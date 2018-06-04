В последний месяц весны, пожалуй, самым популярным хештегом в соцсетях у жителей Алтая стал #немесяцмай. С погодой в регионе было "все сложно". Низкие температуры, сильные ветры, дожди, перепады до "резкого плюса" - вот что пришлось нам пережить. Можно ли назвать погодные условия аномальными и чего ждать от погоды летом, порталу Amic.ru рассказала климатолог, кандидат географических наук Наталья Харламова.
Да, это определение подходит идеально. "Аномалия — это то, что случается раз в 50 или 100 лет. А экстремальные условия - это то, что происходит на общем фоне раз в десять лет. Погодные условия мая, да и весны в целом, — это однозначная аномалия. Потому что такого не было с 1968-1969 годов. А вот то, что сейчас с текущей погодой, — это экстремальные условия, которые связаны, безусловно, с глобальным потеплением", — говорит климатолог Наталья Харламова.
Увы, нет. И "увы", потому что одним из последствий глобального потепления является возрастание количества экстремальных, опасных явлений. К опасным явлениям относятся аномально высокие и низкие температуры, аномально высокая скорость ветра, количество осадков, количество дней с туманами.
Глобальное потепление — это факт, говорят ученые. В мире, начиная с 1880 года по 2012 год, потепление составило 0,85 градуса. В России показатели еще выше — 1,24 градуса.
Ураганные ветры — это тоже аномалия?
Ураганные ветры, которые отмечаются не только в крае, но и на всей территории России (да и мира), попадают под определение "экстремальное явление".
"Повторяемость сильных ветров в целом по территории России и в мировом контексте увеличивается в достаточно сильном темпе. Ее определяют как экстремальную. У нас нет аналогов, мы сравнить ни с чем не можем. Аномальную весну – можем.
По крайней мере, Российский Гидрометцентр дал предварительный прогноз, где сказано, что лето будет жарким. Алтайские коллеги этот прогноз подтвердили.
"Есть предварительный прогноз, что лето будет теплым. Но все прогнозы свыше десяти дней являются долгосрочными. И у них оправдываемость ниже. Насколько оправдается этот прогноз в настоящих условиях, сказать нельзя. Аналога у нас нет. Человечество в таких условиях не проживало, у нас не накоплен опыт. Насколько сбудется прогноз в условиях глобального потепления, вам никто не ответит", — резюмировала Наталья Федоровна.
Комментарии
Вырубили все леса вокруг населенных пунктов, тайгу в сибири и на дальнем востоке тоже вырубили, вот вам и последствия, вот вам и сильные ураганные ветры, ветру есть где разгуляться, вот и дует, раньше лес был естественной преградой ветру. а сейчас его нет.
Что правда то правда леса вырубают с бешеной скоростью причем везде ! и походу этот процесс идет без контроля (((
Причем вырубили или для китайцев или китайцы. Да и пожары лесные в большей мере вдоль границы с ними.
"Аномалия — это то, что случается раз в 50 или 100 лет."
А чего тогда этот ресурс чуть ли ни каждый божий день использует это определение)
4.06.2018 14:49
гость
полностью поддерживаю.
Отработал свой срок и срулил а тут трава не расти всем поФИГУ.
А вот то, что сейчас с текущей погодой, — это экстремальные условия, которые связаны, безусловно, с глобальным потеплением", — говорит климатолог Наталья Харламова.
что то мы потепления не видим, видим прохладу вместо лета.
идет смещение климатических поясов, это не потепление