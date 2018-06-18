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Аварийное приземление пассажирского самолета в Барнауле: что произошло

, ИА "Амител"
Что известно о трагедии с легкомоторным самолетом Як-52 и аварийной посадке пассажирского лайнера Superjet 100

Фото: sandreyo.livejournal.com


Утром в понедельник, 18 июня, пассажирский самолет Superjet 100 совершил аварийную посадку в барнаульском аэропорту. А в субботу, 16 июня, в Алтайском крае произошла трагедия с легкомоторным самолетом Як-52, погибли два человека. Подробнее о ЧП в материале Amic.ru.

1
Что произошло?

В барнаульском аэропорту произошла аварийная посадка пассажирского Superjet. Самолет приземлился в краевой столице на одном двигателе. Он следовал транзитным маршрутом "Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург" (рейс IO-225).

У воздушного судна отказал двигатель, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о ЧП поступила в 07:40 по местному времени. Привлекались аварийно-спасательные формирования аэропорта в количестве 15 человек и 4 единиц техники. Всего было задействовано 20 человек, шесть единиц техники.

2
Сколько человек находилось на борту?
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на борту всего находилось 90 человек. Из них 85 пассажиров и пять человек экипажа.
3
Пострадавшие есть?

К счастью, пострадавших нет. "Пассажиры выведены из самолета, размещены в здании аэропорта. Оказывается психологическая помощь", — рассказали в экстренном ведомстве.

Как сообщил Amic.ru информированный источник, пассажиры даже не знали, что экипаж провел аварийную посадку на одном двигателе.

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4
В чем причина ЧП?

Известно, что отказал двигатель. В барнаульском аэропорту от комментариев относительно случившегося воздержались. Там отмечают, что за разъяснениями необходимо обращаться в авиакомпанию "ИрАэро".

"Авиакомпания нам неподнадзорна, поэтому мы контролируем соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, чтобы они были обеспечены всем необходимым и отправлены к месту назначения. По данной авиакомпании ожидается резервный борт", — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.

5

Что произошло с легкомоторным самолетом Як-52?

В субботу, 16 июня, в Алтайском крае разбился частный самолет, погибли два человека. Падение произошло на 217-м км трассы Р-256, в 500 метрах от вертолетной площадки "Гелион". После падения самолет загорелся.

На борту воздушного судна находились два пилота, оба погибли. Отмечается, что воздушное судно разбилось во время захода на посадку.

На тушение упавшего легкомоторного самолета были подняты пожарные 26-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Получив сигнал, на место вызова незамедлительно выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС России. В 17:20 горение воздушного судна было ликвидировано, взрыва топлива не было допущено", — сказано на сайте ГУ МЧС Алтайского края.

Читайте также в сюжете: Аварийная посадка самолета в Барнауле
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.06.2018 11:20
- гость -

Иногда случаются отказы двигателей. Современные самолеты замечательно садятся и на одном двигателе. Летчики многократно отрабатывают данную ситуацию на тренажерах. Так что ничего из ряда вон выходящего не случилось. Пассажирам и не надо было об этом знать. Службы аэропорта действовали, как положено. Все хорошо!

0  0
18.06.2018 11:26
- гость -

"Bудем сбивать все."
Искандер?

0  0
18.06.2018 11:30
- гость -

18.06.2018 11:26
- гость -

С вами все в порядке? )))

0  0
18.06.2018 11:49
- гость -

Ну если бардак называть "порядок".

0  0
18.06.2018 11:56
- гость -

Тогда: "новый порядок".

0  0
18.06.2018 12:03
- гость -

18.06.2018 11:30

А с вами?

0  0
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