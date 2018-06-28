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"Никогда еще мексиканские болельщики не болели за футболистов из Кореи", — описал происходящее на трибуне в конце матча Мексика — Швеция комментатор. Действительно, на последних минутах дополнительного времени мексиканцы перестали следить за происходящим на поле и следили в интернете за игрой сборных Германии и Кореи. О последних событиях чемпионата мира по футболу-2018 читайте в материале Amic.ru.
Пожалуй, самый неожиданный результат, который можно было ожидать от игры этих сборных, — это счет 2:0 в пользу команды Кореи. Для немцев спасением была бы ничья, но при условии, что с таким же счетом сыграли бы команды Мексики и Швеции.
В этом случае мексиканцы и немцы заняли бы два первых места в группе и вышли бы в плей-офф.
Попытки Германии сделать хоть что-то конструктивное на поле и забить гол не увенчались успехом. Болельщики команды Йоахима Лёва не могут прийти в себя. Действующие чемпионы мира не проходят в плей-офф и едут домой.
Казалось, что в этом матче интриги было больше. Команды примерно одинаковые по уровню игры, и поэтому конечный счет было довольно сложно предсказать. Но, скорее всего, мало кто мог подумать, что Мексика проиграет 3:0.
Ситуация в группе F (Мексика, Германия, Корея, Швеция) была, пожалуй, самой неоднозначной. На момент начала третьего круга у мексиканцев было шесть очков. Но это им не давало 100% гарантии выхода в плей-офф. Поэтому игроков устроила бы ничья или победа. У Швеции перед началом матча было три очка. И для того, чтобы пойти дальше, им нужна была только победа. И результат игры полностью устроил шведов.
Мексиканцы едва ли довольны результатом, но они тоже выходят из группы. В этом им помог фееричный проигрыш Германии сборной Кореи. К слову, в поражение немцев практически никто не верил. "Никогда еще мексиканские болельщики не болели за футболистов из Кореи", — описал происходящее на трибунах комментатор. Две игры начались в одно время, поэтому мексиканцы следили за счетом немцев по интернету. Когда забили гол команде Йоахима Лёва, болельщики Мексики буквально ликовали от радости.
Зато в матче Бразилия — Сербия обошлось без потрясений. Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0. Неймар очень хотел забить гол, но не смог. Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью – 2:2. Первое место в группе E занимает Бразилия, второе – Швейцария.
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