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Почему подорожает газ и сколько придется платить за "голубое топливо"

, ИА "Амител"
Рассказываем, почему дорожает газ, в чем причина и сколько теперь придется платить


Природный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля. Рассказываем, на сколько возрастет в цене голубое топливо.

1
На сколько подорожает газ?
Не во всех районах края цена вырастет одинаково. Но разницы большой не будет: голубое топливо подорожает на 2,7-2,9%.
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2
Где цена вырастет на 2,7%?
Цена на топливо, которое поступает по газопроводу "Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск" увеличится на 2,7%. Стоимость вырастет в Белокурихе, Бийске, Алтайском, Бийском, Зональном, Красногорском, Смоленском и Советском районам.
3
Сколько будут платить за газ в Барнауле?
В Барнауле с 1 июля цена на голубое топливо увеличится на 2,9%. И составит 6,24 рублей за кубометр.
4
А еще где цена вырастет на 2,9%?
Кроме Барнаула цена на 2,9% порцента вырастет в Новоалтайске, Калманском, Косихинском районах, в 11-ти сельсоветах Павловского района, в 17-ти сельсоветах Первомайского района, десяти Тальменского и четырез Троицкого.
5
А сжиженный газ подорожает?
Нет, его цена не изменится.
Читайте также в сюжете: Рост тарифов на ЖКУ-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.06.2018 07:36
Пионер

И где же ответ на вопрос "почему"?

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