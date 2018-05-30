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Чем известен российский журналист Аркадий Бабченко, которого убили в Киеве накануне

, ИА "Амител"
Писатель и журналист, военный корреспондент, издатель, таксист, военнослужащий по контракту - все это об Аркадии Бабченко

Фото: facebook.com


Поздно вечером 29 мая в Киеве тремя выстрелами в спину у подъезда своего дома был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Полиция предполагает, что у стрелявшего могли быть сообщники. Пока преступление остается нераскрытым, портал Amic.ru решил вспомнить, каким человеком запомнился друзьям, родственникам и читателям Аркадий Бабченко.

1
Сколько лет было военкору, застреленному на Украине?

Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году, два месяца назад ему исполнился 41 год. Он вырос в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы.

2

Почему Бабченко стал именно военным корреспондентом?

Аркадия призвали в армию в 1995 году. Службу он проходил на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Был уволен в запас в 1997 году. После начала второй чеченской кампании Бабченко заключил контракт с Вооружёнными силами РФ и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчёта в гранатометном взводе. В 2000 году уволен в запас в звании старшины гвардии, после чего занялся журналистикой.

3

Какое профильное образование он получил?

Аркадий Бабченко окончил юрфак Современного гуманитарного университета с дипломом "бакалавра юриспруденции по международному праву".

4

В каких изданиях работал Аркадий Бабченко?

Он трудился военным корреспондентом "Московского комсомольца", затем корреспондентом программы "Забытый полк" (выходила на НТВ). Кроме того, Бабченко сотрудничал с газетами, журналами и телепередачами: "Крестьянская Россия", "Армейский магазин", "Постскриптум" и др.

5

Правда ли, что Бабченко пришлось некоторое время работать таксистом?

Да, он временно оставил журналистику, несколько лет занимался частным извозом. Затем, правда, Бабченко устроился в "Новую газету" военкором, но через некоторое время был уволен, по его собственному утверждению, за разгильдяйство. Известно, что он был военным корреспондентом во время вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году.

6

Какими произведениями прославился Аркадий Бабченко?

Стоит сказать, что именно его считают одним из основоположников современной военной прозы (вместе с Александром Карасевым и Захаром Прилепиным). Две главные книги в его жизни — "Алхан-Юрт" (2006 год) и "Война" (2015 год).
7

Почему Бабченко имел проблемы с российским законом и властями?

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы". Кроме того, Бабченко неоднократно высказывал поддержку вооруженным силам Украины в войне в Донбассе.

Наконец, в декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист заявил о своём безразличии к судьбе жертв — артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. После этого его подвергли критике ряд федеральных политиков, призвав возбудить уголовное дело и даже лишить гражданства.

8

Куда бежал Аркадий Бабченко?

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию, остановившись в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, а с августа 2017 по май 2018 года  — в Киеве. Здесь он вёл программу "Prime: Бабченко" на крымско-татарском телеканале ATR.

9

Какими литературными наградами был отмечен Бабченко?

На его счету множество престижных премий и наград:

  • премия СЖР "За мужество и профессионализм";

  • премия "За мужество в литературе" в рамках премии "Дебют";

  • премии журнала "Новый мир";

  • премия English PEN-Club;

  • премия Frontline club;

  • премия Артема Боровика за очерки "Война и мир по принуждению";

  • премия Шведского PEN-Club.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.05.2018 11:38
гость

А еще он хотел "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО" поторчать из него". Этого в статье нет, а это же интересно

0  0
30.05.2018 11:46
- гость -

30.05.2018 11:38
гость
А еще он хотел "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО" поторчать из него". Этого в статье нет, а это же интересно

Патриотизм головного мозга?

0  0
30.05.2018 11:49
- гость -

«Я не понимаю этого мира. Этих людей. Зачем они живут? Для чего? Жизнь дана им с рождения, им не пришлось вырывать ее у смерти — живите, люди! Но на что они ее тратят? Может, они хотят придумать лекарство от СПИДа, или построить самый красивый мост, или осчастливить всех людей? Нет. Обмануть они всех хотят, заграбастать бабла побольше — вот и все. Столько пацанов погибло, настоящих пацанов, а эти играются своей жизнью, как котенком, и не понимают, зачем живут. Никчемные люди. Лишние. Целый мир лишних людей. Потерянное поколение, потерянное поколение… Это не мы потерянное поколение, это они, не воевавшие, потерянное поколение».

Это из его книги «Операция «Жизнь» продолжается».

