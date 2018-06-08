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Какие выплаты получают декретницы Алтайского края

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
На вопросы отвечает специалист Фонда социального страхования


Какие выплаты получают сегодня декретницы Алтайского края, от чего зависит их размер и как законно остаться в декрете, но при этом выйти на работу? Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала Екатерина Степанова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского реготделения Фонда социального страхования РФ. Подчеркнем, что ФСС компенсирует временно утраченные доходы работающим гражданам в случае заболевания, травмы, рождения или воспитания детей и отвечает только за выплаты работающим гражданам.

1
Какие выплаты от Фонда социального страхования получают декретницы Алтайского края?

Фонд осуществляет несколько выплат (и получают их только застрахованные граждане, то есть официально работающие по трудовому договору):

  • Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособие составляет 722,24 рубля (здесь и далее: величина с учетом районного коэффициента 15%). С 1 июля 2017 года по 30 апреля 2018 года в крае было 7694 таких случая, на них Фонд выделил 5,5 млн рублей.
  • Пособие по беременности и родам. Оно составляет 100% от среднего заработка за два календарных года, предшествующих уходу в декретный отпуск, если женщина имеет страховой стаж более полугода. В среднем в крае это 74 тысячи рублей. За последние 10 месяцев в крае таких пособий было выдано на 727 млн рублей.
  • Пособие при рождении ребенка, которое составляет 19272,95 рубля. ФСС выдал таких пособий на 222 млн рублей за последние 10 месяцев.
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно составляет 40 % от среднего заработка, но не менее 3613,68 рубля по уходу за первым ребенком и 7227,35 рубля по уходу за вторым ребенком. Так, в крае средняя выплата на ребенка составляет 7232 рубля. Всего в крае за указанный период произведено более 155 тысяч выплат на сумму более 1,1 млрд рублей.
  • Пособие по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком — до 15 лет, ребенком-инвалидом — до 18 лет. При назначении учитывается несколько факторов: стаж, вид лечения (стационарное/амбулаторное) и может составлять до 100% от заработка.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета Фонд осуществляет еще следующие выплаты:

  • Семьям с детьми-инвалидами: оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям для ухода за детьми-инвалидами, оплата санаторно-курортного лечения, технических средств реабилитации (ТСР);
  • Выплаты учреждениям здравоохранения по нацпроекту "Здоровье" (так называемые родовые сертификаты): оплата медпомощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовом периоде, диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
2
От чего зависит размер пособий?

Нефиксированный размер имеют два пособия, связанные с рождением ребенка: по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Их размер напрямую зависит от заработка женщины и ее страхового стажа, то есть времени, когда работодатель отчисляет за нее взносы в Фонд социального страхования.

"Поэтому важно, чтобы будущая мама получала "белую" зарплату", — подчеркнула Екатерина Степанова.

Она напоминает, что эти пособия рассчитываются из заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Если будущая мама работала по совместительству у нескольких работодателей, при расчете пособия будет учтен заработок, полученный по всем местам работы.

При этом в средний заработок включаются все виды выплат, произведенных работнику, на которые начислены страховые взносы в ФСС. То есть, опять же, официальные, "белые" выплаты.

3
А если женщина, уходя в декрет, отработала менее двух лет или только начала работать?

Если женщина (повторимся, только застрахованная, то есть в отношении которой производились отчисления в ФСС) не наработала двух лет или училась на очном отделении высшего или среднего учебного заведения, то средний заработок исчисляется из размера МРОТ в регионе с учетом районного коэффициента.

То же касается ситуации, когда женщина имеет средний заработок ниже МРОТ.

Кстати, с 1 мая 2018 года в России повышен минимальный размер оплаты труда. Он составляет 11 163 рубля.

4
Как рассчитывается пособие, если будущая  мама работает в двух местах по совместительству?

