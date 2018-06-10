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Без вреда, но красоты ради: как правильно загорать на солнце

, ИА "Амител"
Рассказываем, как правильно загорать без вреда для здоровья, но при этом получить красивый оттенок кожи


Судя потому, что природа благоволит и прогноз погоды на предстоящие выходные внушает надежду, многие жители Алтайского края отправятся принимать солнечные ванные. Дело хорошее, но опасное. Чем опасны солнечные лучи, как правильно загорать, что бы не навредить здоровью, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое загар?

Это изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента (меланина). Именно меланин придаёт коже тёмный оттенок для защиты от агрессивного воздействия.

Получается, что загар — это защитная реакция организма. Темная кожа имеет утолщённый роговой слой. А это обеспечивает дополнительную защиту от длинных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.

2
Чем еще полезен загар?

Польза ультрафиолета заключается в том, чт под действием солнечных лучей в организме синтезируется витамин D. А он необходим для крепкой мускулатуры костей и профилактики такого заболевания, как рахит.

А еще ультрафиолет работает на благо эндокринной системы, налаживает обменные процессы и кровообращение. Под солнечными лучам у нас эндорфин, которого еще называют "гормоном счастья". Он необходим для борьбы со стрессами, депрессией и плохим настроением.

Бонусом прибывание на солнце дает красивый цвет кожи и помогает бороться с восполнении.

Это, безусловно, приятные новости. Вот только загар может быть и смертельно опасным.

3

Чем опасен загар?

Загар опасен тем, что:

- повышается риск развития рака кожи, в том числе злокачественной меланомы кожи;

- происходит обезвоживание организма;

- увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему;

- ускоряется процесс старения кожи, появляются морщины и пигментные пятна;

- нарушается работа нервной системы, которая может дать сбой в виде нервозности и перевозбуждения или, напротив, подавленности и депрессивного состояния.

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4
Кому нельзя загорать?

Загар под запретом, если у человека есть ниже перечисленные заболевания:

- серьёзные кожные заболевания (псориаз, дерматит);

- сахарный диабет;

- заболевания щитовидной железы;

- злокачественные и доброкачественные опухоли, заболевания женской половой системы (миома, эрозия);

- острая форма туберкулёза;

- гипертония;

- инфекционные заболевания (ветрянка, гепатит);

- простуда, повышенная температура тела;

- психоневрологические болезни.

Также загар не желателен, если вы недавно болели.

5
Как правильно загорать?

Чтобы не навредить здоровью, но при этом получить красивый цвет кожи, не забывайте про важные правила.

Самое главное: выбирайте время для солнечных ванн, когда солнце не самое активное. Лучшее время с 08.00 — 11.00 утром и с 17.00 вечера.

В полдень загорать запрещено. В это время лучи неблагоприятно влияют на кожу и могут привести к ожогу кожи и тепловому удару.

Начинать загорать лучше постепенно. Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце с 10-15 до 40 минут в день. Особенно на "морях-океанах".

Используйте солнцезащитный крем с высокой (не менее 40 SPF) степенью защиты. Давайте себе отдых и уходите в тень, хотя бы каждые минут 15-20. Если чувствуете, что появились дискомфортные ощущения, кожа стала красной, то немедленно прекращайте солнечные ванные. Ожог — сильнейший стресс для кожи. Солнечный ожог повышает риск развития рака кожи.

Обязательно берите с собой на пляж тонкую рубашку с длинным рукавом, много воды (пить полезно). После солнечных ванн пользуйтесь специальными кремами.

6
Что есть для красивого загара?
Для красивого загара помогают продукты, содержащие каротин. Это морковь, абрикосы, персики и так далее. А от солнечных ожогов защищают кожу полиненасыщенные жирные кислот. Они содержатся в рыбе, морепродуктах и яйца. А также включите в рацион продукты, богатые витамином Е, — растительные масла, орехи.
7
Я пью лекарства. Мне можно загорать?
В этом случае надо быть особо аккуратным. Некоторые медикаменты повышают восприимчивость кожи к солнечным лучам. Среди них антибиотики и оральные контрацептивы. Если вы пьете лекарства, посоветуйтесь в врачом.
8
Как подготовить кожу к загару?
За пару дней сделайте пилинг, чтобы отшелушить верхний слой и сгладить неровности кожи. Так загар ляжет ровнее, а цвет будет красивее. Эту процедуру надо проводить заранее, чтобы кожа успела восстановиться. Если вы сделаете скраб перед выходом на солнце, то это может обернуться пигментацией.
9
Крема — это важно?
Да, это важно. Загар обезвоживает кожу. Поэтому обязательно используйте активно увлажняющие средства. Крема наносите на тело не реже двух раз в день — утром и вечером. Это минимум. Если вы весь день проводите на пляже, то используйте средства до 4-5 раз в день. И больше пейте воды, это также помогает увлажннить кожу. 
Читайте также в сюжете: Летний отдых-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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