В России НДС может вырасти до 20%. Такую вероятность рассматривают в правительстве страны. Для чего рассматривается такая инициатива, сколько денег это даст бюджету, а главное – куда пойдут эти средства, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
На выполнение указа необходимо восемь триллионов рублей. Повышение НДС на 2% за шесть лет "обогатит" бюджет на два триллиона.
"Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них", — пишут "Ведомости".
Да, давно. Но в разрезе предложения Минфина: снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%.
Это, по мнению ведомства, должно было способствовать выходу экономики из тени и принести бюджету дополнительные пятьсот миллиардов рублей. От идеи отказались. Вот только найти деньги для указа без повышения налогов не удавалось. Как результат — сегодня обсуждается необходимость увеличения НДС, правда, не до 22%, а до 20%.
Пока что эта мера рассматривается как возможная. Но некоторые эксперты считают, что повышать НДС нельзя.
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что возможное повышение НДС негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан и ударит в первую очередь по населению. Бизнес не возьмет на себя все издержки, значительную часть будут закладывать в цены и переносить на потребителей.
"Никоим образом этого делать не стоит. НДС — это форма кредитования по всей цепочке от производителей до покупателя, государства", – цитирует РИА Новости Калашникова.
По данным СМИ, около двух триллионов даст бюджету уже анонсированное повышение пенсионного возраста. Но не уточняется, на сколько и какими темпами возраст будет повышен.
Теоретически от повышения НДС и пенсионного возраста за шесть лет "набегает" половина суммы. Остальные четыре триллиона принесут уже объявленные меры. "Для финансирования инфраструктуры государство займет три триллиона рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще триллион принесет реформа налогообложения нефтяной отрасли. Впрочем, часть решений еще могут пересмотреть", — пишет газета "Ведомости".
Комментарии
А что тут разбираться? Страна оккупирована жуликами и ворами которые сосут деньги с населения всеми возможными методами.
так вроде обещали что 5 лет не будут никакие налоги повышать?
парадокс данной ситуации в том что бы исполнить указы президента об улучшении жизни населения страны надо обобрать очередной раз этот народ. Я так понимаю правительство работает по принципу: Как сделать человеку хорошо? сначала сделай ему плохо а потом верни как было.
29.05.2018 12:35
- гость -\
Не, их "не так поняли". Оне сначала повысят, а потом типа 6 лет повышать не будут.
А зачем это надо - глупый вопрос. Наши власть имущие хотят жить так же, как раньше. А это значит, что мы с вами должны жить сильно хуже. Чтобы у них осталось на докризисном уровне.
сначала сделай ему плохо а потом верни как было
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Да никто ничего не вернёт! Деньги спишут на войнушку где-нибудь в Сирии, поддержку очередного олигарха попавшего под санкции, спасения разворованных банков, строительство одноразовых спортивных объектов для олимпиада или чм, ну и конечно же большой мост.
На фига мне его указы, ради которых у меня своруют мои последние копейки? Обещаешь сделать-делай, но не за чужой счёт. Это если он рявкнет, чтобы враз создано было 25 миллионов рабочих мест, то что-25 миллионов попрут с работы, а потом примут назад их же или других и отчитаются ?
29.05.2018 12:35
- гость -
Не так было сказано. Новых налогов не появится, налоговая система нуждается в донастройке.
Вот это и называется донастройка ))
П.с. уверен, выйди на улицу и проведи опрос среди путриотами, так многие ответят - так бизнесменам и надо, зажрались. При этом не понимая, что ндс цепочкой следует от производителей/импортеров до конечного потребителя, в том числе учавствуя де-факто в формировании фонда оплата труда (учтен в их зарплате).
Не так было сказано. Новых налогов не появится, налоговая система нуждается в донастройке.
Вот это и называется донастройка ))
П.с. уверен, выйди на улицу и проведи опрос среди путриотами, так многие ответят - так бизнесменам и надо, зажрались. При этом не понимая, что ндс цепочкой следует от производителей/импортеров до конечного потребителя, в том числе учавствуя де-факто в формировании фонда оплата труда (учтен в их зарплате).
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это совсем тупым надо быть что бы такого не понимать, так как даже в чеке он отдельной строкой выносится
Не понял. Это получается, надо потратить 8 триллионов, чтобы за 6 лет заработать 2 триллиона? Т.е. повышение НДС "окупится" за 24 года? И куда эти 8 триллионов нужны, распильчики-откатики?
Может, ну его, этот майский указ? И указивщика тоже?
А все, мужик сказал - правительство сделало. А если правительство не сделало, то либо мужик пошутил, либо правительство облажалось. Но у нас 1) мужик никогда не шутит 2) правительство никогда не лажает
Воров и жуликов нужно поддерживать в любых начинаниях, а то вдруг нормальные люди придут к власти...А население должно понимать, что оно больше всех и пострадает - ведь ни возмещать ни возвращать из бюджета физлицо НДС не могёт!
Не верьте что говорят минисиры
Правда. Самый криминал ный налог.
Абносют, абносють среди бела дня , Што делается то, што делается!!!!!
Увеличить налоги и ввести новые для улучшения жизни россиян это правильно.
Главное потом потешно сказать "опять ничего не получилось, нужен ещё один срок".
Главное в это время успеть его на нары определить, так сказать пойти навстречу, а там и всю команду следом