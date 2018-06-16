На Алтае готовятся отметить юбилейный национальный татарский праздник Сабантуй. В нашем регионе его празднуют в 25-й раз. Впервые Сабантуй пройдет на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Что это за праздник, почему стоит его посетить и как он будет проходить в 2018 году, читайте в материале Amic.ru.
Сабантуй — это самый известный национальный татарский праздник в честь окончания полевых работ. Его отмечают с конца мая до конца июня. Название происходит от слов тюркского происхождения "сабан" – плуг и "туй" – то есть свадьба, торжество или вообще праздник в широком значении. Получается, "торжество плуга" или день земледельцев. В языческие времена крестьяне во время этого праздника восхваляли духов плодородия, а также Солнце, бога Неба, чтобы был хороший урожай. Отсюда появились традиционные состязания в прыжках, беге, борьбе и конных скачках.Сейчас религиозная составляющая практически сошла на нет. Сабантуй стал просто веселым народным гулянием, во время которого можно увидеть всю красоту обрядов и обычаем татарского народа. Сегодня праздник возведен в ранг государственного в Татарстане и Башкортостане. Однако Сабантуй отмечается и на других территориях России и даже в других странах мира, где есть татарские диаспоры.
В 2004 году у праздника появилась собственная эмблема — домотканое татарское полотенце с красным орнаментом на фоне голубого неба.
Во-первых, Сабантуй впервые пройдет в предгорьях Алтая. Год назад, например, главной площадкой был парк Центрального района Барнаула.
Во-вторых, на праздник приедут главы трех субъектов России: врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Александр Бердников. "Пройдут переговоры на высшем региональном уровне по вопросам в области экономики, взаимодействия в сфере культуры, образования", — сообщил врио министра экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.
И, конечно, с особым размахом будут встречать гостей праздника.
Можно подробнее про "особый размах" праздника?
Площадки начнут работать с 10.00. Торжественное открытие Сабантуя назначено на 13.00. С приветственным словом выступит врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Александр Бердников.
В программе запланированы выступления мастеров искусств Татарстана и фольклорных коллективов алтайской земли. Особенность татарского праздника Сабантуй в том, что любой желающий может принять участие в различных состязаниях и конкурсах.
Одно из главных событий — куреш. Это национальная борьба на поясах. Победитель получает главный приз — автомобиль. Проверить свои силы и побороться (в прямом смысле) за авто может любой желающий.
Также каждый сможет принять участие в боях мешками на бревне, конных скачках, показать свою силу, поднимая тяжелые гири, или снять приз, забравшись на высокий и скользкий столб. Пройдут соревнования по забегам в мешках или с полными ведрами воды на коромыслах. Можно будет от души побить горшки, правда с завязанными глазами, а также принять участие во множестве других веселых игр и аттракционах.
В этом году в Сабантуе участвуют лучшие коллективы республики Татарстан, приезжает много артистов.
Впервые построено полноценное татарское подворье на территории "Бирюзовой Катуни", где будут представлены особенности культуры, гастрономии.
"Надеюсь, мы сможем удивить любого, кто приедет на этот праздник", — отметил Чиняков.
Конечно! Да еще как! Национальную татарскую кухню представят множеством блюд.
Председатель региональной национально-культурной автономии татар Алтайского края Анвар Аминов рассказал, что из Татарстана специально на праздник привезли огромный казан, рассчитанный примерно на пять тысяч порций. Гости Сабантуя смогут бесплатно попробовать плов из этого казана.
Среди прочих гастрономических радостей — очпочмаки, перемячи, беляши, чак-чак. А еще будет представлено национальное блюдо кыстыбый. Ему нет аналогов в русской кухне. Это традиционное татарское блюдо из теста с начинкой. Представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду напоминает незакрытый пирог – начинка кладется на одну половину лепешки и закрывается сверху второй половиной.
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