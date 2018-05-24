О том, что у Иосифа Кобзона проблемы со здоровьем, известно давно. Но артист регулярно выступает на концертах, не пропадает с экранов телевизоров, а разговоры о болезни Кобзона практически не ведутся. Поэтому новость о том, что исполнитель попал в больницу, вызвала широкий резонанс. Что случилось с певцом, чем он болеет и как себя чувствует в настоящее время, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Случилась плановая госпитализация. Как уже было отмечено, у Кобзона давние проблемы со здоровьем. Поэтому ему регулярно требуется стандартное обследование и диагностика внутренних органов.
Некоторые СМИ написали, что у известного певца проблемы с сердцем и он чуть ли не при смерти. В интернете писали, что народного артиста госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма. К счастью, "диагнозы" не подтвердились.
Потому что Кобзон действительно серьезно болен. Много лет назад ему поставили диагноз "онкология". Народный артист борется с болезнью и весьма успешно.
Также Кобзону не в первый раз становится плохо и не в первый раз информация попадает в СМИ. Например, в 2010 году певцу стало плохо на сцене. Артист внезапно упал в обморок.
Иосиф Давыдович перенес немало операций по удалению опухоли. У артиста "развилось заболевание под названием анемия, из-за которого обморочное состояние случается гораздо чаще обычного", пишут СМИ.
Диагноз артисту поставили в начале 2000-х. В 2005 году ему удалили мочевой пузырь, и прогнозы медиков были неутешительными. Чтобы провести операцию, артист улетел в Германию к врачу Питеру Альтхаусу. В России в те времена не было технологий, которые могли позволить провести столь высокотехнологичную операцию.
Немецкий хирург сформировал из тонкой кишки пациента новый орган и провел нестандартную операцию, после которой последовала длительная реабилитация.
Реабилитация была достаточно тяжелой. Уже тогда СМИ писали, что артист на грани жизни и смерти.
Позже, в 2009 году, Кобзона опять прооперировали в той же немецкой клинике. Через пять дней после операции певец вышел на сцену и выступал перед зрителями.
Новость о том, что народный артист купил место на кладбище, мгновенно разлетелась по интернету. Тогда сам певец заявил: "Я родился в СССР. Моя родина — это Украина. Живу я почти всю жизнь в России. Как настоящий патриот скажу, что никогда не задумывался об отъезде из страны и похоронят меня тоже здесь".
Иосиф Давыдович купил место на Востряковском кладбище, рядом с покойной мамой.
Поклонники певца отметили, что артист очень плохо выглядит. Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.
Однако сам Кобзон заявил, что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — рассказал Иосиф Давыдович в интервью "Пятому каналу".
В 2018 году артист планирует дать множество концертов. Отметим, что выступать перед зрителями Кобзон начал еще в 1956 году и продолжает до сегодняшнего дня. В 2018 году Кобзону исполнится 81 год.
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