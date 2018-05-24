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Иосиф Кобзон: что случилось с артистом, чем он болеет и как себя чувствует

, ИА "Амител"
Поклонники обеспокоены состоянием известного артиста после сообщений СМИ о госпитализации


О том, что у Иосифа Кобзона проблемы со здоровьем, известно давно. Но артист регулярно выступает на концертах, не пропадает с экранов телевизоров, а разговоры о болезни Кобзона практически не ведутся. Поэтому новость о том, что исполнитель попал в больницу, вызвала широкий резонанс. Что случилось с певцом, чем он болеет и как себя чувствует в настоящее время, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что случилось?

Случилась плановая госпитализация. Как уже было отмечено, у Кобзона давние проблемы со здоровьем. Поэтому ему регулярно требуется стандартное обследование и диагностика внутренних органов.

Некоторые СМИ написали, что у известного певца проблемы с сердцем и он чуть ли не при смерти. В интернете писали, что народного артиста госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма. К счастью, "диагнозы" не подтвердились.

2
Почему СМИ решили, что Кобзон серьезно болен?

Потому что Кобзон действительно серьезно болен. Много лет назад ему поставили диагноз "онкология". Народный артист борется с болезнью и весьма успешно.

Также Кобзону не в первый раз становится плохо и не в первый раз информация попадает в СМИ. Например, в 2010 году певцу стало плохо на сцене. Артист внезапно упал в обморок.

Иосиф Давыдович перенес немало операций по удалению опухоли. У артиста "развилось заболевание под названием анемия, из-за которого обморочное состояние случается гораздо чаще обычного", пишут СМИ.

3
Кобзон давно болен онкологией?

Диагноз артисту поставили в начале 2000-х. В 2005 году ему удалили мочевой пузырь, и прогнозы медиков были неутешительными. Чтобы провести операцию, артист улетел в Германию к врачу Питеру Альтхаусу. В России в те времена не было технологий, которые могли позволить провести столь высокотехнологичную операцию.

Немецкий хирург сформировал из тонкой кишки пациента новый орган и провел нестандартную операцию, после которой последовала длительная реабилитация.

Реабилитация была достаточно тяжелой. Уже тогда СМИ писали, что артист на грани жизни и смерти.

Позже, в 2009 году, Кобзона опять прооперировали в той же немецкой клинике. Через пять дней после операции певец вышел на сцену и выступал перед зрителями.

4
Зачем Кобзон купил место на кладбище?

Новость о том, что народный артист купил место на кладбище, мгновенно разлетелась по интернету. Тогда сам певец заявил: "Я родился в СССР. Моя родина — это Украина. Живу я почти всю жизнь в России. Как настоящий патриот скажу, что никогда не задумывался об отъезде из страны и похоронят меня тоже здесь".

Иосиф Давыдович купил место на Востряковском кладбище, рядом с покойной мамой.

5
Как себя чувствует Кобзон сегодня?

Поклонники певца отметили, что артист очень плохо выглядит. Его даже сравнили с мумией. В социальных сетях появилась видеозапись с мероприятия, на котором Кобзон передвигался под руку с помощником.

Однако сам Кобзон заявил, что чувствует себя хорошо. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", — рассказал Иосиф Давыдович в интервью "Пятому каналу".

В 2018 году артист планирует дать множество концертов. Отметим, что выступать перед зрителями Кобзон начал еще в 1956 году и продолжает до сегодняшнего дня. В 2018 году Кобзону исполнится 81 год.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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