День России отмечают 12 июня. Праздничные мероприятия будут проходить по всей стране. Торжественные мероприятия подготовили и для барнаульцев. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть жителям краевой столицы 12 июня.
Праздничная программа начнется со спортивных мероприятий в 11.30 на площади Советов. Откроет их кубок города Барнаула по дуатлону.
На этой же площадке с 12.00 до 14.00 пройдет спартакиада работающей молодежи по выполнению нормативов ВФСК "ГТО".
На главной сценической площадке города пройдет концерт детских творческих коллективов города "Россия, мы дети твои!". Мероприятие запланировано с 17.00 до 18.00.
Далее (18.00 – 21.30) начнется молодежная программа "Люблю тебя, моя Россия!".
Концерт группы Владимира Кислова начнется здесь же в 21.30 и закончится в 22.30.
В Октябрьском районе на площадке парка "Солнечный ветер" (пр-кт Ленина, 152в/2) в 12.00 начнется праздничное мероприятие "С любовью к России".
В Ленинском районе подготовили программу "Моя страна — моя Россия!". Начало в 14.00 в парке семейного отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а).
Также горожан ждут на праздник в Железнодорожном районе. Там покажут программу "Имя — милая Россия". Сбор гостей в 12.00 в парке "Барнаульская крепость" (ул. Молодежная, 21а).
В Индустриальном районе пройдет фестиваль творчества "России посвящается". Начало в 12.00 в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а).
В Центральном районе праздник пройдет на площадке у ДК "Южный" (ул.Чайковского, 21). Праздничная программа "Под небом России" начнется в 14.00.
12 июня на пешеходной улице пройдет масштабная акция "Хороводы в День России".
"Участники акции, взявшись за руки, создадут образ единства русской общности, единства многонационального народа России через универсальную традиционную форму единения – хоровод, а также вспомнят культурные традиции своей родины", — сообщает сайт города.
Акция начнется в 12.00, присоединиться может любой желающий.
А в 12.30 праздник на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской продолжат концерт с участием творческих коллективов города, дефиле-показ стилизованных русских костюмов от модных студий, традиционная ремесленная ярмарка. Также будут работать интерактивные площадки, пройдет выступление воспитанников боевых школ города.
Праздник продлится до 16.00 и завершится массовым запуском мыльных пузырей всеми участниками.
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