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Лето, солнце, огород: инструменты, которые здорово облегчают жизнь дачника

, ИА "Амител"
Очень хочется быстрее все переделать, чтобы начать отдыхать


Физический труд на свежем воздухе, конечно, полезен, особенно на собственном садовом участке. Но, согласитесь, что очень хочется как можно быстрее разделаться с разными необходимыми делами, чтобы уже приступить к активному или не очень отдыху на том же самом свежем отдыхе. Сегодня мы расскажем о инструментах, которые значительно облегчают жизнь современного дачника и огородника.

Борьба с сорняками

Все было бы хорошо на садовом участке, если бы не эти противные сорняки. Только что все их вырвал с корнем, не успел еще и спину разогнуть, как они снова повылезли. Специально для несчастных садоводов-огородников умные люди изобрели различные приспособления, для борьбы с сорняками.

Вилка

Замечательный инструмент, который помогает бороться с сорняками на грядке, клумбе, газоне с наименьшими потерями для посадок. Вилкой легко манипулировать в труднодоступных местах и на небольших площадях.

Корнеудалитель

Он станет вашим помощником не только при удалении сорняков, но и поможет избавиться от старых корней уже "отживших" кустарников. Также этот инструмент не вредит корням деревьев, когда приходится обрабатывать землю рядом со стволом.

Плоскорез

Давно полюбившиеся дачникам инструмент для дачи и сада. С их помощью можно полоть, рыхлить, убирать сорняки и пр.

Электротяпка

Продавцы в магазинах утверждают, что это чудо техники умеет рыхлить почву, извлекать сорняки и даже сама с себя стряхивает землю. После работы с таким инструментам садоводу достаточно собрать ненужную траву — и он свободен. Для следующих дел.

В отзывах в интернете, впрочем пользователи пишут о некоторых минусах этого чуда: во-первых, короткий шнур. Поэтому для работы на участке потребуется удлинитель. Во-вторых при работе с недорогими моделями приходится делать перерыв через каждые пятнадцать минут, иначе он может сгореть.

И да, стоимость этой машины начинается примерно от 3 тысяч рублей.

Уход за участком

Поваляться на мягкой травке летом — огромное удовольствие, но газон тоже требует ухода. Помогают в этом дачникам газонокосилки и триммеры. Эти машины быстро приводят газон в надлежащий вид.

Газонокосилка позволяет легко постричь на газон на большой территории. Главное — чтобы она была достаточно ровной. А вот легкий и компактный триммер подходит для садовых участков с небольшим газоном. Также он помогает срезать траву в трудно доступных местах — под деревьями и кустами, куда с газонокосилкой не добраться. Работая с ним нужно устраивать перерывы — на большие нагрузки он не рассчитан.

Кусторез

 

Владельцы многих садовых участков пытаются их украсить с помощью фигурных кустов или живой изгороди. И в этом случае лучшим помощникам станет кусторез. Он гораздо мощнее, чем секатор и работать им намного быстрее и проще. Бывают бензиновые и электрические.

 

Плодосборник

Это приспособление позволяет собирать яблоки или груши не забираясь на деревья или стремянку. Металлическое приспособление позволяет захватить и сорвать непослушный плод с дерева без усилий.

Фото: Ozon.ru

Высоторезы

Еще один инструмент, который позволит оставаясь на земле работать на высоте — обрезать верхние ветки на деревьях и кустарниках.

Фото: husmarket.ru

Мойка

Работы на садовом участке очень много. Иногда приходится мыть и чистить фасад дома, чистить ковры, промывать дорожки и мыть машины летом многие предпочитают тоже на участке. Помощник в этом — мойки высокого давления. Многие модели комплектуются емкостью, в которую можно добавить моющее средство.

Фото: Cleanhouse.by

Садовый пылесос

Да, пылесосы бывают не только для уборки дома. Современная техника до того дошла, что теперь вы можете пропылесосить газон после стрижки газонокосилкой, садовые дорожки или осенью убрать опавшие листья. Есть модели с воздуходувкой и тогда пылесос можно использовать для уборки снега зимой.

Особо "продвинутые" модели оборудованы измельчителем и перемалывают листву, траву и ветки, образуя природное удобрение. Стоимость этого агрегата начинается от 6000 тысяч рублей.

Фото: Яндекс.Маркет

Измельчитель

Эти аппараты помогают дачникам избавиться от головной боли — куда девать мусор с участка. Понятно, что листва и трава идет в компостную кучу. Но что делать с ветками кустарников и деревьев? Их приходится куда-то вывозить или складывать в кучу "до лучших времен": разводить костры на дачных участках запрещено. Поможет решить проблему измельчитель. Он перемалывает ветки и растительные отходы с мелкую фракцию, которая быстрее сгнивает или может использоваться как удобрение.

Фото Snail.ru

Робот-газонокосилка

Мечта любого нормального ленивого человека — ничего не делать, и чтобы кто-нибудь за тебя все сделал. Именно для таких людей сегодня придумывают роботов. К роботам-пылесосам мы уже привыкли, к роботам-окномойщикам тоже, приходит время роботов-газонокосилок. Некоторые модели делают похожими на овец. И они даже издают звуки, похожие на блеяние. Оснащены GPS навигатором, благодаря чему могут стричь газоны и передвигаться по заданному маршруту.

Фото: Яндекс.Маркет

Робот для бассейна

Если у вас есть бассейн на даче, вы помните, насколько надоедает его чистить. Специальные роботы способны избавить от этой неприятной обязанности — они плавают на воду и всасывают в себя всю грязь, попавшую в бассейн. Кстати, они безопасны, так как заряжаются от солнечного света.

Фото: yandex.ru

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