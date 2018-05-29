Сервис для оплаты покупок с помощью селфи заработает в ближайшее время. Разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили новую систему оплаты. Что это такое, как будет работать и где можно рассчитаться таким образом, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Потому что, по мнению разработчиков, это безопасно. Мошенники не смогут использовать фото или видео кого-либо для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало только лицо того, кто рассчитывается за покупку.
Ну а еще это удобно. Не надо носить собой банковские карты, кошелек. Главное, чтобы камера внезапно не вышла из строя или телефон не "завис" в самый ответственный момент.
Сервис биометрической оплаты покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android.
Все должно быть очень и очень просто. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой, говорится в релизе компании.
Да, его тестировали в нескольких сетях общественного питания. Сегодня там уже доступна система биометрической оплаты покупок. В июне пилотные проекты с новой технологией будут доступны еще в ряде заведений. Правда, пока речь идет только о Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, компания планирует запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. В VisionLabs пояснили, что до конца 2018 года планируется запуск в других регионах России, пишет ТАСС.
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