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Что-то новое: как оплатить покупки с помощью селфи

, ИА "Амител"
Что это такое, как будет работать и где можно рассчитаться таким образом?


Сервис для оплаты покупок с помощью селфи заработает в ближайшее время. Разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили новую систему оплаты. Что это такое, как будет работать и где можно рассчитаться таким образом, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это такое?
Это платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA. Она оснащена технологией Liveness. Другими словами, это сервис, который проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение VisionLabs.
2
Почему это хорошая идея?

Потому что, по мнению разработчиков, это безопасно. Мошенники не смогут использовать фото или видео кого-либо для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало только лицо того, кто рассчитывается за покупку.

Ну а еще это удобно. Не надо носить собой банковские карты, кошелек. Главное, чтобы камера внезапно не вышла из строя или телефон не "завис" в самый ответственный момент.

3
Как это будет работать?

Сервис биометрической оплаты покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android.

Все должно быть очень и очень просто. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой, говорится в релизе компании.

4
Где-то уже опробовали сервис?

Да, его тестировали в нескольких сетях общественного питания. Сегодня там уже доступна система биометрической оплаты покупок. В июне пилотные проекты с новой технологией будут доступны еще в ряде заведений. Правда, пока речь идет только о Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, компания планирует запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. В VisionLabs пояснили, что до конца 2018 года планируется запуск в других регионах России, пишет ТАСС.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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