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И ни в чем себе не отказывай: сколько получают пенсионеры в разных странах

, ИА "Амител"
Рассказываем, сколько получают пенсионеры Франции, США, Китая, Испании и других стран мира


В России подняли пенсионный возраст. Благодаря этой реформе, говорят эксперты, пенсионерам смогут увеличить выплаты вдвое от сегодняшней суммы. Это значит, что люди на заслуженном отдыхе по старости смогут получать примерно 24 тысячи рублей. Рассказываем, сколько получают пенсионеры в разных странах мира.

1
Испания
Средняя пенсия составляет 850 евро в месяц. Пенсионный возраст составляет 65 лет и для мужчин, и для женщин. Однако в стране уже готовят реформу, так что планку поднимут на два года. Отмечается, что средняя продолжительность жизни – 82,5 года. Женщины в Испании тоже живут дольше мужчин.
2
Израиль

Средняя пенсия в этой стране составляет 1 500 долларов (после отчисления денег в Пенсионный фонд в течение 30 лет). Пособие по старости в Израиле начинают выплачивать в 67 лет мужчинам, а женщинам по достижении 62-х лет. Но вот комиссия правительства страны, собранная специально для обсуждения и проведения пенсионной реформы, назвала выход на пенсию в 62 года "непозволительной роскошью". Так что в ближайшие годы пенсионный возраст будут поднимать.

Кстати, средняя продолжительность жизни в этой стране составляет 82,05 года, по данным на 2015 год.

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3
США

Жители Америки получают в среднем также 1 500 долларов в месяц. Время выхода на пенсию определяется по году рождения. Для людей, которые родились до 1960 года (и мужчины, и женщины), — 66 лет. Для тех, кто родился в 1960 году и позже, — 67 лет.

Средняя продолжительность жизни американцев составляет 78,74 года.

4
Япония

Средний размер пенсии в Японии составляет 67 тыс. иен, около 700 долларов США, в месяц. Выплату назначают в 65 лет. Однако можно выйти на пенсию и с 60 лет, но в этом случае граждане получают ее в урезанном (на 25%) размере. Для продолжающих работать после 65 лет пенсия растет ежегодно. К 70 годам пенсия возрастает на 25%.

Средняя продолжительность жизни в Японии 83,84 года.

5
Великобритания

Средняя пенсия в Великобритании примерно 2 000 долларов. Для того, чтобы получать выплату, британцы должны отчислять деньги в фонд социального страхования не менее десяти лет для получения базовой государственной пенсии. Также можно копить деньги самостоятельно на пенсионном счету в негосударственном фонде.

В королевстве пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков — 65 лет. Кстати, женщинам подняли порог в 2016-2017 годах. До этого времени дамы уходили на пенсию в 60 лет. В ближайшие годы пенсионный возраст поднимут.

Средняя продолжительность  жизни в этой стране — 81,6 года.

6
Германия

Средняя пенсия в Германии составляет 1200 евро. Интересно, что, как правило, мужчины получают больше женщин, а жители западных земель больше, чем жители восточных.

Время выхода на пенсию в Германии — 67 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 лет (для мужчин и женщин) проводится с 2012 года. Процесс завершится в 2029 году.

Средняя продолжительность жизни — 80 лет.

7
Франция

Средняя пенсия у французов — 1 000 евро. Год назад французское правительство увеличило пенсионный возраст с 60 до 62,5 лет. Исключение составляют люди, начавшие трудовую деятельность в 18 лет, пострадавшие от несчастных случаев на производстве и получившие инвалидность, участники войны, а также имеющие стаж не менее 41 года.

Средняя продолжительность жизни — 80,67 года.

8
Китай

Средняя пенсия в Китае составляет 900-1300 юаней (145-210 долларов).

Право на пенсию получают мужчины с 60 лет, женщины с 50 или 55 лет, в зависимости от рода деятельности.

Средняя продолжительность жизни китайцев — 75,99 года.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2018 07:51
- гость -

"В России подняли пенсионный возраст. " , "Глава региона АК..." - это уже как бы свершившийся факт?

1  0
22.06.2018 08:07
многодетный

Средняя продолжительность жизни в России 71,6 лет. В Китае при 76 средней на пенсию уходят мужики в 60, женщины в 55. Получается 15 лет в среднем должны пожить пенсионеры, а нам хотят сделать в среднем лет 8 всего, не фиг долго жить. А еще лучше чтоб сразу в могилу , а не на пенсию шли. Сокращайте расходы на пенсионеров-силовиков, от страха обложились ими со всех сторон, отправляйте их на пенсию в 60 лет , а не в 40.

1  0
22.06.2018 08:45
- гость -

вот когда у нас будет средняя продолжительность жизни более 80 лет по факту, а не по их статистике, тогда и поговорим. И пенсия около 1000 баксов. А пока что, увеличение пенсионного возраста это открытый геноцид собственного народа

0  0
22.06.2018 08:58
- гость -

Расскажите про уровень жизни, обеспеченности и социальной защите граждан в перечисленных странах, а потом и про пенсионный возраст! К примеру, как расходуются бюджетные деньги Германии и Франции и России!

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