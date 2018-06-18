Фото: 22.mchs.gov.ru/
В субботу, 16 июня, в Алтайском крае потерпел крушение легковесный самолет Як-52. Есть погибшие. Что известно о трагедии, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
На борту самолета находились два пилота, оба погибли. Одним из пилотов был Сергей Кузнецов, глава аэроклуба "Открытое небо". Второй погибший — напарник Кузнецова, Денис Колбин.
На тушение упавшего легкомоторного самолета были подняты пожарные 26-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
"Получив сигнал, на место вызова незамедлительно выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС России. В 17:20 горение воздушного судна было ликвидировано, взрыва топлива не было допущено", — сказано на сайте ГУ МЧС Алтайского края.
Комментарии
Они были суперпрофессионалы, но при мне они никогда не надевали парашюты. Может отрабатывали новую фигуру пилотажа и не справились с управлением? Очень жаль парней