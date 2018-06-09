Погода на Алтае так и шепчет. Офисные сотрудники завидуют всем, кто сейчас не в душных помещениях, и строят планы. Например, как провести этот жаркий вечер и длинные выходные. Если вы полны решимости открыть купальный сезон, рассказываем, где, как и за сколько это можно сделать в Барнауле.
Комплекс включает в себя три открытых бассейна (взрослый и два детских). Работает подогрев воды и система очистки.
К услугам гостей кафе, бар. А вот со своей едой и напитками на пляж-бассейн нельзя. Шезлонги входят в стоимость билета. Детей будет развлекать аниматор.
Адрес: ул. Попова, 167-а.
Телефон: 501-491.
Время работы: с 9 до 20 часов.
Цены:
- разовый билет на один день в открытый бассейн для взрослого стоит 400 рублей;
- для детей в возрасте 3-12 лет — 200 рублей;
- для детей до 3 лет — бесплатно.
Также работает бассейн в парке отдыха "Чайка". Гости могут бесплатно пользоваться зонтиками, шезлонгами, работают баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Также к услугам летнее кафе, бар, ресторан, беседки, которые можно снять минимум на 6 часов.
Если вы собираетесь отдохнуть в "Чайке" несколько дней, то можно снять номер. В этом случае посещение бассейна бесплатное.
Адрес: Пионерская Долина, 4
Телефон: 556–559
Время работы: с 9.00 до 21.00
Цены:
- цена билета на одного взрослого — 300 рублей в будние дни и 400 рублей в выходные;
- дети с 3 до 10 лет — 200 рублей будни и 300 рублей билет в выходные дни;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Открытый бассейн в спорткомплексе "Обь" начал работу с 8 июня.
В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Имеются шезлонги. Работает кафе.
Адрес: Папанинцев, 96.
Телефон: 36–77–95
Время работы: с 10 до 20 часов.
Стоимость билетов осталась такой же, как и год назад:
- взрослые — 170 рублей,
- дети — от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).
В настоящее время бассейн не работает, открытие планируется после праздников, уже на следующей неделе
Есть бассейн для взрослых и для детей. В детском бассейне минимальная глубина составляет 40 сантиметров.
Адрес: Мало-Олонская, 28.
Телефон: 717-350
Время работы: с 10.00 до 21.00
Цены:
- тарифы для взрослых — 400 рублей;
- дети 7-12 лет — 200 рублей;
- дети младше 7 лет — бесплатно.
Дозвониться не удалось, однако в официальной группе в социальной сети в комментариях уточняют, что открытие запланировано на субботу, 9 июня.
Площадь бассейна – 1200 квадратных метров. Глубина – от 70 сантиметров до 1,8 метра. Есть детский многоуровневый бассейн. Минимальная глубина в нем составляет 40 сантиметров, благодаря подогреву поддерживается температура 33 градуса.
Адрес: Энтузиастов, 12в.
Телефон: 76-76-76.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Цены в 2017 году были такими:
- взрослые — 500 рублей;
- дети 3-14 лет — 250 рублей;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Ценовая политика не изменится.
Еще один открытый бассейн появился в Барнауле на Взлетной, 25. Он находится на крыше клуба "Магис-спорт". Вход открыт для всех, а не только для членов спортивного клуба.
Адрес: ул. Взлетная, 25.
Телефон: 535-525
Режим работы: с 6.00 до 21.00.
Цена: стоимость уточняйте по телефону.
В настоящее время работает только пляж в пригороде Барнаула "Солнечный". Он открылся 6 июня.
Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутном такси № 203 и № 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от площади Спартак-2.
Из Новоалтайска маршрутное такси № 110.
Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1
Телефон: 8-800-700-21-00.
Время работы: с 10.00 до 21.00
Цена: 400 рублей на весь день для взрослых, 300 рублей для детей.
Городской пляж пока не работает, однако его открытие запланировано на 10 июня.
В городской администрации порталу Amic.ru уточнили, что в данный момент речь о переносе даты открытия пляжа на острове Помазкин не идет. Внести коррективы способен лишь паводок — из-за повышения уровня воды место отдыха может заработать позже.
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