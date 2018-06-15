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Какие законы и ограничения вступили в силу на время ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Мы все больны футболом: что надо знать болельщикам, чтобы не нарушить закон?

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Если вам повезло и вы будете наблюдать за матчами любимых команд на ЧМ-2018 не по телевизору, а с трибун, то прочитайте внимательно наш обзор. Если вы живете в городах, где проходят матчи, тоже читайте. Мы собрали изменения в законах и нововведения, которые вступили в силу на время ЧМ-2018. Так что с 14 июня по 15 июля в России действуют дополнительные правила.

1
Встать на учет

Если вы приехали в город, где проходят матчи ЧМ, первым делом лучше пройти в полицию, чтобы встать на учет. На это дается три дня вместо обычных трех месяцев.

Люди, прописанные в Московской и Ленинградской областях, могут не оформлять временную регистрацию в городе на Неве и в столице.

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2
Собственникам квартир

Если у вас есть квартира в городе, где проходит матч (а они проходят в 11 городах России), и вы решили сдать ее в аренду иногородним гостям, то об этом необходимо уведомить орган регистрационного учета (местный орган МВД или в МФЦ).

Если квартирант оформил регистрацию, то уведомление посылать не нужно. За нарушение грозит штраф до 5 тыс. руб.

Если квартиру сдаете иностранцу и он собирается пробыть в городе более трех дней, то также необходимо лично подать уведомление о его прибытии.

Исключение составят находящиеся в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических базах и иных местах временного пребывания и размещения, а также непосредственные участники спортивных соревнований и представители организаций, включенных в списки FIFA. Уезжая, все гости должны сняться с учета в том же отделении полиции, пишет РБК.

3
Досмотр вещей

На стадионы, тренировочные площадки, базы команд, гостиницы для сборных и судей, пресс-центры и в другие контролируемые зоны пешеходы смогут попасть только после досмотра личных вещей.

Также в эти зоны (вышеописанные) водители смогут попасть только после досмотра автомобиля. В зону "последней мили" у стадионов, где проходят матчи, может проехать только транспорт чемпионата и жители близлежащих домов, получившие пропуска.

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4
Транспорт

На все время проведения чемпионата в города-участники будет закрыт въезд для автобусов, у которых нет системы слежения ЭРА-ГЛОНАСС. Исключения для городского транспорта и автобусов, задействованных в проведении чемпионата мира.

Что касается службы такси, то и для них введены ограничения. В зону безопасности смогут въезжать только автомобили аккредитованных служб.

Требования к компаниям определяют сами регионы. Важные условия среди прочих: возможность оплатить проезд по карте, диспетчеры со знанием английского языка, экологический класс и цвет автомобиля.

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5
Ограничения на продажу алкоголя

Такое ограничение введено в Москве. Продажа такой продукции и напитков в стеклянных бутылках в магазинах, расположенных в радиусе 2 км от стадионов "Лужники" и "Спартак", а также от фан-зоны на Воробьевых горах, запрещена.

Эта же мера распространяется на заведения общепита, которые расположены в этом радиусе. Запрет на продажу алкоголя и других напитков в стекле действует накануне матча и в день его проведения.

6
Нет кострам

В городах-участниках ЧМ-2018 запрещено сжигание травы и разведение костров. Муниципальные власти вправе запретить использование мангалов на пикниках. А вот в документе, который подписал экс-глава МЧС Владимир Пучков, сказано, что при осложнении лесопожарной обстановки россиянам может быть запрещено посещение лесов.

Штрафы за нарушения будут повышены. Согласно КоАП штрафы составят от 2 тыс. до 4–5 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 30–40 тыс. руб., а для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

7
Оружие

Оборот гражданского и служебного оружия, патронов, взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий в городах ЧМ будет приостановлен. Оружейные магазины в этот период будут закрыты, а оружейные отделы — опечатаны. С 25 мая по 25 июля запрещены ношение, стрельба, провоз огнестрельного оружия в общественном транспорте или в личном автомобиле, оформление документов на оружие, сообщает РБК.

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8
Покупка и продажа билетов с рук

Билеты на матчи содержат идентификационные данные зрителя. Это фамилия, имя и отчество. Можно подарить билет, но только переоформив его через свою личную учетную запись на билетном портале FIFA. Схема не самая простая, но справиться можно.

Если вы хотите продать распечатанный (бумажный) билет, то это надо делать только в одном из Главных билетных центров FIFA. Вы должны будете сдать бумажный билет и заполнить форму запроса на перепродажу. Процедура оформления запроса должна быть произведена не позднее чем за семь дней до матча.

В преддверии ЧМ в КоАП были внесены поправки, предусматривающие штраф для граждан, занимающихся незаконной продажей билетов, в размере 20–25-кратной стоимости входных билетов, но не менее 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, административная ответственность предусмотрена для тех, кто занимается продажей поддельных билетов. За такое правонарушение штраф будет составлять от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

9
Беспилотники
С 1 июня по 17 июля вводятся ограничения для владельцев беспилотников. Они действуют в радиусе 110 км вокруг 11 городов, где проходят матчи чемпионата. А еще запрет распространяется на территории баз отдыха команд и тренировочные площадки.

 

 

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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