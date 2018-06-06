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Режим ЧС введен на Алтае из-за посевной: что это значит

, ИА "Амител"
Рассказываем, что такое режим ЧС, в связи с чем его вводят и для чего его объявляют во время посевной кампании

Фото: www.altairegion22.ru


В Алтайском крае объявлен режим ЧС в связи со сложностями с посевной кампанией. Ранее из-за природных условий подобные меры были приняты в соседних Новосибирской и Томской областях.

Что такое режим ЧС, в связи с чем его вводят и для чего его объявляют во время посевной кампании, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое режим ЧС?

Определение этого понятия и основные пояснения прописаны в Федеральном законе № 68-ФЗ (от 21.12.1994 года) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

"Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей", — сказано в законе.

2
Что может стать причиной ЧС?

Причиной режима чрезвычайной ситуации могут стать:

- стихийные бедствия;

- техногенные катастрофы;

- эпидемия какого-либо заболевания;

- ЧС военного времени;

- антропогенные катастрофы.

3
Кто может объявить режим ЧС?

В зависимости от масштаба проблем режим могут объявить глава города, района, губернатор региона, правительство РФ, президент страны.

Для введения режима требуется официальный документ. В нем должны быть указаны причины ЧС, обоснование необходимости введения режима, границы территории, где он будет действовать, силы и средства на его обеспечение, перечень мер, ответственные должностные лица и службы, время вступления и срок действия.

4
Почему вводят режим ЧС во время посевной кампании?

Режим чрезвычайной ситуации из-за сложностей с посевной кампанией позволяет принимать дополнительные решения по господдержке, вести переговоры с банками, договариваться о пролонгации кредитов без штрафных санкций.

По словам врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, режим ЧС позволит избежать штрафных санкций со стороны Минсельхоза, так как регион может не выполнить индикативных показателей по АПК. Кроме того, не будет нужды отдавать банкам кредиты в случае проблем.

Также Томенко добавил, что у Алтайского края в последние годы сложились отличные отношения с Минсельхозом. Обращаться за дополнительной государственной поддержкой в правительстве края пока не планируют, так как для этого нет экономических обоснований.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2018 16:49
- гость -

Все причины бедствия, четко усмотрены и обозначенны. Но! казалось, самую главную как бы ненароком или как то нечаянно упустили из виду. И ведь не случайно же. Пуглив народ?

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