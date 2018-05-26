Можно ли изменить способ выплаты пенсии и как это сделать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Лето — пора огородов и дач. Многие пенсионеры оставляют на этот период городские квартиры и уезжают на дачу. Поближе к свежему воздуху и заветным грядкам.
Но важно, что пенсионеры сами выбирают удобный для себя вариант получения пенсии. Он может выбрать как организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, так и способ ее получения: на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке.
В Алтайском крае доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через организацию почтовой связи — алтайский филиал ФГУП "Почта России" и через 23 кредитные организации, которые заключили договоры о доставке пенсии с ПФР.
Полный список организаций, с которыми заключены договоры о доставке пенсии, можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе "Информация для жителей региона".
Как будут получать пенсию те, кто выбрал "Почту России"?
Порядка 60 % пенсионеров края получают пенсию через кредитные учреждения. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат.
Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. Среди выбравших этот способ доставки пенсии – 62 % пенсионеров, которые предпочитают получать деньги на пластиковую карту.
Заявление о выборе или изменении способа доставки пенсии можно подать не выходя из дома. Необходимо просто воспользоваться "Личным кабинетом" на сайте ПФР.
Однако для входа в кабинет на сайте необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг gosuslugi.ru.
Если Вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.
Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ, центры и офисы МФЦ по месту жительства, сделать это можно и через представителя по доверенности.
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