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Это испытание для организма: врач рассказал, как вести себя в жару

, ИА "Амител"
Врачи говорят, что во время жары традиционно растет количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями


В Алтайский край пришло лето. Температура воздуха стремится к отметке +30. Однако жара – это испытание для организма. Как обезопасить себя, что нельзя делать при высоких температурах, сколько воды пить и что есть, порталу Amic.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ "Городская поликлиника № 3, г. Барнаул" Вера Карпова.

1
Жара — это опасно?

Любые температурные испытания несут опасность для организма. Особенно для нетренированного или для ослабленного человека.

"В первую очередь высокая температура опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это гипертония, ишемическая болезнь сердца, любые заболевания сосудов. В группе риска пациенты с сахарным диабетом и маленькие дети возрастом до года", — рассказывает Вера Карпова.

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2
Как одеваться в жару?

Одеваться надо по сезону. Выбирайте одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, вискоза, шелк и так далее. Предпочтения отдайте светлым тонам, потому что они будут отражать в какой-то мере солнечные лучи и предупреждать излишнее перегревание, говорит врач.

Если работа на улице, то обязателен головной убор и защита от прямых солнечных лучей. Это может быть тонкая рубашка с длинным рукавом.

3
В какое время загорать?
Загорать можно только рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не так агрессивно, советуют медики. Солнечные лучи опасны не только из-за риска получить ожог или солнечный удар. Желание загореть опасно развитием злокачественной меланомы кожи. Если вы находитесь весь день на улице (например, на пляже), не забывайте пить много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания организма, и постоянно заходить в тень или помещения, чтобы охладиться.
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4
Что пить в жару?
"С потом теряются соли и минералы, так что можно пить минералку, где есть набор микроэлементов, можно соки пить ближе к натуральным, обычную воду, обычный чай. Но тогда в рацион надо включить витаминосодержащие продукты. Для лета это не проблема. Большое количество микроэлементов содержится в листовой зелени. И она у большинства людей автоматически включается в рацион летом", — советует Карпова.
5
Что нельзя есть и пить в жару?

Запрещен алкоголь, крепкий чай и крепкий кофе, они негативно действуют на сосуды, предупреждает врач.

Также летом (да и не только) необходимо исключить тяжелую жирную пищу. Употребляйте больше свежих овощей, ягод и фруктов. Опасны магазинные салаты. Летом высока опасность отравиться подобными продуктами.

 "Излишки калорий — это плохо. Но мы опять вернулись к здоровому образу жизни. Питание должно быть сбалансированным, без излишеств", — отмечает Вера Юрьевна.

6
А можно заниматься спортом на свежем воздухе?

Можно, но только рано утром или вечером, когда солнце уже неактивное.

"Заниматься в жару опасно и не стоит этого делать, потому что любая физическая нагрузка, например, аэробные упражнения, усиливает кровоток, повышает температуру тела, вызывает потоотделение. И если накладывается это на жару, то получается двойная нагрузка на организм", — отмечает врач.

7
Дачники и огородники — в группе риска?

Да, тем более если они не соблюдают элементарные правила безопасности.

"Запрещены тяжелые физические нагрузки, нельзя работать в наклон, нежелательно работать на солнце. Но к дачникам относится громадная часть населения пенсионного возраста, страдающая заболеваниями. Поэтому им непременно надо соблюдать все правила, которые были перечислены выше. Также необходимо посоветоваться с врачом по поводу лекарств, что делать, если стало плохо, и как оказать себе первую помощь. Это индивидуально каждый должен решить с медиком сам", — подчеркивает эксперт.

Все остальные советы для садоводов-огородников общие:

- не работать в наклон, только на корточках или сидя;

- работать рано утром или вечером;

- достаточно отдыхать;

- пить достаточное количество жидкости;

- обязательны головной убор и защита от прямых солнечных лучей, например, рубашка с длинным рукавом.

8
Что делать, если получил солнечный удар?
"Он подразумевает практически обморочное состояние. Окружающие могут оказать помощь до приезда скорой. Пострадавшего необходимо обязательно перенести в тень, обязательно должен быть доступ воздуха, необходимо расстегнуть верхние пуговицы на рубашке. Человека надо положить горизонтально и приподнять ноги, чтобы обеспечить приток крови к голове. Можно побрызгать водой. И обязательно обратиться к врачу", — советует медик.
9
Что должно быть в аптечке летом?
"Сегодня в Барнауле актуальны укусы мошек, так что стоит взять защитный крем от насекомых. Если собираетесь на отдых, то не забудьте про средства от аллергии. Жаропонижающие таблетки стоит взять с собой. Обязательно должны быть средства от расстройств ЖКТ. Однако, если вы отравились, то стоит обратиться к врачу, потому что это может быть пищевая или кишечная инфекция, когда нужна помощь медиков", — напоминает врач.
10
Что нельзя в жару?

В жару нельзя надевать сдавливающую, тесную одежду, лучше отказаться от синтетических тканей – они могут вызвать нарушение терморегуляции, и человек получит тепловой удар. Если получили солнечный ожог, то поврежденный участок не надо смазывать маслом или зубной пастой, вы сделаете только хуже. Лучше купите в аптеке специальные средства.

Запрещено находиться длительное время на солнце без головного убора.

А еще нельзя:

- загорать в активные солнечные часы;

- перетруждаться, заниматься изматывающим физическим трудом;

- есть жирную пищу, пить алкоголь и напитки с кофеином. Это дополнительная нагрузка на сердце.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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