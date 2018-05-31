Четверг, 31 Май, 12:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
465350
9°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Вопрос дня



Что это было: кто и зачем инсценировал смерть Аркадия Бабченко

, ИА "Амител"
О том, что Аркадий Бабченко убит, стало известно 29 мая. Уже 30 мая информацию опровергли

Фото: facebook.com


29 мая стало известно о смерти российского журналиста, который живет в Киеве. А 30 мая информацию опровергли. Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Кто и зачем провел спецоперацию, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Аркадий Бабченко жив?

Да, жив и здоров.

2
Что случилось?
29 мая российские и украинские СМИ написали, что военного корреспондента Аркадия Бабченко убили. Киллер выстрелил журналисту в спину, когда тот возвращался домой из магазина. О смерти военкора писал и портал Amic.ru.
Материалы по теме

 

3
Почему все поверили?

Потому что все выглядело очень и очень достоверно. В Сети появились снимки якобы убитого Бабченко, а также фоторобот киллера. Многие журналисты и официальные ведомства (в том числе МИД России и Следственный комитет РФ) сделали заявление в связи со смертью журналиста.

На странице Бабченко в социальной сети люди оставляли некрологи. О том, что это спецоперация, практически никто не знал. Даже жена Аркадия.

4
Что это было?
Это была операция украинских спецслужб. Инсценировка смерти была необходима, по сообщению СМИ, чтобы предотвратить настоящее убийство Бабченко.
5
Так его хотели убить?

Судя по всему да, хотели. О том, что готовится покушение, Аркадий, по его словам, узнал месяц назад. Всего спецоперация готовилась около двух месяцев. За жизнь Бабченко готовы были заплатить 40 тысяч долларов (по другим данным — 30 тысяч долларов). О том, что это все "не по-настоящему", не знала даже жена Аркадия. У нее он отдельно попросил прощения в ходе пресс-конференции по поводу инсценировки смерти.

6
Спецоперация удалась?
Подозреваемый задержан, Бабченко жив.
7
Что сказали официальные ведомства на все это?

МИД России, который отреагировал на смерть Бабченко, приветствовал информацию о том, что Бабченко жив. Представитель ведомства Мария Захарова назвала это "лучшей новостью".

На сайте Следственного комитета России до сих пор находится новость о том, что возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.05.2018 10:56
- гость -

Участник первой и второй чеченских войн вынужден был уехать из страны из-за своих текстов, свободы слова как-бы нет...

0  0
31.05.2018 11:00
- гость -

Чего-то подобного под чемпионат мира от Украины все ждали, и слава Богу что не сбили самолёт, не устроили химатаку на Донбассе, а всего-то инсценировали убийство вонючего клопа, который никому не нужен и давить его - больше вони. Это, как и момент для убийства, совершенно не выгодный России, ясно всем, у кого на глазах нет русофобской повязки.

0  0
31.05.2018 11:09
- гость -

ПИДХХ бабченский

0  0
31.05.2018 11:14
- гость -

Американские сми , которые взялись опять за осуждение длинных рук кремля, вдруг осознали что Москва говорила правду, а Киев врал.... удачи хохлам

0  0
31.05.2018 11:19
- гость -

Решил поиграть со смертью? Ну ну, доиграется..

0  0
31.05.2018 11:20
- гость -

Спецоперация удалась?-Да,бабченко жив-Два месяца сбу спасала жизнь его.

0  0
31.05.2018 11:24
- гость -

«Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», – сказала глава Совфеда Матвиенко, выразив соболезнования семье Бабченко.

0  0
31.05.2018 11:25
гость

Я уже думал эти дибилы меня ничем не удивят, теперь понимаю, что предела их тупости нет

0  0
31.05.2018 11:26
- гость -

Не важно,что нам всем какали на мозг.Главное что честный и правдивый журналист жив.

0  0
31.05.2018 11:32
Павсекакий

Подождём откровений задержанного "заказчика". Аркадию - долгих лет.

0  0
31.05.2018 11:32
гость

Может объявить, что с территории Украины нанесен ракетный удар по российской территории, нанести ответный ракетный удар, потом заявить, что это была инсценировка, потому что получена информация, что Украина хотела нанести удар. Но теперь ее преступный замысел предотвращен

0  0
31.05.2018 11:33
гость

Дибилы, ...

0  0
31.05.2018 11:35
Павсекакий

"Не важно,что нам всем какали на мозг."
-----
Вам путиноиды кажлый день какают на мозг и ничего, некоторым очень нравится.

0  0
31.05.2018 11:35
- гость -

так стреляли в него или нет? Или договорились со стреляющим, что промажет?

0  0
31.05.2018 11:37
- гость -

Подождём " откровений". )))

0  0
31.05.2018 11:39
- гость -

Никому он нафик не нужен. А хохлам нужен очередной повод поднять шум против России. Но европе этот цирк перестал быть выгоден да и надоел порядкком. Так что акакии лесом лесом....

0  0
31.05.2018 11:49
- гость -




"Не важно,что нам всем какали на мозг."
-----
Вам путиноиды кажлый день какают на мозг и ничего, некоторым очень нравится.

вот такие повсесракие и гадят -более ничего и не могут

0  0
31.05.2018 11:50
Павсекакий

"Никому он нафик не нужен."
----
А "нафик" ты здесь тогда? Да ещё и коммент накидал? Давай давай сам... лесом.

