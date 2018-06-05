Во вторник, 5 июня, у пользователей популярной сети Instagram по всему миру произошли сбои в работе приложения.
Зафиксировано более десяти тысяч отчетов о сбое в работе Instagram в период с 5:00 до 8:00: В основном сообщается о невозможности загрузить ленту новостей (41% от всех заявлений) и войти в аккаунт (33%).
Также некоторые пишут, что на экране несколько часов отображается "Отправить отзыв" или "Закрыть приложение". Социальная сеть не работает пока только у большинства пользователей мобильных телефонов, работающих на платформе Android.
Если у вас такая проблема, можно попробовать подождать, авось через час заработает. Если ждать некогда, да и не хочется, есть другие варианты.
На форумах люди пишут, что можно удалить приложение и поставить его заново, другие сообщают, что появилось обновление, после которого Instagram заработает.
Среди советов есть и такие: "Удалите кэш и данные (clear data clear cache). Помогло. Но не закрывайте приложение (сворачивать можно)".
Комментарии
Кто сказал, что оно не работает? Все работает )