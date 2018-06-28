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Россия в плей-офф, Германия едет домой: что происходит на ЧМ-2018

, ИА "Амител"
ЧМ-2018: кто вышел в плей-офф и почему мексиканцы болели за сборную Кореи?

Фото: ru.fifa.com


"Никогда еще мексиканские болельщики не болели за футболистов из Кореи", — описал происходящее на трибуне в конце матча Мексика — Швеция комментатор. Действительно, на последних минутах дополнительного времени мексиканцы перестали следить за происходящим на поле и следили в интернете за игрой сборных Германии и Кореи. О последних событиях чемпионата мира по футболу-2018 читайте в материале Amic.ru.

1
Германия — Корея

Пожалуй, самый неожиданный результат, который можно было ожидать от игры этих сборных, — это счет 2:0 в пользу команды Кореи. Для немцев спасением была бы ничья, но при условии, что с таким же счетом сыграли бы команды Мексики и Швеции.

В этом случае мексиканцы и немцы заняли бы два первых места в группе и вышли бы в плей-офф.

Попытки Германии сделать хоть что-то конструктивное на поле и забить гол не увенчались успехом. Болельщики команды Йоахима Лёва не могут прийти в себя. Действующие чемпионы мира не проходят в плей-офф и едут домой.

2
Мексика — Швеция

Казалось, что в этом матче интриги было больше. Команды примерно одинаковые по уровню игры, и поэтому конечный счет было довольно сложно предсказать. Но, скорее всего, мало кто мог подумать, что Мексика проиграет 3:0.

Ситуация в группе F (Мексика, Германия, Корея, Швеция) была, пожалуй, самой неоднозначной. На момент начала третьего круга у мексиканцев было шесть очков. Но это им не давало 100% гарантии выхода в плей-офф. Поэтому игроков устроила бы ничья или победа. У Швеции перед началом матча было три очка. И для того, чтобы пойти дальше, им нужна была только победа. И результат игры полностью устроил шведов.

Мексиканцы едва ли довольны результатом, но они тоже выходят из группы. В этом им помог фееричный проигрыш Германии сборной Кореи. К слову, в поражение немцев практически никто не верил. "Никогда еще мексиканские болельщики не болели за футболистов из Кореи", — описал происходящее на трибунах комментатор. Две игры начались в одно время, поэтому мексиканцы следили за счетом немцев по интернету. Когда забили гол команде Йоахима Лёва, болельщики Мексики буквально ликовали от радости.

3
Бразилия — Сербия и Швейцария — Коста-Рика

Зато в матче Бразилия — Сербия обошлось без потрясений. Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0. Неймар очень хотел забить гол, но не смог. Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью – 2:2. Первое место в группе E занимает Бразилия, второе – Швейцария.

4
Кто с кем играет в плей-офф?
В 1/8 сыграют: Бразилия — Мексика, Швейцария — Швеция, Уругвай играет с Португалией, Аргентина встречается с Францией, Россия будет бороться с Испанией. Не определены еще две пары. За выход в плей-офф будут бороться команды группы H (Япония, Сенегал, Колумбия, Польша) и группы G (Англия, Бельгия, Тунис, Панама).
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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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