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Чемпионат мира по футболу – 2018: где и когда смотреть матч Россия – Испания

, ИА "Амител"
Итоги 13-го игрового дня на чемпионате мира по футболу – 2018: Месси вывел Аргентину в плей-офф и первая нулевая ничья


Чемпионат мира по футболу, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних двух недель. И страсти только нарастают. Завершаются групповые матчи, дальше самые сильные команды группы выходят в плей-офф, где начнется совсем другой футбол. Чем запомнился 13-й день чемпионата, читайте в материале Amic.ru.

1
Первая нулевая ничья

"Посмотрите, как Дания демонстрирует всему миру, что ее полностью устраивает такое положение дел, — воскликнул комментатор матча Франция-Дания. Надо сказать, что такое положение устраивало и Францию. Эти команды — сильнейшие в группе. И обе обеспечили себе выход в плей-офф. Видимо, по этой причине футболисты обеих сборных берегли силы. Счет игры 0:0. Это первая встреча на ЧМ-2018, которая прошла без забитых голов.

Франция занимает первое место в турнирной таблице, Дания второе.

2
Впервые за 38 лет
Команда Перу одержала первую победу на ЧМ за 38 лет. Сборная обыграла команду Австралии. Кстати, главным арбитром матча стал российский судья Сергей Карасев, который запомнился тем, что не скупится на "горчичники" и красные карточки. На матче Перу – Австралия Карасев был достаточно лоялен и показал всего шесть желтых карточек.
3
Месси
Для Аргентины игра с Нигерией была решающей, в случае поражения команда Лионеля Месси поехала бы домой. Счет в матче открыл легендарный капитан аргентинской сборной. Месси получил передачу в штрафной, обработал мяч и с правой ноги пробил точно в дальний угол. Интересно то, что именно этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России.
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4
Исландия, мы будем скучать

Команда, которую поддерживают нейтральные болельщики со всего мира, поехала домой. Речь идет о сборной Исландии. "Викинги" покорили всех неравнодушных к футболу людей еще два года назад, на Евро-2016. Тогда их сборную называли настоящим прорывом.

В 2018 году на чемпионате мира в России Исландия громко заявила о себе, сыграв вничью с Аргентиной. В том матче легендарный "десятый номер" не справился, видимо, с волнением и не забил пенальти. После неудачного одиннадцатиметрового мир вспомнил, что "Месси тоже человек".

В матче с Хорватией Исландия не смогла одержать победу. И островитяне едут домой, надеемся, готовиться к будущим футбольным турнирам.

5
Когда будут играть Россия и Испания?
Матч Россия — Испания состоится 1 июля в "Лужниках". Игра Португалия — Уругвай пройдет в Сочи 30 июня.
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6
Где и когда смотреть матч Россия – Испания?
В Барнауле трансляция начнется в 20.45 по местному времени. Матч будет показывать телеканал "Россия 1".
7
Многие верят, что российская сборная победит Испанию?
На сайте "Спорт Экспресс" проходит голосование. На вопрос "Пройдет ли Россия Испанию или проиграет", 65,9% ответили, что испанцев нашим футболистам не победить. Но 34,1% опрошенных считают иначе и изо всех сил верят в российскую команду.
Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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