В Алтайский край пришло лето. Температура воздуха стремится к отметке +30. Однако жара – это испытание для организма. Как обезопасить себя, что нельзя делать при высоких температурах, сколько воды пить и что есть, порталу Amic.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ "Городская поликлиника № 3, г. Барнаул" Вера Карпова.
Любые температурные испытания несут опасность для организма. Особенно для нетренированного или для ослабленного человека.
"В первую очередь высокая температура опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это гипертония, ишемическая болезнь сердца, любые заболевания сосудов. В группе риска пациенты с сахарным диабетом и маленькие дети возрастом до года", — рассказывает Вера Карпова.
Одеваться надо по сезону. Выбирайте одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, вискоза, шелк и так далее. Предпочтения отдайте светлым тонам, потому что они будут отражать в какой-то мере солнечные лучи и предупреждать излишнее перегревание, говорит врач.
Если работа на улице, то обязателен головной убор и защита от прямых солнечных лучей. Это может быть тонкая рубашка с длинным рукавом.
Запрещен алкоголь, крепкий чай и крепкий кофе, они негативно действуют на сосуды, предупреждает врач.
Также летом (да и не только) необходимо исключить тяжелую жирную пищу. Употребляйте больше свежих овощей, ягод и фруктов. Опасны магазинные салаты. Летом высока опасность отравиться подобными продуктами.
"Излишки калорий — это плохо. Но мы опять вернулись к здоровому образу жизни. Питание должно быть сбалансированным, без излишеств", — отмечает Вера Юрьевна.
Можно, но только рано утром или вечером, когда солнце уже неактивное.
"Заниматься в жару опасно и не стоит этого делать, потому что любая физическая нагрузка, например, аэробные упражнения, усиливает кровоток, повышает температуру тела, вызывает потоотделение. И если накладывается это на жару, то получается двойная нагрузка на организм", — отмечает врач.
Да, тем более если они не соблюдают элементарные правила безопасности.
"Запрещены тяжелые физические нагрузки, нельзя работать в наклон, нежелательно работать на солнце. Но к дачникам относится громадная часть населения пенсионного возраста, страдающая заболеваниями. Поэтому им непременно надо соблюдать все правила, которые были перечислены выше. Также необходимо посоветоваться с врачом по поводу лекарств, что делать, если стало плохо, и как оказать себе первую помощь. Это индивидуально каждый должен решить с медиком сам", — подчеркивает эксперт.
Все остальные советы для садоводов-огородников общие:
- не работать в наклон, только на корточках или сидя;
- работать рано утром или вечером;
- достаточно отдыхать;
- пить достаточное количество жидкости;
- обязательны головной убор и защита от прямых солнечных лучей, например, рубашка с длинным рукавом.
В жару нельзя надевать сдавливающую, тесную одежду, лучше отказаться от синтетических тканей – они могут вызвать нарушение терморегуляции, и человек получит тепловой удар. Если получили солнечный ожог, то поврежденный участок не надо смазывать маслом или зубной пастой, вы сделаете только хуже. Лучше купите в аптеке специальные средства.
Запрещено находиться длительное время на солнце без головного убора.
А еще нельзя:
- загорать в активные солнечные часы;
- перетруждаться, заниматься изматывающим физическим трудом;
- есть жирную пищу, пить алкоголь и напитки с кофеином. Это дополнительная нагрузка на сердце.
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