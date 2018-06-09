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Заразна и опасна: помогают ли прививки от кори и какие бывают осложнения

, ИА "Амител"
Рассказываем, почему корь считается опасным заболеванием и как от нее защититься

Фото: Jizn.net.ua


В Барнауле растет заболеваемость корью. Как сообщила ИА "Амител" главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова, с начала 2018 года в городе зарегистрировано восемь случаев кори, которые лабораторно подтверждены. Год назад был зарегистрирован всего один случай. Ирина Переладова рассказала ИА "Амител" о симптомах этого заболевания, о том, насколько оно опасно, а также о том, как не заболеть.

1
Что такое корь, насколько она заразна и опасна?

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, индекс контагиозности приближается к 100%. Это означает, что почти все 100% непривитых и не болевших детей и взрослых обязательно подхватят эту болезнь в случае контакта с больным корью.

2
К каким осложнениям может привести корь?

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, среди них: ларингит, круп (стеноз гортани), трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит.

Довольно редкое позднее осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит.

3

Каковы симптомы кори?

Инкубационный период – 21 день от дня контакта с коревым больным.

Симптомы: резкий подъем температуры до 38-40,5 градуса; сухой кашель; светобоязнь; головная боль; сиплость или хриплость голоса; нарушения сознания, бред; нарушения в работе кишечника; отек слизистых оболочек дыхательных путей; симптомы конъюнктивита: отек век, покраснения вокруг глаз; появление красных пятен во рту – на нёбе, внутренней поверхности щек; на второй день болезни на слизистых ротовой полости появляются белые небольшие пятна. Сама экзантема (сыпь) появляется на четвертый-пятый день, характерным является ее возникновение на лице и шее, за ушами, затем на теле и на сгибах рук, ног, пальцев, ладонях и стопах.

4
Корь и краснуха очень похожи. Как их отличить?
Коревая сыпь – это особенные папулы, окруженные пятном и имеющие склонность сливаться. Именно это и отличает ее от краснухи, при которой сыпь не сливается. После четвертого дня высыпаний, когда вирус побежден, сыпь постепенно сходит: темнеет, пигментируется, начинает шелушиться. Гиперпигментированными участки с сыпью будут оставаться еще 1-2 недели.
5
Как лечится корь?

Специфического лечения кори нет. Как и при всех вирусных инфекциях, доктор проведет лечение симптоматическое, облегчающее состояние и предотвращающее риски осложнений.

Обычно назначают: препараты, снижающие температуру и снимающие общее недомогание и боль. Аэрозоли против воспаления и полоскание горла ромашкой, специальными антисептическими препаратами; муколитики и отхаркивающие средства от сухого кашля. Для снятия симптомов ринита и снижения рисков развития отита – специальные сосудосуживающие капли в нос и промывание солевым раствором.

Для уменьшения рисков развития слепоты больным рекомендуют во время всего периода болезни принимать витамин А.

А в случае развития пневмонии назначают антибактериальные препараты.

6
Может ли человек повторно заболеть корью?
Маловероятно. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, частота случаев повторного инфицирования корью в настоящее время составляет 2-4% у тех лиц, которые когда-то в прошлом перенесли ее в легкой форме, вследствие чего иммунитет оказался нестойким и не пожизненным. Люди, которые переболели типичной формой кори, как правило, повторно не заражаются, поскольку иммунитет к инфекции весьма стойкий и сохраняющийся в течение всей жизни.
7
Насколько эффективна прививка от кори?

Вакцина против кори очень эффективна. После введения одной дозы 85 % детей девятимесячного возраста и 95 % детей двенадцатимесячного возраста имеют иммунитет. Почти все, у кого не развивается иммунитет после введения первой дозы, приобретают иммунитет после введения второй дозы.

При охвате вакцинацией в какой-либо местности более 95 %, вспышек кори, как правило, больше не происходит, однако они могут вновь начаться при снижении охвата прививками населения. Защитное действие вакцины длится много лет. Кроме того, внеплановая иммунизация может защитить от заболевания корью при введении в течение трех дней после контакта с коревым больным.

8
Кому обязательно нужно делать прививки от кори?

В России утвержден национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в котором определены группы риска населения, для иммунизации против кори. Вакцинация и ревакцинация необходима:

- Детям от 1 года до 18 лет включительно

- Взрослым в возрасте до 35 лет включительно

- Взрослым от 36 до 55, которые работают в медицинских и образовательных организациях, в торговых и транспортных предприятиях, трудятся в коммунальной и социальной сфере. А также всем работающим вахтовым методом и сотрудникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России.

Первая прививка делается детям в возрасте до года. Повторная вакцинация проводится в шесть лет. Но взрослым иногда требуется ревакцинация от кори.

9
Правда ли, что многие родители отказываются прививать своих детей от кори?

Нет. От прививки против кори отказываются немногие родители. На сегодня привитых детей более 95%, это довольно высокая иммунная прослойка. Но часть родителей все же не прививают своего ребенка против кори. Отказы чаще всего связаны с религиозными убеждениями, боязнью проведения прививок, негативной информацией в интернет-блогах и т.д.

10
Насколько безопасны вакцины от кори и какие возможны осложнения?

Вакцины против кори, применяемые для иммунизации в Российской Федерации, официально зарегистрированы и имеют документальное подтверждение  безопасности применения.

Для иммунопрофилактики кори, как правило, используют живую ослабленную вакцину.

После введения вакцины у некоторых детей и взрослых может возникнуть быстропроходящая местная реакция, которая беспокоит ребенка не более двух дней. Она характеризуется небольшим отеком тканей и покраснением в месте введения вакцины. Также возможны и общие реакции — гиперемия или покраснение зева, легкий насморк, редкий легкий кашель или развитие воспаления слизистой оболочки глаза.

11
Какие есть противопоказания для прививки против кори?

1. Тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат и др.), куриные и/или перепелиные яйца.

2. Первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные болезни крови и новообразования.

3. Сильная реакция (подъем температуры выше 40 °С, отек, гиперемия более 8 см в диаметре в месте введения) или осложнение на предыдущее введение коревой или паротитно-коревой вакцин.

4. Беременность.

Допуск на прививку ребенок или взрослый должен получить у своего врача участкового педиатра или терапевта.


 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.06.2018 07:52
месный

а где гарантия что в прививке о кори не будет ещё чегонибуть эдакого. ведь не для кого не секрет, что есть те для кого население на земле слишком велико и они как раз и имеют влияние на тех кто эти прививки выпускает

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