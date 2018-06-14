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Для кого-то июнь – время каникул и отдыха, а для родителей будущих первоклассников самая горячая пора. До начала учебного года нужно успеть выбрать учебное заведение, оформить ребенка в школу, приобрести необходимые принадлежности и многое другое. ИА "Амител" подробно отвечает на вопросы о том, как записать ребенка в школу в Барнауле.
Прием заявлений в первые классы в школы Барнаула начался с 1 февраля 2018 года. Однако до 30 июня заявления принимаются от граждан, которые проживают на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией. А уже с 1 июля начнется прием детей независимо от их места жительства.
В настоящее время уже зачислено более 6500 учеников.
Если в школе не хватило мест, родители или законные представители ребенка должны получить в школе уведомление об отказе и с этим документом обратиться в комитет по образованию города Барнаула. По заявлению родителей ребенок зачисляется в ближайшую общеобразовательную организацию.
В 2018 году в Барнауле изменился алгоритм записи детей в первые классы. Теперь родители или законные представители подают заявления о зачислении детей в первый класс в электронном виде через портал вшколу.дети.
После этого в течение семи рабочих дней образовательная организация проверяет поданные сведения. Причем подход очень серьезный: для этого используется база данных МВД. Будут смотреть на соответствие действительности свидетельство о рождении ребенка и место его регистрации. После проверки школа принимает решение о зачислении ребенка или отказе в зачислении.
Статус заявления нужно самим отслеживать по его номеру на портале образовательных услуг.
Если школа приняла решение о зачислении ребенка, с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.
Нет. С 2018 года при подаче документов на зачисление ребенка в школу родители могут выбрать только одну образовательную организацию.
Могу ли я лично принести заявление о поступлении в школу?
У родителей есть полное право подать документы о зачислении ребенка в первый класс лично. Для этого всего лишь нужно прийти в школу в рабочее время и предоставить необходимые документы. Сотрудник школы в присутствии родителя будет вносить данные ребенка в электронную систему. Родителям в этом случае не обязательно регистрироваться на портале "Госуслуги".
В список документов входят:
- паспорт или оригинал другого документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя ребенка.
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (сведения проверяются миграционной службой).
Кроме того, родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Нужно ли сдавать экзамены при поступлении в первый класс?
Нет, никакого вступительного экзамена в первых классах быть не должно.
В Барнауле все школы являются общеобразовательными, поэтому подчиняются общему порядку приема детей в первые классы.
Когда родители или законные представители подают документы, у них спрашивают, к кому из педагогов они хотели бы отдать своего ребенка. Информацию о педагогах можно найти на сайте школы. Если мест достаточно, то пожелания родителей учитывают. В ином случае администрация школы сама распределяет детей по классам.
Окончательное распределение детей по классам будет проводиться в августе. Накануне начала учебного года в школах пройдут собрания, на которых родителям расскажут, в каком классе и у какого педагога будет заниматься их ребенок.
Комментарии
А если хочешь в школу не по месту жительства, а к 1 июля в ней мест не осталось, и в школу по прописке уже не принимают?
Всё, сидеть дома.