0  0
30.05.2018 11:49
гость

30.05.2018 11:46
- гость -

Или либералистизм головного мозга?

0  1
30.05.2018 11:50
- гость -


30.05.2018 11:38
гость
Щас он отлично торчит из котла, в котором его черти в аду варят.

0  1
30.05.2018 11:52
- гость -

Ох, как расхвалили его в новости.
Это был ярый русофоб, который хотел чтобы Россию стерли с лица земли.
На Украине его называли ДРУГОМ. За что что много лет подряд поносил Россию.

0  1
30.05.2018 11:54
гость

Хорошая цитата из его книги «Операция «Жизнь» продолжается». А еще он хотел "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО" поторчать из него". Кажется, что парень запутался. Мне его жалко. При условии, что хорошие слова он писал искренне, а не чтобы завуалировать русофобию

0  1
30.05.2018 11:55
Грантштейн

30.05.2018 11:46
- гость -
Да, у Бабченко, видимо, был патриотизм крымско-татарского толка) Ну там, всякие Ислямовы, да Джемилёвы)

0  1
30.05.2018 12:10
Дима

Кронштейн вставил своё единобросовское слово. Ну как же без этого...
Из комментариев самый точный: 30.05.2018 11:54
гость

0  0
30.05.2018 12:32
- гость -

Это был ярый русофоб========== не путайте кремлефоба и русофоба! ашкенази шоломов главарь озера не есть русский.

0  0
30.05.2018 12:34
- гость -

кто ,обделавшись в штаны, стреляет в спину мы хорошо знаем на примере Немцова

0  0
30.05.2018 12:42
гость

Фоторобот не похож на чеченца. Похож на ополченца

0  0
30.05.2018 12:57
гость

За желание "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, поторчать из него" по уши хватает возбуждения уголовного дела, не верится, что за это кто-то отрастил бороду, одел идиотскую шапочку и пошел стрелять. Куда более реальным выглядит мотив сделать из него жертву для того чтобы ввести очередные санкции. Тем более хоть как проще убрать тем, к кому все они бегут. И мотив есть, введение очередных санкций. В любом случае будут очередные санкции

0  0
30.05.2018 13:01
- гость -


30.05.2018 12:57
гость
а давайте сначала на зампредгосдумы жирика возбудим дело за желание сбросить ядерную бомбу на Чечню ?

0  0
30.05.2018 13:06
Грантштейн

30.05.2018 12:10
Дима
Аааа) Мир-дверь-мяч Димо)
Привет, мир-дверь-мяч Димо. Небось сегодня у вас траур? Ну, у ваших, у недоразвитых.
Тебе Антонина Геращенко еще не прислала и-мейл с доказательствами вины России в убийстве Бабченко? Что-то запаздывает. Вы там Антонине выговор по линии Правого сектора вынесите.

0  0
30.05.2018 13:17
гость

30.05.2018 13:01
- гость -

Жирик хотел сбросить ядерную бомбу на захвативших часть российской территории чеченских террористов, тут нет состава преступления, тем более, что предложение выглядит скорее комичным. Другое дело хотеть захвата российской территории иностранными войсками. Тут скорее всего есть состав преступления

0  0
30.05.2018 13:20
- гость -

по статистике, больше всего журналистов убивают диктатуры. пиня делает это на чужой территории. на гитлера тоже не собирали отдельно доказательства по каждому убийству- так и пиня оптом под суд пойдет с прицепом

0  0
30.05.2018 13:23
- гость -


30.05.2018 13:20
- гость -


ты уже затеребил своего пиню. сходи вымой волосатые ладошки

0  0
30.05.2018 13:24
- гость -


30.05.2018 13:20
- гость -
Это ладно, Путин Порошенке ещё и в штаны насрал и на рубаху блеванул.

0  0
30.05.2018 13:30
гость

По статистике больше всех в мире убивают американцы, они делают это на чужой территории. Они могут любой Вьетнам разбомбить и им ничего за это не будет. На гитлера тоже не собирали отдельно доказательства по каждому убийству- так и пиндосы оптом под суд пойдут с прицепом их лизоблюдов

0  0
30.05.2018 13:39
- гость -

Всё правильно:если он в работал на крымско-татарском телеканале,продвигая и популязируя чаяния этой народности,значит он их патриот.А как иначе?

0  0
30.05.2018 13:48
- гость -

Особо хорошо пиндосы радуются,провернув "дельце",используя другие руки и обвинив совершенно другого.Убийства неповинных мирных граждан им нипочём...

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