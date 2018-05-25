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Как дети: зачем в России хотят поднять возраст наступления совершеннолетия

, ИА "Амител"
О том, что возраст наступления совершеннолетия необходимо поднять, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева


О том, что в России следует поднять возраст совершеннолетия, сказала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в кулуарах ПМЭФ-2018.

1
На сколько хотят отсрочить наступление совершеннолетия?
На три года. Сегодня в России совершеннолетие наступает в 18 лет. Согласно предложению Яковлевой, оно должно наступать в 21 год, как "в США и в Европе".
2
Что случилось?

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что возраст наступления совершеннолетия следует поднять. Слова Яковлевой приводит "РИА Новости".

"Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница", — цитирует Яковлеву издание.

3
Зачем это надо?

Судя по всему, это необходимо для того, чтобы молодые люди как можно дольше не могли купить по закону табак, алкоголь, а также не могли получить права и так далее.

Здоровье для долголетия нужно закладывать с рождения, чтобы болезни как можно дольше не развивались, считает Яковлева. С ней согласны многие, но не все.

4
Кто поддержал эту инициативу?

В поддержку предложения об увеличении возраста наступления совершеннолетия высказалась певица, а также глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Она заявила, что благодаря инициативе борьба против употребления алкоголя и табака молодыми людьми станет более эффективной, пишут СМИ.

Также Гурцкая считает, что в России необходимо повысить планку призывного возраста, чтобы на службу не призывали "вчерашних школьников". Диана Гурцкая напомнила, что к подобной практике прибегали в Советском Союзе.

5
А еще говорили, что детство продлят до 30 лет?

Такой прогноз дала Вероника Скворцова. Глава Минздрава заявила, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет.

Дело в том, что во время Великой Отечественной войны детство длилось до 14 лет, а в 60-е годы оно продолжалось до 16 лет. В настоящее время, говорит глава Минздрава, детство длится до 21 года. Однако в перспективе возраст продлится до 25-30 лет.

Министр подчеркнула, что для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.05.2018 15:26
Filin

а так же рабочий день теперь будет 6 часов, соответственно и зарплата ниже

0  0
25.05.2018 15:38
- гость -

и уголовная ответственность с 25-30 лет

0  0
25.05.2018 15:41
- гость -

Хм... А для приема на работу тоже 21 год будет возраст совершеннолетия? Для выплаты алиментов? Для получения родителями вычета по НДФЛ? Ну и еще на закуску - до 21 года "ребенок" не будет иметь никаких прав, сможет жить только с "законным представителем", не сможет жить в общежитии обычного ВУЗа, и т.д.? Как я понимаю, о таких вещах как обычно никто не думает.

0  0
25.05.2018 15:44
- гость -

Здоровье народа никому не нужно, это отговорки, ограничение продажи алкоголя и табака можно ограничить без поднятия возраста совершеннолетия. С поднятием возраста совершеннолетия будут выращивать недееспособную, послушную раболепную людскую массу.
В возрасте 16-20 лет, молодые люди обладают самым высоким психо-физиологическим потенциалом, который если не развить, так и уйдёт в никуда. Факт совершеннолетия снимает опекунские ограничения , а под ограничениями никакой индивидум не сможет полностью реализовать свой потенциал.
Это геноцид.

0  0
25.05.2018 15:56
Алиса

Это способ скрыть безработицу среди молодежи или признак того как упали умственные способности не то россиян, не то тех кто предлагает это?

0  0
25.05.2018 15:56
- гость -

Следующим шагом будет поступление в 1 класс общеобразовательной школы с 10 лет.

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