам проще щеки надуть, запретить Букинг, дать заработать какому-то ручному мальченке, при этом опустошив карманы населения.

0  0
23.05.2018 12:56
- гость -

это часом не скрытая реклама этого сайта?

0  0
23.05.2018 13:04
- гость -

23.05.2018 12:56
- гость -
это открытый пиар де_билизма в РФ на высшем уровне.

0  0
23.05.2018 13:36
- гость -

Грантштейн

Не соглашусь, что на Букинге зачастую дешевле, чем в отеле. Проверено многократно.
И никаким туроператором Букинг не является - онм посредники, деньги платят туристы по прибытию в отель. Просто больше стало самостоятельных туристов, вот туротрасль наша и заволновалась)))))))

0  0
23.05.2018 13:37
- гость -

да господи, рутрекер уже сколько заблокирован - пофигу, работает.

0  0
23.05.2018 13:52
Грантштейн

23.05.2018 13:36
- гость -
Я не называл их туроператором, они посредники, но крупнейшие в мире. Сейчас любой может зайти на букинг и заказать себе номер, и никакие операторы и агентства не нужны.

А по ценам, у меня было несколько раз именно дешевле через Букинг, чем напрямую. Причем это было зарубежом.

0  0
23.05.2018 14:10
ПлохойХорошийЗлой

Вам проще щеки надуть, запретить Букинг, дать заработать какому-то ручному мальченке, при этом опустошив карманы населения.
______________

мальчонку зовут резидента сколково Ostrovok.ru

0  0
23.05.2018 14:16
Грантштейн

23.05.2018 14:10
ПлохойХорошийЗлой
Я-ж говорю - ручной.

0  0
23.05.2018 14:21
- гость -

мальчонку зовут резидента сколково Ostrovok.ru
---
мы вот сейчас его поосуждаем
а завтра он обидится на РФ и уедет в свободную страну
потом не захочет выполнять какие-то условия, и его систему заблокируют в России
и так по кругу

0  0
23.05.2018 14:33
Алекс Чу

Да, да! Эти ненормальные уже заблокировали Телеграмм и Торренты. Пусть и Букинг блокируют.

0  0
23.05.2018 14:51
Бестия

Пользовались несколько раз этой системой и по России и по миру. Очень удобно. Туроператорам России это не выгодно, вот и придумали запрет.... Жаль если пропихнут))

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