Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле

Духов день. Фото: U-f.ru
День Святого Духа отмечают православные христиане в 2018 году 28 мая. Это один из главных христианских праздников, который выпадает на 51-й день после Пасхи. С этим днем в народе связано множество традиций, примет и даже запретов. В частности, нежелательны все работы на земле. Рассказываем, как нужно правильно отмечать Духов День и что сегодня нельзя делать.
Как говорится в Святом писании, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух. Произошло это в Иерусалиме во время молитвы апостолов. Вдруг раздался небесный гром, поднялся сильный ветер, а с неба опустились языки пламени. После этого апостолы заметили, что они умеют исцелять больных, пророчествовать и говорить на разных языках. Эти умения ученики Христа получили для того, чтобы могли нести Слово Божье в разные страны.
Интересно, что в православии Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, а католики — на 50-й.
Наши предки запрещали купаться в Духов день. Считалось, что нарушивших запрет унесут русалки.
Многие в наше время в Духов День стараются не заниматься вязанием, шить, стирать, убирать и даже работать. Однако со стороны церкви нет никаких запретов. Более того, по мнению церкви, нет никакого греха в том, что человек находится на службе или выполняет неотложное дело.
Рано утром после Троицы верующие умывались ключевой водой, чтобы прогнать болезни и защититься от зла.
В Духов день в деревнях женщины проводили таинство кормления земли. Они выходили в поле, где стелили нарядные скатерти и выставляли разные кушанья. После трапезы кусочки пирогов и блинов раскладывали по полю и присыпали землей. Считалось, что это поможет родиться более богатому урожаю.
Комментарии
не видать нам тепла))))
Значит, июнь будет холодным.
какой то бред, что то часто языческие события которые появились за несколько тысяч лет до христианства совпадают с ним
будет солнечно,но холодно.