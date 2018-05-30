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В 2018 году в Алтайском крае отметят (часть уже отметили) вековой юбилей 58 жителей региона. Рассказываем, сколько человек в возрасте старше 100 лет живут на Алтае, какие самые популярные имена были для детей век назад и сколько лет самому пожилому работающему пенсионеру, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Средний размер страховой пенсии по старости в Алтайском крае составляет 12 825 руб. 38 коп., по инвалидности — 8 308 руб. 63 коп., по случаю потери кормильца – 10 306 руб. 11 коп.
"Помимо получателей страховых пенсий, в регионе проживает свыше 71 тыс. получателей социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии составляет 8 983 руб. 79 коп.", — сообщают в алтайском отделении ПФР.
В настоящее время в Алтайском крае проживают 105 человек в возрасте старше 100 лет: 93 женщины и 12 мужчин.
Трое наших земляков — 1913 года рождения, один – 1914-го, шесть долгожителей родились в 1915 году, девять человек – в 1916-м, двадцать семь – сверстники событий 1917 года и пятьдесят восемь — 1918 года рождения, сообщает региональное отделение ПФР.
Старейшая пенсионерка региона, 1910 года рождения, проживает в Барнауле, к тому же и самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин (ему уже исполнился 101 год) живет в краевой столице.
Комментарии
"проживают 3 085 пенсионеров. Из них 686 752 являются получателями страховой пенсии"- это как?