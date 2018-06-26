Погода удивляет, и, судя по прогнозам ученых, это только начало. Опасных природных явлений меньше не будет, говорят эксперты. Напротив. С каждым годом их становится все больше. После грозового шторма в Барнауле, который произошел 23 июня, многие задаются вопросом: "Как получать рассылку от экстренных ведомств о предстоящих ЧС?". Ответ в материале Amic.ru.
Нет, экстренное ведомство этим не занимается. Но без МЧС здесь никуда. Схема довольно сложная.
"В суточном режиме мы от Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получаем прогноз погоды, на основании которого мы делаем прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях. Доводим данную информацию до органов местного самоуправления и до всех взаимодействующих структур и ведомств. Далее информация доводится до населения органами местного самоуправления", — пояснил Amic.ru начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Борис Парпиев.
При получении штормового предупреждения специалистами центра управления в кризисных ситуациях готовится текст СМС. Далее его отправляют на согласование в Сибирский региональный центр МЧС России. А уже там специалисты делают СМС-рассылку через каналы сотовых операторов, с которыми заключены соглашения.
"Мы практически каждый день готовим и отправляем СМС-оповещение по различным аномалиям погоды с рекомендациями для населения. Наверное, люди уже привыкают к такой обыденности и не всегда обращают должного внимания. Что касается реагирования на происшествия, связанные с прохождением аномальной погоды, то оно было своевременным. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить гибели на воде, хотя был прецедент на прогулочном катере", — добавляет Парпиев.
"Делать экстренную СМС-рассылку для людей о надвигающейся на город буре смысла не было: изменение погодных условий произошло хаотично и внезапно. С момента визуального образования на горизонте до момента наступления грозового шквала прошло всего около пяти минут. Вначале пришла пыльная буря, а дальше очень быстро надвинулся грозовой шквал. Циклон промчался по городу минут за 10-15, причем пик его продолжался 2-3 минуты, после этого начались обильные осадки, но это уже пошел спад шквала. Поэтому рассылка в любом случае пришла бы уже после урагана", — пояснил Amic.ru Борис Парпиев.
Надо зайти на сайт МЧС и в самом низу левой колонки найти окошко "Подписка на рассылку". Далее необходимо ввести адрес вашей электронной почты и затем нажать на иконку "Подписаться".
Комментарии
От разу на миссии ничего не приходило
Лучше скажите, как от нее отписаться
Получается кто-то хочет от нее отписаться, а кто то обижается, что ему ничего не пришло. Надо чтобы каждый сам определился, надо ему или нет? Если он капитан корабля или крановщик, то лучше подписаться. И конечный рассыльщик, как я понял, сотовый оператор. От него много зависит, как быстро и кому придет оповещение
Я не подписывалась. Но 3 года назад в лесу заблудилась, вызывали МЧС ( не нашли), но с тех пор регулярно приходят СМС от МЧС. А об урагане 23.06.2018г.- не было...
"Лучше скажите, как от нее отписаться"
Тоже интересно как отписаться от этого спама.
на почту уведомления толко для Мск и Мск области????
https://moscow.mchs.ru/
Ткните носом. не нашел для Барнаула или Сибири