Фото: facebook.com
29 мая стало известно о смерти российского журналиста, который живет в Киеве. А 30 мая информацию опровергли. Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Кто и зачем провел спецоперацию, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Да, жив и здоров.
Потому что все выглядело очень и очень достоверно. В Сети появились снимки якобы убитого Бабченко, а также фоторобот киллера. Многие журналисты и официальные ведомства (в том числе МИД России и Следственный комитет РФ) сделали заявление в связи со смертью журналиста.
На странице Бабченко в социальной сети люди оставляли некрологи. О том, что это спецоперация, практически никто не знал. Даже жена Аркадия.
Судя по всему да, хотели. О том, что готовится покушение, Аркадий, по его словам, узнал месяц назад. Всего спецоперация готовилась около двух месяцев. За жизнь Бабченко готовы были заплатить 40 тысяч долларов (по другим данным — 30 тысяч долларов). О том, что это все "не по-настоящему", не знала даже жена Аркадия. У нее он отдельно попросил прощения в ходе пресс-конференции по поводу инсценировки смерти.
МИД России, который отреагировал на смерть Бабченко, приветствовал информацию о том, что Бабченко жив. Представитель ведомства Мария Захарова назвала это "лучшей новостью".
На сайте Следственного комитета России до сих пор находится новость о том, что возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко.
Комментарии
Участник первой и второй чеченских войн вынужден был уехать из страны из-за своих текстов, свободы слова как-бы нет...
Чего-то подобного под чемпионат мира от Украины все ждали, и слава Богу что не сбили самолёт, не устроили химатаку на Донбассе, а всего-то инсценировали убийство вонючего клопа, который никому не нужен и давить его - больше вони. Это, как и момент для убийства, совершенно не выгодный России, ясно всем, у кого на глазах нет русофобской повязки.
ПИДХХ бабченский
Американские сми , которые взялись опять за осуждение длинных рук кремля, вдруг осознали что Москва говорила правду, а Киев врал.... удачи хохлам
Решил поиграть со смертью? Ну ну, доиграется..
Спецоперация удалась?-Да,бабченко жив-Два месяца сбу спасала жизнь его.
«Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», – сказала глава Совфеда Матвиенко, выразив соболезнования семье Бабченко.
Я уже думал эти дибилы меня ничем не удивят, теперь понимаю, что предела их тупости нет
Не важно,что нам всем какали на мозг.Главное что честный и правдивый журналист жив.
Подождём откровений задержанного "заказчика". Аркадию - долгих лет.
Может объявить, что с территории Украины нанесен ракетный удар по российской территории, нанести ответный ракетный удар, потом заявить, что это была инсценировка, потому что получена информация, что Украина хотела нанести удар. Но теперь ее преступный замысел предотвращен
Дибилы, ...
"Не важно,что нам всем какали на мозг."
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Вам путиноиды кажлый день какают на мозг и ничего, некоторым очень нравится.
так стреляли в него или нет? Или договорились со стреляющим, что промажет?
Подождём " откровений". )))
Никому он нафик не нужен. А хохлам нужен очередной повод поднять шум против России. Но европе этот цирк перестал быть выгоден да и надоел порядкком. Так что акакии лесом лесом....
"Не важно,что нам всем какали на мозг."
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Вам путиноиды кажлый день какают на мозг и ничего, некоторым очень нравится.
вот такие повсесракие и гадят -более ничего и не могут
"Никому он нафик не нужен."
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А "нафик" ты здесь тогда? Да ещё и коммент накидал? Давай давай сам... лесом.
"Стреляющего" исполнителя,бывшего бойца ато сбу перевербовало,он одумался и перестал быть террористом,согласился сотрудничать со следствием и сдал своего заказчика,переслав ему фото в передней якобы трупа этого честного и правдивого журналиста.Сбу сейчас работает: перевербует заказчика в посредника и выйдет на настоящего заказчика,инсценировав убийство,посредника,который раньше прикидывался заказчиком.
Павсекакий
Подождём откровений задержанного "заказчика". Аркадию - долгих лет.
всезасератель ты и прямь ждешь "откровения" заказчика и исполнителя,
то что ты только гадить умеешь это общеизвестно ! но ты еще и глуп! доблестное сбу уже давно отчет заготовило что дел рук кремля и лично Путина.
только почему эти "борцы"(они же серуны засранцы) как только сваливают к своим хозяевами так их сразу рука кремля достает? как те неуловимые Джо.
Кому он (бабченко-скрипали немцовы -.. и прочий шлак и отбросы)нужны.
Побледнев, сказал Каде: "Моя милая Бабетта, Странно это, странно это, Странно это, быть беде".
12:00, к тебе такой же вопрос. Что ты делаешь в новости про никомуненужного Бабченко?
Бабченко имеет редкую возможность при жизни прочитать о себе все то, что обычно говорят только на похоронах. Перфоманс какой-то
Идиоты.
Павмекакий
12:00, к тебе такой же вопрос. Что ты делаешь в новости про никомуненужного Бабченко?
-что и требовалось доказать.!
какнул опять. всезасракий.
Так может и Скрипалей инсценировали? Они полежали в клинике для похудения, теперь похудевшие интервью дают
Они походу видео белых касок насмотрелись, подумали, мы так тоже можем
ежели их так хотят убить в России, то зачем выпускают?
"Жил как говнюк...умер как герой...воскрес говнюком"...@
Бабченко воскрес! В Донецке еще не знают как, но уже выкопали моротолу lol
Filin
ежели их так хотят убить в России, то зачем выпускают?
-вы ж своим вопросом все к сверх наголову ставите!
Ыыыыыы!!!!! Ну и подставили же они Лондон!!!! Типа выпендриться захотели: и у нас есть свой Скрипаль! А теперь невольно у кого-то мысль появится - "А был ли мальчик? А, может, мальчика-то и не было?!!!" (с)