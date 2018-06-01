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Что такое система "Меркурий", зачем она нужна и как получить к ней доступ

, ИА "Амител"
Система "Меркурий" заработает в России с 1 июля. Предпринимателей просят поторопиться с регистрацией

Фото: Edu.vgsa.ru


С 1 июля 2018 года в России вводится электронное оформление ветеринарных сертификатов в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Меркурий". Закон об этом был принят еще 13 июля 2015  года, и он затрагивает всех производителей животной продукции и предпринимателей, ее реализующих. Рассказываем подробнее, зачем России нужен "Меркурий" и как предпринимателям в него попасть.

1
Что такое система "Меркурий" и зачем она нужна России? 
"Меркурий"— это система, через которую с 1 июля 2018 года будут проходить все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, которые контролируются Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Дело в том, что сегодня в России остро стоит вопрос качества продукции животного происхождения. Очень сложно определить, откуда поступил некачественный или зараженный продукт. Между тем это может привести к возникновению эпидемий и массовой гибели животных. Разработчики "Меркурия" утверждают, что эта система повысит биологическую и продовольственную безопасность в стране.
2
Как  "Меркурий" поможет справиться с опасностью эпидемий?

Предполагается, что система позволит контролировать продукцию животного происхождения и её продвижение по территории государства. А значит, будет возможность своевременно применить меры по ликвидации очагов некачественной или зараженной продукции на любой территории России.

Также разработчики системы говорят, что "Меркурий" позволит исключить производство и завоз контрафактной продукции из-за рубежа, вывести "из тени" нелегальное производство и увеличить сбор налогов.

3
Как это будет работать?
Все документы и сертификаты, которые сегодня оформляют ветеринары в бумажном варианте, будут заменены на электронные, оформленные через систему.

Специалисты говорят, что это позволит сэкономить время и затраты предпринимателей, так как при использовании системы "Меркурий" весь учет продукции будет вестись автоматически. А поскольку вся эта информация будет в единой централизованной базе, можно отследить весь путь передвижения партии груза – от поставок сырья и производства продукции до ее доставки конечному потребителю.
4
Насколько надежен "Меркурий"?
Разработчики утверждают, что ФГИС "Меркурий" надежно защищена и работает через любой браузер. В случае какой-либо чрезвычайной ситуации подключается резервный сервер: обработка данных ведется непрерывно.
5
Кто должен обязательно подключиться к "Меркурию"?
Все, кто производит или продает продукцию животного происхождения: фермеры, племенные хозяйства, мясокомбинаты, молочные заводы, птицефабрики, а также те организации, которые перевозят и реализуют продукцию животного происхождения: оптовые базы, розничные магазины, как сетевые, так и мелкие, предприятия общественного питания, кондитерские и булочные и пр.
6
Какая продукция подлежит сертификации в системе "Меркурий"?

Как гласит закон, сертификации подлежит вся продукция животного происхождения. А именно:

- мясо (все виды), субпродукты, жиры и продукты из них;
- рыба и продукты из рыбы;
- молочные продукты, в том числе творог, масло, сыры;
- яйца птиц;
- мед натуральный.

Перечень действительно большой. С полным списком можно ознакомиться в приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648.

7
А обычному жителю чем пригодится система "Меркурий"?
Граждане смогут убедиться в безопасности приобретаемых товаров. Разработчики говорят, что если возникнет такая необходимость, то  каждый гражданин может войти во ФГИС "Меркурий" и узнать нужные сведения о приобретаемом товаре.

Для этого в системе создан раздел под наименованием "Проверка подлинности электронных ветеринарных сопроводительных документов". Тут же можно посмотреть, насколько подлинный штрих-код.
8
Что будет, если организация продолжит работу без подключения к "Меркурию"?
В управлении ветеринарии по Барнаулу сообщили, что за нарушение установленных ветеринарных правил предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции согласно статьям 10.6, 10.8 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Так может быть приостановлена деятельность предприятия, так как "без оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов хозяйствующие субъекты с 01.07.2018 не будут иметь возможность получать подконтрольные товары",  отметили в управлении.
9
Как получить доступ к системе "Меркурий"? 

Для получения доступа нужно оформить письменное заявление о регистрации и предоставлении доступа к ФГИС "Меркурий". Заявление необходимо предоставить в КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу", которое расположено по адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, 158.

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (385-2) 26-48-15 и 8 (385-2) 69-62-31.

10
А какие предприятия Барнаула уже подключились к системе "Меркурий"?
Главный специалист комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Елена Царева сообщила корреспонденту ИА "Амител" , что самыми первыми прошли регистрацию во ФГИС "Меркурий" предприятия-производители сельхозпродукции. Также на данный момент доступ к электронной системе ветеринарной сертификации получили уже порядка 70% предприятий розничной сети города. А вот предприятия общественного питания пока не торопятся регистрироваться в системе. На данный момент всего 10% от таких организаций получили доступ во ФГИС "Меркурий". И такая низкая активность вызывает опасения у специалистов:

"До введения электронного оформления ветеринарных сертификатов остался 1 месяц. При массовом обращении предпринимателей в последние дни большая вероятность увеличения сроков обработки информации по предоставлению доступа и сбоя в работе электронной системы", — отмечает Елена Царева.

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.06.2018 07:58
месный

опять чьи-то детишки себе бизнес замутили непыльный, типа как платон?

И кто мешает набодяжить скажем молоко или сыр с пальмового масла а в этот ваш меркурий внести, что продукт самый что нинаесть натуральный?!

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1.06.2018 08:23
Eugene

Соглашаюсь с месным, удивительное дело.

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