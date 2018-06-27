Чемпионат мира по футболу, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних двух недель. И страсти только нарастают. Завершаются групповые матчи, дальше самые сильные команды группы выходят в плей-офф, где начнется совсем другой футбол. Чем запомнился 13-й день чемпионата, читайте в материале Amic.ru.
"Посмотрите, как Дания демонстрирует всему миру, что ее полностью устраивает такое положение дел, — воскликнул комментатор матча Франция-Дания. Надо сказать, что такое положение устраивало и Францию. Эти команды — сильнейшие в группе. И обе обеспечили себе выход в плей-офф. Видимо, по этой причине футболисты обеих сборных берегли силы. Счет игры 0:0. Это первая встреча на ЧМ-2018, которая прошла без забитых голов.
Франция занимает первое место в турнирной таблице, Дания второе.
Команда, которую поддерживают нейтральные болельщики со всего мира, поехала домой. Речь идет о сборной Исландии. "Викинги" покорили всех неравнодушных к футболу людей еще два года назад, на Евро-2016. Тогда их сборную называли настоящим прорывом.
В 2018 году на чемпионате мира в России Исландия громко заявила о себе, сыграв вничью с Аргентиной. В том матче легендарный "десятый номер" не справился, видимо, с волнением и не забил пенальти. После неудачного одиннадцатиметрового мир вспомнил, что "Месси тоже человек".
В матче с Хорватией Исландия не смогла одержать победу. И островитяне едут домой, надеемся, готовиться к будущим футбольным турнирам.
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