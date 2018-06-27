Президент России Владимир Путин 26 июня 2018 года вновь переназначил Сергея Меняйло полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Напомним, эту должность Меняйло занимает с июля 2016 года. Также остались на своих местах полпреды президента в Северо-Западном и Южном округах.
О том, кто такой Сергей Меняйло и чем он известен, читайте в справке портала Amic.ru.
Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир в Северной Осетии. Еще в детстве он решил связать свою жизнь с флотом и придерживался этого курса многие годы. В 1983 году Меняйло в Каспийском высшем военно-морском училище имени Кирова получил специальность инженер-штурман. В этом же году его назначили командиром штурманской боевой части на базовом тральщике Кольской флотилии Северного флота.
После было обучение в Военно-морской академии имени Кузнецова и военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Рост по карьерной лестнице был стремительным. В 2005 году уже опытного Меняйло назначили командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Спустя еще два года ему присвоили воинское звание вице-адмирала.
В декабре 2011 года Меняйло был уволен в запас. На тот момент он занимал пост заместителя командующего Черноморским флотом РФ.
Еще в 1990 году Сергей Меняйло был депутатом в областном совете Мурманска.
В апреле 2010 года Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы Республики Северная Осетия. Однако тогда по решению Медведева этот пост остался за прежним руководителем Таймуразом Мамсуровым. В апреле 2014 года президент России Путин назначил Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. А уже в октябре он стал губернатором Севастополя.
8 июля 2016 года Владимир Путин назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
26 июня 2018 года Владимир Путин провел переназначения полпредов президента в федеральных округах. Сергей Меняйло остался на своем месте — в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
Джыпу то нашли?
Неменяемый Меняйло.