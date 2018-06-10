Судя потому, что природа благоволит и прогноз погоды на предстоящие выходные внушает надежду, многие жители Алтайского края отправятся принимать солнечные ванные. Дело хорошее, но опасное. Чем опасны солнечные лучи, как правильно загорать, что бы не навредить здоровью, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента (меланина). Именно меланин придаёт коже тёмный оттенок для защиты от агрессивного воздействия.
Получается, что загар — это защитная реакция организма. Темная кожа имеет утолщённый роговой слой. А это обеспечивает дополнительную защиту от длинных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
Польза ультрафиолета заключается в том, чт под действием солнечных лучей в организме синтезируется витамин D. А он необходим для крепкой мускулатуры костей и профилактики такого заболевания, как рахит.
А еще ультрафиолет работает на благо эндокринной системы, налаживает обменные процессы и кровообращение. Под солнечными лучам у нас эндорфин, которого еще называют "гормоном счастья". Он необходим для борьбы со стрессами, депрессией и плохим настроением.
Бонусом прибывание на солнце дает красивый цвет кожи и помогает бороться с восполнении.
Это, безусловно, приятные новости. Вот только загар может быть и смертельно опасным.
Чем опасен загар?
Загар опасен тем, что:
- повышается риск развития рака кожи, в том числе злокачественной меланомы кожи;
- происходит обезвоживание организма;
- увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему;
- ускоряется процесс старения кожи, появляются морщины и пигментные пятна;
- нарушается работа нервной системы, которая может дать сбой в виде нервозности и перевозбуждения или, напротив, подавленности и депрессивного состояния.
Загар под запретом, если у человека есть ниже перечисленные заболевания:
- серьёзные кожные заболевания (псориаз, дерматит);
- сахарный диабет;
- заболевания щитовидной железы;
- злокачественные и доброкачественные опухоли, заболевания женской половой системы (миома, эрозия);
- острая форма туберкулёза;
- гипертония;
- инфекционные заболевания (ветрянка, гепатит);
- простуда, повышенная температура тела;
- психоневрологические болезни.
Также загар не желателен, если вы недавно болели.
Чтобы не навредить здоровью, но при этом получить красивый цвет кожи, не забывайте про важные правила.
Самое главное: выбирайте время для солнечных ванн, когда солнце не самое активное. Лучшее время с 08.00 — 11.00 утром и с 17.00 вечера.
В полдень загорать запрещено. В это время лучи неблагоприятно влияют на кожу и могут привести к ожогу кожи и тепловому удару.
Начинать загорать лучше постепенно. Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце с 10-15 до 40 минут в день. Особенно на "морях-океанах".
Используйте солнцезащитный крем с высокой (не менее 40 SPF) степенью защиты. Давайте себе отдых и уходите в тень, хотя бы каждые минут 15-20. Если чувствуете, что появились дискомфортные ощущения, кожа стала красной, то немедленно прекращайте солнечные ванные. Ожог — сильнейший стресс для кожи. Солнечный ожог повышает риск развития рака кожи.
Обязательно берите с собой на пляж тонкую рубашку с длинным рукавом, много воды (пить полезно). После солнечных ванн пользуйтесь специальными кремами.
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