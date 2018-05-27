Перемены в ОСАГО: что ждет "автогражданку" и сколько она будет стоить

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Тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним могут измениться уже этим летом. Повышения тарифов уже давно добиваются страховщики, утверждающие. Что терпят немалые убытки. Водители же массово жалуются на некорректную "автогражданку" и тоже требуют изменений. В ответ Банк России разработал меры, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке ОСАГО. ИА "Амител" выяснило, что ждет "автогражданку" и как она изменится уже в ближайшее время.
Для кого-то ОСАГО станет дороже, а для кого-то — дешевле. Банк утверждает, что вводит персональный подход. Как сообщили в пресс-службе Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ, Банк России стремится развить на этом рынке здоровую конкуренцию и повысить общую доступность страховой услуги для населения. После внедренных изменений страховщики смогут предлагать своим клиентам индивидуальные тарифы.
"Персональный подход позволит устанавливать справедливую цену для каждого конкретного водителя. Опытные водители, не допускающие аварий, могут рассчитывать даже на меньшую стоимость ОСАГО, чем сегодня", – отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Игорь Князев.
Менять "автогражданку" начнут летом 2018-го года. Точную дату в банке назвать затруднились. Проводиться "реформа" ОСАГО будет в несколько этапов до 2020 года.
Этим летом ЦБ планирует расширить тарифный коридор ОСАГО. При этом, как уверяют специалисты, его значения изменятся не более чем на 20%, как в большую, так и в меньшую сторону.
То есть если сегодня коридор базовой ставки для легковых автомобилей составляет от 3 432 до 4 118 рублей, то после принятия изменений по верхней границе он увеличится до 4 942 рублей, а по нижней границе снизится до 2 746 рублей. Также изменится коэффициент по возрасту и стажу и бонус-малус.
Было:
Станет:
Летом 2018 года будет изменен и коэффициент бонус-малус (КБМ), учитывающий безаварийную езду. Напомним, сейчас если водитель ездил аккуратно, стоимость страховки снижается на 5% в год. Если попал в ДТП — на следующий год полис станет дороже. С лета 2018 года КБМ планируется присваивать каждому водителю на год. "Водителям, у которых есть несколько значений данного коэффициента, при расчете стоимости будет присвоен наименьший", — сообщили в пресс-службе банка.
Дело в том, что сейчас у водителей иногда появляется два разных коэффициента бонус-малус, так называемое задвоение КБМ. Это происходит в тех случаях, когда страховая история закреплена не за автомобилистом, а за полисом ОСАГО. И если машина попала в аварию, то штрафные санкции действуют на всех, кто был вписан в страховку. Эту ситуацию сейчас хотят исключить.
Также изменения коэффициента КБМ предполагают:
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Закрепление "страховой истории" за водителем, а не за договором
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Исключение случаев "обнуления" страховой истории, что защитит как граждан, лишающихся своего КБМ, так и страховщиков от водителей, "уходящих" от КБМ через мультиполис
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Присвоение наименьшего из имеющихся у человека КБМ при вступлении правок в силу
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Отмена КБМ для собственника транспортного средства, как экономически необоснованного
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Расчет единого КБМ для юрлица, что исправит ситуацию с конкурсами
Когда планируется вводить следующие изменения в ОСАГО?
Следующие изменения запланированы через год. В целом до 2020 года предполагается по-новому выстроить всю систему ОСАГО. Однако. В банке уверяют, что будут внимательно отслеживать эффект нововведений и пресекать попытки страховщиков заработать на ситуации:
"Каждый последующий этап реформы будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего и подтверждения информации о том, что страховщики используют изменения в тарификации для дифференциации водителей, а не для получения дополнительной прибыли", – так прокомментировал планируемые изменения в ОСАГО заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.
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