0  0
31.05.2018 11:51
- гость -

"Стреляющего" исполнителя,бывшего бойца ато сбу перевербовало,он одумался и перестал быть террористом,согласился сотрудничать со следствием и сдал своего заказчика,переслав ему фото в передней якобы трупа этого честного и правдивого журналиста.Сбу сейчас работает: перевербует заказчика в посредника и выйдет на настоящего заказчика,инсценировав убийство,посредника,который раньше прикидывался заказчиком.

0  0
31.05.2018 12:00
- гость -



Павсекакий


Подождём откровений задержанного "заказчика". Аркадию - долгих лет.

всезасератель ты и прямь ждешь "откровения" заказчика и исполнителя,
то что ты только гадить умеешь это общеизвестно ! но ты еще и глуп! доблестное сбу уже давно отчет заготовило что дел рук кремля и лично Путина.

только почему эти "борцы"(они же серуны засранцы) как только сваливают к своим хозяевами так их сразу рука кремля достает? как те неуловимые Джо.
Кому он (бабченко-скрипали немцовы -.. и прочий шлак и отбросы)нужны.

0  0
31.05.2018 12:03
- гость -

Побледнев, сказал Каде: "Моя милая Бабетта, Странно это, странно это, Странно это, быть беде".

0  0
31.05.2018 12:11
Павмекакий

12:00, к тебе такой же вопрос. Что ты делаешь в новости про никомуненужного Бабченко?

0  0
31.05.2018 12:16
777





Бабченко имеет редкую возможность при жизни прочитать о себе все то, что обычно говорят только на похоронах. Перфоманс какой-то

0  0
31.05.2018 12:18
- гость -

Идиоты.

0  0
31.05.2018 12:19
- гость -



Павмекакий


12:00, к тебе такой же вопрос. Что ты делаешь в новости про никомуненужного Бабченко?
-что и требовалось доказать.!
какнул опять. всезасракий.

0  0
31.05.2018 12:20
гость

Так может и Скрипалей инсценировали? Они полежали в клинике для похудения, теперь похудевшие интервью дают

0  0
31.05.2018 12:21
гость

Они походу видео белых касок насмотрелись, подумали, мы так тоже можем

0  0
31.05.2018 12:23
Filin

ежели их так хотят убить в России, то зачем выпускают?

0  0
31.05.2018 12:24
- гость -

"Жил как говнюк...умер как герой...воскрес говнюком"...@

0  0
31.05.2018 12:27
гость

Бабченко воскрес! В Донецке еще не знают как, но уже выкопали моротолу lol

0  0
31.05.2018 12:28
- гость -



Filin





ежели их так хотят убить в России, то зачем выпускают?

-вы ж своим вопросом все к сверх наголову ставите!

0  0
31.05.2018 12:31
Гы-Гы

Ыыыыыы!!!!! Ну и подставили же они Лондон!!!! Типа выпендриться захотели: и у нас есть свой Скрипаль! А теперь невольно у кого-то мысль появится - "А был ли мальчик? А, может, мальчика-то и не было?!!!" (с)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:43
Необычная скульптурная композиция из веток появилась у Нагорного парка 0
12:41
Что известно о первом заме председателя правительства региона Сергее Локтеве 0
12:22
Подростка из Искитима отправят в колонию за смертельное ДТП 2
12:14
Павел Тулин рассказал, как его банкротство скажется на клубе "АлтайБаскет" 3
12:03
Более 40 тонн поддельного алкоголя изъяли силовики в Барнауле 5
11:57
Первый вице-премьер Сергей Локтев написал заявление об увольнении 21
11:51
Без Карлина: как прошла сессия краевого парламента в последний день весны 7
11:41
Непубличный хозяйственник: эксперты составили "портрет" Виктора Томенко 8
11:34
Выборы алтайского губернатора будут стоить бюджету более 160 млн рублей 11
11:24
Что вы будете смотреть этим летом: киноновинки сезона-2018 0
11:16
Более 7,6 тыс. детей родилось за четыре месяца в Алтайском крае 0
11:02
Меркель призналась, что пошла на новый срок для противостояния Трампу 1
10:49
Что это было: кто и зачем инсценировал смерть Аркадия Бабченко 32
10:33
Минздрав РФ предложил на один день ограничить продажу табака 14
10:21
Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае 18
10:14
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой 6
10:01
Буря разгулялась: ураганный ветер повалил деревья по всему Барнаулу 2
09:48
Дату выборов губернатора в Алтайском крае назначат 8 июня 11
09:32
Нуждающийся в медпомощи житель Горняка пропал без вести 0
09:30
Строительный гипермаркет "АКСИОМА" появится в Горно-Алтайске 1
09:24
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 2
09:12
28 населенных пунктов в Алтайском крае оставались без света из-за бури 1
09:07
В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль 11
08:56
Трамп обсудил тюремную реформу на встрече с Ким Кардашьян 1
08:43
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая 2
08:23
"Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность 0
08:17
Главная артерия России: как строился Транссиб 35
08:06
Показать все, что скрыто: выбираем купальник на лето-2018 5
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 40
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 4
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 1
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 4
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 3
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 2
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 8
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 4
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 18
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 3
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 8
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 4
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 6
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 1
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 2
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 6
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 2
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0
00:28
Ученые изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.