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Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня матчем национальной сборной с командой Саудовской Аравии. Рассказываем, где и как смотреть матчи в Барнауле.
Официально, как и в прошлые годы, в Парке спорта имени Алексея Смертина по адресу: Энтузиастов, 12а. 14 июня в парке проведут культурную программу – выступят творческие коллективы, будут организованы интерактивные площадки и конкурсы для болельщиков. Гостей мероприятия ждут две основные зоны для действий.
Всего будет установлено три светодиодных экрана размером 7 на 4 метра: два из них на стадионе и один – на дополнительной площадке на территории парка. Организаторы обещают, что кроме основного канала связи, по которому будет получаться телевизионное изображение, будет предусмотрено несколько запасных. Звук трансляции будет слышен на 40 метров. Аренда оборудования обойдётся краевому бюджету в 200 тысяч рублей. Расчётная вместимость фан-зоны составляет пять тысяч человек: 1 тысяча – сидячие места на трибуне, 2 тысячи – стоячие места около трибуны, 2 тысячи – парковая зона.
Пока зарезервированы четыре даты, когда болельщики смогут собраться на трибуне стадиона школы Алексея Смертина и вместе посмотреть футбол. Это дни, когда сборная России проводит матчи группового этапа:
14 июня – против Саудовской Аравии в 22.00 по местному времени
19 июня – против Египта в 01.00 по местному времени
25 июня – против Уругвая в 22.00 по местному времени.
Кроме того, уже известно, что на больших экранах покажут финальный матч, который пройдет 15 июля. В случае, если наша сборная выйдет из группы, фан-зона в Парке спорта будет работать и в дни последующих матчей российской команды.
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