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Все на матч: где в Барнауле смотреть игры чемпионата мира по футболу

, ИА "Амител"
Первая игра нашей команды состоится уже 14 июня


Фото: wprn.ru

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня матчем национальной сборной с командой Саудовской Аравии. Рассказываем, где и как смотреть матчи в Барнауле.

1
Где в Барнауле будет фан-зона?

Официально, как и в прошлые годы, в Парке спорта имени Алексея Смертина по адресу: Энтузиастов, 12а. 14 июня в парке проведут культурную программу – выступят творческие коллективы, будут организованы интерактивные площадки и конкурсы для болельщиков. Гостей мероприятия ждут две основные зоны для действий.

Всего будет установлено три светодиодных экрана размером 7 на 4 метра: два из них на стадионе и один – на дополнительной площадке на территории парка. Организаторы обещают, что кроме основного канала связи, по которому будет получаться телевизионное изображение, будет предусмотрено несколько запасных. Звук трансляции будет слышен на 40 метров. Аренда оборудования обойдётся краевому бюджету в 200 тысяч рублей. Расчётная вместимость фан-зоны составляет пять тысяч человек: 1 тысяча – сидячие места на трибуне, 2 тысячи – стоячие места около трибуны, 2 тысячи – парковая зона.

2
Какие матчи будут показывать?

Пока зарезервированы четыре даты, когда болельщики смогут собраться на трибуне стадиона школы Алексея Смертина и вместе посмотреть футбол. Это дни, когда сборная России проводит матчи группового этапа:

14 июня – против Саудовской Аравии в 22.00 по местному времени

19 июня – против Египта в 01.00 по местному времени

25 июня – против Уругвая в 22.00 по местному времени.

Кроме того, уже известно, что на больших экранах покажут финальный матч, который пройдет 15 июля. В случае, если наша сборная выйдет из группы, фан-зона в Парке спорта будет работать и в дни последующих матчей российской команды.

3
Как можно будет оттуда уехать?
Для болельщиков предусмотрена автопарковка, несколько торговых точек с едой, безалкогольными напитками и символикой, будут работать биотуалеты. За 15 минут до окончания каждого матча на улицу Энтузиастов будет подаваться пять автобусов, которые после игры развезут болельщиков по пяти направлениям.
4
Кто будет на матче из известных людей?
Уже известно, что на матч открытия против Саудовской Аравии в Парк спорта придет врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин.
5
Где еще смотреть футбол?
Почти каждый бар во время чемпионата мира устроит прямые трансляции матчей. Все кафе и бары на целый месяц поменяют свою программу ради футбольных болельщиков. Кроме того, матчи можно будет посмотреть на большом экране в кафе ЛДС "Динамо" (Барнаул, ул. Жасминная, 3).
6
А что делать, если я не люблю футбол?
Придется потерпеть. Чемпионат мира вряд ли пройдет когда-нибудь еще в России, поэтому такое событие нельзя пропустить, даже если вам не нравится, как играет наша команда.
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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