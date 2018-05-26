Суббота, 26 Май, 08:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,67
€ 72,12
464134
14°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Как получить пенсию, если вы собираетесь все лето провести на даче

, ИА "Амител"
Рассказываем, как получать пенсию дачникам или путешественникам


Можно ли изменить способ выплаты пенсии и как это сделать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что произошло?

Лето — пора огородов и дач. Многие пенсионеры оставляют на этот период городские квартиры и уезжают на дачу. Поближе к свежему воздуху и заветным грядкам.

Но важно, что пенсионеры сами выбирают удобный для себя вариант получения пенсии. Он может выбрать как организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, так и способ ее получения: на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке.

2
Как в Алтайском крае осуществляется доставка пенсии и иных социальных выплат?

В Алтайском крае доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через организацию почтовой связи — алтайский филиал ФГУП "Почта России" и через 23 кредитные организации, которые заключили договоры о доставке пенсии с ПФР.

Полный список организаций, с которыми заключены договоры о доставке пенсии, можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе "Информация для жителей региона".

3

Как будут получать пенсию те, кто выбрал "Почту России"?

Если вы выбрали "Почту России" в качестве оператора доставки пенсии, то получать выплату можете на дому или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с графиком доставки. В Алтайском крае таким способом получения пенсии пользуются 40 % получателей пенсий, рассказали в региональном отделении ПФР.
Материалы по теме

 

4
А остальные 60% как получают пенсию?

Порядка 60 % пенсионеров края получают пенсию через кредитные учреждения. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат.

Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. Среди выбравших этот способ доставки пенсии – 62 % пенсионеров, которые предпочитают получать деньги на пластиковую карту.

5
А еще?
А еще получать выплату за пенсионера может доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения выплаты.
6
Что делать, если я хочу получать пенсию на карту?

Заявление о выборе или изменении способа доставки пенсии можно подать не выходя из дома. Необходимо просто воспользоваться "Личным кабинетом" на сайте ПФР.

Однако для входа в кабинет на сайте необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг gosuslugi.ru.

Если Вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ, центры и офисы МФЦ по месту жительства, сделать это можно и через представителя по доверенности.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:50
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 26 и 27 мая 0
07:34
Как уберечь виноград от грибка советы от эксперта 0
07:19
"Потолки словно решето": барнаульцы массово жалуются на протекающие трамваи 2
07:03
Дом с двумя бассейнами перед входом продают в Барнауле за 25 млн рублей 0
07:00
Как получить пенсию, если вы собираетесь все лето провести на даче 0
06:48
Шнур, какой он есть: что рассказал о себе лидер группировки "Ленинград" 0
06:32
Грациозные горные кошки: снимки очаровательных ирбисов 0
06:22
Что такое Троицкая родительская суббота и что нужно делать в этот день 0
06:17
Грозы и жару до +31 градуса обещают в Алтайском крае 26 мая 0
06:01
Власти: миграционная убыль в Барнауле сократилась в два раза 1
05:50
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске 0
04:44
Мутко вновь перешел на английский 0
03:28
Путин: Россия сделает все, чтобы в мире не было новых угроз 1
02:33
Ученые назвали ожирение в детстве причиной плохой памяти 0
01:28
Российские врачи запатентовали новую методику лечения ЖКТ 0
00:57
Ученые получили первые снимки "порога" черной дыры в центре Галактики 1
23:43
Пьяная компания сломала и украла шлагбаум у детской больнице в Иркутске 0
23:24
Путин назвал главу РСПП Шохина бандитом из-за "украденной" шутки 1
23:15
Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018 по футболу 0
22:55
Падение 380-килограммового стекла с 47 этажа сняли на видео 0
22:43
Путин: сбившая малайзийский Boeing ракета не принадлежала России 0
22:11
Сергей Шнуров объявил о разводе с женой 1
21:51
Силуанов сделал заявление о введении нового налога с продаж 0
21:32
Песков рассказал о "мегаамбициозных" целях Путина 0
21:09
Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря 0
20:37
Порошенко назвал сроки освобождения Украины от "агрессора" 1
20:19
Украинский участник "Евровидения" сравнил поездку в Россию с "обидой мамы" 0
20:02
Барнаульский дуэт выступит в полуфинале шоу "Comedy Баттл" на ТНТ 0
19:41
Силуанов: Минфин предложил оставить плоскую шкалу при взимании НДФЛ 4
19:13
Путину подарили сувенир в виде синего петуха 1
19:08
Коротко о главном: последний звонок, рост тарифов и лето на носу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 мая
18:46
Барнаульцы обсуждают маршрутку, возившую пассажиров, несмотря на неполадки 3
18:29
Дело об утонувших братьях 6 и 11 лет передано в новосибирский суд 1
18:04
Скворцова: Минздрав не будет менять политику в сфере здравоохранения 0
17:50
Водителей без ОСАГО будут вычислять по специальной базе 5
17:34
Эксперты назвали главные риски для России 0
17:24
Начальник МЧС по Кемеровской области: что известно об Александре Мамонтове 0
17:21
Вывеска и товарный знак: имущество алтайского банка пойдет с молотка 0
17:12
Новые рекорды из-за санкций предрек ценам на нефть Игорь Сечин 7
17:04
Голикова назвала сроки начала пенсионной реформы 5
16:58
Веселые соседи и их причуды 0
16:49
Дорогу на улице Балтийской за 243 миллиона рублей строят в Барнауле 3
16:33
Пьяный водитель "Лады" улетел в кювет на Чуйском тракте в Горном Алтае 2
16:22
Ребенок насмерть подавился зеленым горошком в детсаду в Старом Осколе 0
16:11
Обвиняемого в надругательстве над девочкой в Барнауле взяли под стражу 0
16:03
Банты, слезы и селфи: "Последний звонок" прошел в Барнауле 13
15:54
Пострадавшие от паводка на Алтае получат выплаты в начале июня 0
15:40
Водитель без прав влетел в опору ЛЭП и перевернулся в Горном Алтае 1
15:34
Кудрин сравнил новое правительство с тигром перед прыжком 18
15:21
Губернатор Карлин рассказал выпускникам про "Геракла" и любимый анекдот 12

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.