Фото: Edu.vgsa.ru
С 1 июля 2018 года в России вводится электронное оформление ветеринарных сертификатов в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Меркурий". Закон об этом был принят еще 13 июля 2015 года, и он затрагивает всех производителей животной продукции и предпринимателей, ее реализующих. Рассказываем подробнее, зачем России нужен "Меркурий" и как предпринимателям в него попасть.
Дело в том, что сегодня в России остро стоит вопрос качества продукции животного происхождения. Очень сложно определить, откуда поступил некачественный или зараженный продукт. Между тем это может привести к возникновению эпидемий и массовой гибели животных. Разработчики "Меркурия" утверждают, что эта система повысит биологическую и продовольственную безопасность в стране.
Предполагается, что система позволит контролировать продукцию животного происхождения и её продвижение по территории государства. А значит, будет возможность своевременно применить меры по ликвидации очагов некачественной или зараженной продукции на любой территории России.
Также разработчики системы говорят, что "Меркурий" позволит исключить производство и завоз контрафактной продукции из-за рубежа, вывести "из тени" нелегальное производство и увеличить сбор налогов.
Специалисты говорят, что это позволит сэкономить время и затраты предпринимателей, так как при использовании системы "Меркурий" весь учет продукции будет вестись автоматически. А поскольку вся эта информация будет в единой централизованной базе, можно отследить весь путь передвижения партии груза – от поставок сырья и производства продукции до ее доставки конечному потребителю.
Как гласит закон, сертификации подлежит вся продукция животного происхождения. А именно:
- мясо (все виды), субпродукты, жиры и продукты из них;
- рыба и продукты из рыбы;
- молочные продукты, в том числе творог, масло, сыры;
- яйца птиц;
- мед натуральный.
Перечень действительно большой. С полным списком можно ознакомиться в приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648.
Для этого в системе создан раздел под наименованием "Проверка подлинности электронных ветеринарных сопроводительных документов". Тут же можно посмотреть, насколько подлинный штрих-код.
Так может быть приостановлена деятельность предприятия, так как "без оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов хозяйствующие субъекты с 01.07.2018 не будут иметь возможность получать подконтрольные товары", отметили в управлении.
Для получения доступа нужно оформить письменное заявление о регистрации и предоставлении доступа к ФГИС "Меркурий". Заявление необходимо предоставить в КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу", которое расположено по адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, 158.
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (385-2) 26-48-15 и 8 (385-2) 69-62-31.
"До введения электронного оформления ветеринарных сертификатов остался 1 месяц. При массовом обращении предпринимателей в последние дни большая вероятность увеличения сроков обработки информации по предоставлению доступа и сбоя в работе электронной системы", — отмечает Елена Царева.
Комментарии
опять чьи-то детишки себе бизнес замутили непыльный, типа как платон?
И кто мешает набодяжить скажем молоко или сыр с пальмового масла а в этот ваш меркурий внести, что продукт самый что нинаесть натуральный?!
Соглашаюсь с месным, удивительное дело.