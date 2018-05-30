Кто станет врио губернатора Алтайского края

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Сегодня, 30 мая 2018 года, губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о том, что 29 мая написал прошение президенту о своей отставке. По словам главы региона, решение президента будет принято сегодня в течение дня. Рассказываем о том, кто может возглавить Алтайский край.
Кандидатурой № 1 называется 39-летний Андрей Чибис, в настоящий момент занимающий должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и главный государственный жилищный инспектор РФ.
Об этом ИА "Амител" сообщил источник в правительстве региона: якобы именно его кандидатуру назвал губернатор Алтайского края Александр Карлин во время закрытой встречи по поводу его отставки. Журналистам же губернатор сообщил, что не знает, кто его сменит на этом посту, отметив, что это будет "молодой" профессионал. "Я абсолютно убежден в том, что глава государства наделит полномочиями врио губернатора Алтайского края достойного профессионала, который с полной ответственностью, эффективно будет исполнять свои обязанности", — сказал губернатор.Андрей Чибис начинал политическую карьеру в Чувашии, где работал в администрации главы региона. Потом долгие годы занимал различные государственные должности. В настоящий момент является замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства РФ и Главным государственным жилищным инспектором.
№2: Сергей Меняйло
Полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе также называют в числе кандидатов на кресло губернатора Алтайского края.
Отметим, у бывшего заместителя командующего Черноморским флотом РФ имеется опыт губернаторства. В апреле 2014 года президент России Путин назначил Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. А уже в октябре того же года он стал губернатором. С июля 2016 года Меняйло – полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.
№3: Сергей Дугин
Несколько неожиданный вариант смены власти предположил dailystorm. По мнению издания, Александра Карлина на посту сменит 62-летний глава столицы региона Сергей Дугин.
Тем более что подобные прецеденты уже имеются: так, президент назначил врио губернатора Магаданской области мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, а Якутии – мэра Якутска Айсена Николаева.
"В Алтайском крае тоже есть достойная фигура градоначальника Барнаула Сергея Дугина", — отмечает издание.
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Комментарии
Лучшая из перечисленных кандидатур- Дугин.
Ахаха , да Дугин бы мог добить край очень быстро ))))))))
30.05.2018 17:29
ГостьЯ
Да что Вы?Чем лучше?
Как определили, если о других вы лично ничего не знаете??? (байки из инета не в счет, а про 4 вариант вообще молчу)
Грудинин будет.
Клубника на Алтае попрёёёт!!
30.05.2018 17:29
ГостьЯ,за Дугина лучше не топите.Мало кто может простить ему "ледниковый период",который он устроил большому числу людей в Барнауле в этом году!Не дай Бог стать ему губером,и здравствуй голодомор?(((
Назначен будет тот кто безусловно хуже предыдущего. А быдлонаселение проголосует, но после будет недоумевать, почему ничего не изменилось, а стало только хуже...
Будет : Чибис Андрей Владимирович!
"Элита" уже наверное записывается на приём к новому Губернатору, чтобы рассказать как им плохо работалось при старом губере, как они ждали его, нового, и как они будут ему верны и преданны!
Новый Губернатор наверняка приедет со своей командой молодых образованных специалистов-технократов, иначе этот застойный местечковый междусобойчик не заставить работать, экономику алтайского края не вытащить из пропасти.
30.05.2018 18:43
Гость
Вот приедет барин-барин все разрулит -а ведь ещё вчерась Карлин был достойнейшим и незаменимым! Зачем нам в аграрном крае мифические молодые технократы - это пере...сты что-ли?!