Повторимся, расчет ведется по двум годам, предшествующим году ухода в декрет. Если на момент ухода в декрет два предыдущих года женщина официально работала в двух местах и оба работодателя платили за нее взносы в ФСС, то пособия будут назначены обоими работодателями, исходя из заработка, полученного по этим местам работы.

Если в расчетном периоде женщина работала только у одного из нынешних работодателей, то пособие назначается одним из работодателей по выбору. Но учитываться будет весь заработок.

5
А если мама из одного декретного отпуска уходит в следующий?
Она тоже будет получать пособие, если до декрета работала. Если отработала всего два года, то пособие опять начисляют, исходя из доходов в эти два года. Если больше, по заявлению мамы можно заменить этот период на два других календарных года, предшествующих декретному отпуску и следующих друг за другом.
6
Сколько раз можно уйти в декрет, сохранив возможность получать ежемесячное пособие?
Ограничений по числу отпусков по уходу за ребенком нет.
7
Правда ли, что в декрет может уйти не только мама, но и папа или бабушка?

Да, оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до 1,5 лет может любой родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком. В Алтайском крае около 2% от получателей пособия — папы. По словам Екатерины Степановой, это достаточно высокий показатель.

Но официально в отпуск по уходу за ребенком может уйти только один родственник, даже если фактический уход за ребенком осуществляют несколько работающих человек.

8
Часто ли в крае возникают случаи злоупотребления в отношении пособий, связанных с материнством?

"До 1 июля 2017 года в ФСС поступало значительное количество обращений от граждан по задержке выплат или об отказе работодателя выплачивать пособия", — сообщила Екатерина Степанова.

Речь идет об организациях с трудным финансовым положением, банкротящихся, закрывшихся или просто недобросовестных.

С 2013 по 2017 год было зафиксировано более 1000 случаев, когда мама не могла получить от работодателя законное пособие.

Напомним, ранее выплаты осуществлял работодатель из собственных средств в зачет взносов в ФСС (так называемая "зачетная система"). Но с 1 июля 2017 года ситуация изменилась. Алтайское отделение ФСС вступило в проект "Прямые выплаты". Теперь пособия назначаются и выплачиваются Фондом напрямую жителям региона, что практически свело на нет количество жалоб на невыплату пособий. Получить деньги можно по почте либо на банковскую карту, в том числе на карту "Мир".

Однако спорные моменты есть и сейчас. Главное нарушение — несвоевременное предоставление документов в Фонд. Некоторые работодатели пытаются манипулировать размером "белой" зарплаты, чтобы будущая мама получила выплаты в большем размере. Но Фонд подобные изменения отслеживает, и, если подозрения подтвердятся на преднамеренное увеличение начисленной зарплаты ради больших декретных выплат, Фонд не примет эти суммы к зачету. Такие прецеденты в крае есть.

Если у мамы есть вопросы по выплате пособий, она может обратиться к специалистам ФСС по номерам 8 (3852) 29-16-91, 29-53-03, 29-53-49.

9
Существуют ли законные способы вернуться к работе в декрете, сохранив право на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком?

По закону работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, может выйти на работу на неполный трудовой день или даже работать на дому. Право на выплаты до достижения ребенком полутора лет за ним сохраняется. При этом работник получает заработную плату пропорционально отработанному времени.

Однако в законе не прописано, сколько именно часов должен составлять такой рабочий день. Но, как подчеркнула Екатерина Степанова, сокращение рабочего дня, к примеру, на час, незаконно, и уже есть судебные решения на этот счет. Поскольку Фонд компенсирует 40% заработка декретницы, оптимальным рабочим днем в таком случае ФСС считает не более 60% общего рабочего времени.

Если выйти на полный рабочий день, то право на выплаты мама теряет.

"Эти выплаты — целевая компенсация государством утраченного заработка. В случае выхода на полный рабочий день компенсация становится, по сути, дополнительным доходом, что противоречит закону", — сказала Степанова.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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