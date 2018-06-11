Жара, — это, конечно, прекрасно. Но есть и обратная сторона: высокие температуры воздуха опасны для здоровья. Что делать, если человек перегрелся на солнце и как оказать первую помощь, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Тепловой удар — это перегрев всего организма, при котором не поддерживается нормальная терморегуляция. Он может произойти не только под палящими лучами солнца. Тепловое поражение может случиться у людях, работающих на производствах связанных с повышенными температурами. Это, например, горячие цеха на предприятиях сталелитейной и химической промышленности.
Признаки солнечного удара:
- ощущение пульсации висков;
- покраснение кожи, в особенности лица;
- увеличение частоты сердцебиения до ста и более ударов за минуту.
Среди других симптомов можно выделить и такие:
- сонливость;
- головокружение;
- шум в ушах;
- тошнота;
- рвота.
Температура тела у пострадавшего может подняться до сорока градусов Цельсия. В самых тяжелых случаях возможна потеря сознания.
Если человеку стало плохо, то самым разумным решением будет вызвать бригаду "скорой помощи", говорят врачи. Однако до приезда медиков тоже можно оказать первую помощь.
В первую очередь необходимо переместить человека из под палящего солнца. Например, отойти в тень или зайти в прохладное помещение. Желательно уложить человека так, чтобы ноги были выше головы.
У пострадавшего должен быть доступ к свежему воздуху. Если на человеке тесная одежда, то ее стоит снять, на рубашке обязательно расстегнуть верхние пуговицы.
Если под рукой есть нашатырный спирт — прекрасно. В других случаях можно сбрызнуть потерпевшего водой.
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